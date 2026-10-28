Receta de ajiaco de olluco

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El ajiaco de olluco es una preparación casera inspirada en la cocina tradicional peruana, que combina ollucos frescos, ají amarillo, cebolla, ajo y queso fresco para conseguir un guiso suave, aromático y lleno de sabor. Es una excelente alternativa para disfrutar de un almuerzo familiar, especialmente si buscas una receta económica con ingredientes fáciles de conseguir.

Aprende cómo preparar ajiaco de olluco paso a paso y descubre los secretos para conseguir una textura cremosa y un aderezo bien sazonado. Puedes acompañarlo con arroz blanco y huevo sancochado para completar el plato.

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Ingredientes para preparar ajiaco de olluco

Rinde: 4 porcionesTiempo de preparación: 15 minutosTiempo de cocción: 30 minutosDificultad: Fácil

800 g de ollucos frescos.

1 cebolla roja mediana picada.

2 dientes de ajo molidos.

2 cucharadas de ají amarillo molido.

200 g de queso fresco desmenuzado.

1/2 taza de leche evaporada.

2 cucharadas de aceite vegetal.

1/2 taza de caldo de verduras o agua caliente.

1/2 cucharadita de comino.

1 cucharada de huacatay picado, opcional.

Sal y pimienta al gusto.

2 cucharadas de culantro picado, opcional.

Para acompañar:

2 tazas de arroz blanco cocido.

2 huevos sancochados.

Aceitunas negras al gusto.

Cómo hacer ajiaco de olluco paso a paso

1. Lava y corta los ollucos

Lava bien los ollucos bajo el agua corriente y retira cualquier parte dañada. Córtalos en láminas finas o tiras pequeñas para facilitar su cocción. Reserva.

2. Prepara el aderezo peruano

Calienta el aceite vegetal en una olla a fuego medio. Agrega la cebolla picada y sofríe hasta que esté transparente. Incorpora el ajo molido, el ají amarillo y el comino. Cocina durante unos minutos, removiendo para que el aderezo desarrolle todo su aroma.

3. Cocina los ollucos

Añade los ollucos cortados a la olla y mezcla para que se impregnen del aderezo. Vierte el caldo de verduras o el agua caliente, tapa y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 20 a 25 minutos, removiendo ocasionalmente.

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Los ollucos deben quedar tiernos. Si sueltan bastante líquido, puedes continuar la cocción unos minutos con la olla destapada para reducirlo.

4. Agrega la leche y el queso fresco

Cuando los ollucos estén cocidos, incorpora la leche evaporada y el queso fresco desmenuzado. Mezcla suavemente y cocina a fuego bajo durante unos minutos hasta obtener una preparación cremosa.

Añade el huacatay o el culantro picado si deseas intensificar el aroma del guiso. Prueba y rectifica la sal y la pimienta.

5. Sirve el ajiaco de olluco

Retira la olla del fuego y sirve el ajiaco caliente. Acompaña cada porción con arroz blanco y huevo sancochado. También puedes añadir aceitunas negras para darle un toque adicional de sabor.

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Consejos para preparar un ajiaco de olluco delicioso

Corta los ollucos de manera uniforme: así se cocinarán de forma más pareja.

Prepara un buen aderezo: sofríe la cebolla, el ajo y el ají amarillo antes de incorporar los ollucos.

Controla el líquido: los ollucos liberan humedad durante la cocción, por lo que conviene añadir el caldo poco a poco.

Incorpora el queso al final: esto ayuda a conservar mejor su textura y sabor.

Ajusta la cremosidad: puedes agregar un poco más de leche evaporada si deseas una preparación más suave.

¿Con qué acompañar el ajiaco de olluco?

El ajiaco de olluco combina muy bien con arroz blanco y huevo sancochado. También puedes servirlo con una ensalada fresca o acompañarlo con pollo a la plancha para obtener un almuerzo más completo.

Preguntas frecuentes sobre el ajiaco de olluco

¿Qué ingredientes lleva el ajiaco de olluco?

Los ingredientes principales son ollucos, cebolla, ajo, ají amarillo, queso fresco y leche evaporada. Algunas versiones incorporan huacatay o culantro para realzar el sabor.

¿Cuánto tiempo se cocina el olluco?

El olluco cortado en láminas o tiras finas suele cocinarse en unos 20 a 25 minutos, aunque el tiempo depende del grosor del corte y de la variedad.

¿Cómo conseguir un ajiaco de olluco cremoso?

Añade queso fresco y leche evaporada al final de la cocción. Controla la cantidad de caldo para evitar que el guiso quede demasiado líquido.

¿Se puede preparar ajiaco de olluco sin leche?

Sí. Puedes omitir la leche evaporada y utilizar un poco más de caldo. El resultado tendrá una textura diferente, pero conservará el sabor del olluco y el aderezo.

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¿Cómo conservar el ajiaco de olluco?

Guarda las sobras en un recipiente hermético en el refrigerador dentro de las dos horas posteriores a la preparación. Consúmelas en un plazo de tres a cuatro días y recalienta bien antes de servir.

Disfruta de un ajiaco de olluco casero

El ajiaco de olluco es una alternativa deliciosa para variar el menú diario con ingredientes tradicionales de la gastronomía peruana. Su combinación de olluco, ají amarillo y queso fresco permite preparar un guiso reconfortante, ideal para compartir en familia.

Prepara esta receta de ajiaco de olluco peruano y sírvela con arroz blanco para disfrutar de un almuerzo casero lleno de sabor.