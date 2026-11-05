Corte de agua para este sábado 07 de noviembre: conoce cuáles son las zonas afectadas

La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los vecinos de distintos sectores de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones este sábado 7 de noviembre ante la interrupción temporal del servicio de agua potable programada por Sedapal. La medida responde a trabajos técnicos que se ejecutarán en las redes de distribución con el objetivo de realizar labores de mantenimiento y mejorar la infraestructura encargada de llevar el recurso hídrico a los hogares.

La suspensión no afectará de manera uniforme a todos los habitantes de los distritos incluidos en el cronograma. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa estatal, la restricción se concentrará en determinados sectores, calles o urbanizaciones, por lo que resulta necesario revisar con atención la relación de zonas comprendidas en la programación.

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El horario de la interrupción también variará según el punto intervenido. Sedapal ha establecido diferentes momentos para el inicio de las labores y el posterior restablecimiento del suministro, debido a que las tareas previstas no tendrán necesariamente la misma duración en cada área. Por ello, los usuarios deben verificar el cronograma correspondiente a su zona antes de organizar sus actividades durante la jornada.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión puede generar inconvenientes en aquellas viviendas, establecimientos comerciales y otros espacios que dependen del abastecimiento continuo para realizar labores cotidianas. Actividades como la preparación de alimentos, la limpieza, el lavado de ropa o el uso de servicios higiénicos podrían verse condicionadas mientras permanezca restringido el suministro.

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Ante este escenario, una de las principales recomendaciones para los usuarios consiste en almacenar previamente una cantidad suficiente de agua para cubrir las necesidades básicas durante el periodo señalado. También es conveniente evitar desperdiciar el recurso y calcular el volumen necesario de acuerdo con la cantidad de personas que habitan en cada vivienda.

¿Cuáles son las zonas afectadas para este sábado 07 de noviembre?

Lurigancho

Urb. San Antonio de Huampaní

Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa

Urb. Huampaní

Asoc. Boulevard

Asoc. 30 Amigos

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Puente Piedra

P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada

A. H. Laderas de Chillón 2da explanada

Urb. Residencial La Ensenada

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

Urb. El Remanso I y II etapa

Conjunto Resid. Jorge Chávez

Urb. Islas del Sol

Urb. Los Sirius I, II y III etapa

Asoc. Roardi

Asoc. San Francisco

Urb. La Molina Vieja II y III etapa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Los usuarios que necesiten realizar consultas sobre la suspensión del servicio o informar alguna incidencia durante el periodo de interrupción pueden comunicarse con Sedapal mediante su línea Aquafono, llamando al (01) 317-8000.

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Sedapal indicó que los trabajos permitirán mejorar las redes de distribución de agua potable y explicó que el abastecimiento será recuperado progresivamente en los sectores afectados una vez concluidas las labores programadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mapa interactivo de Sedapal: ¿Cómo identificar si tu manzana tiene suspensión del servicio?

La herramienta digital permite verificar si una vivienda está ubicada en una zona donde se ha registrado alguna restricción o interrupción del servicio de agua potable. Para realizar la consulta, el usuario debe contar con la dirección exacta del inmueble que desea revisar.

Los pasos para efectuar la búsqueda son los siguientes:

Ingresa al mapa interactivo de cortes de agua de Sedapal ( LINK ).

Coloca la dirección de la vivienda en el buscador o localiza el inmueble directamente sobre el mapa.

Presiona el ícono de la lupa para iniciar la consulta.

Revisa el resultado generado por la plataforma para determinar si el predio se encuentra dentro de un sector afectado por una interrupción del servicio.

La información presentada corresponde al registro disponible en la plataforma al momento de efectuar la consulta. Por ello, si la herramienta no reporta una suspensión, pero Sedapal ha difundido recientemente un aviso relacionado con la zona, se recomienda revisar también los comunicados oficiales de la entidad para confirmar la situación.

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