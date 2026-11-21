El Congreso bicameral podría tener menores trabajadores en 2027. - Crédito Congreso de la República

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La Ley del Presupuesto viene con sorpresas. Entre las medidas incluidas para el 2027 se ha autorizado al Congreso de la República a restructurar algunas partes de sus recursos humanos.

Una medida destaca: el Presupuesto Público aprobado señala que para 2027 el Parlamento podrá elaborar un programa de incentivos para el retiro voluntario de trabajadores. Esta es una opción que ya había considerado el Ejecutivo para todo el sector público, pero que aún no se ha propuesta firmemente.

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Ahora, primero el Parlamento podrá elaborar esos lineamientos, con lo cual se motivaría a trabajadores del Congreso a renunciar voluntariamente si quieren acceder a los incentivos futuros, los cuales podrían ser económicos.

El Congreso aprobó el Presupuesto público luego de horas de debate. - Crédito Congreso

Disposiciones para el Congreso

En su cúmulo de disposiciones complementarias finales, la sexagésima cuarta (la número 64) plantea medida complementarias para el Pliego 028 (el Congreso de la República).

Así, se autoriza al Pliego 028 para diseñar y ejecutar los lineamientos de compensación, gestión de empleo y rendimiento, reclutamiento de personal, organización interna, proceso de tránsito del personal a plazo indeterminado al Congreso bicameral conformado por las cámaras legislativas en el marco de la Ley 31988.

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Pero también se incluye aquí el programa de incentivos por retiro voluntario, a fin de optimizar su política de gestión de recursos humanos y otras acciones afines. Todo eso se financiará con cargo a su presupuesto institucional.

El Presupuesto público 2027 sostendrá las intervenciones del Estado frente a El Niño y los servicios públicos en general. - Crédito Andina

“Para ello, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a solicitud del Pliego 028, actualiza y mantiene el total de las plazas vacantes que no hayan sido ocupadas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público correspondiente al Pliego 028″, se añade.

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Otras disposiciones

También se exceptúa al Congreso de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la presente ley, con la finalidad de continuar la implementación de lo establecido en el Acuerdo 077- 2025-2026/MESA-CR, además de fortalecer sus funciones y desarrollo institucional, en el marco de lo previsto en la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso y la Ley 30647.

Este acuerdo señala exactamente las medidas acordadas que contiene la Convención Colectiva de Trabajo 2026-2027, conforme al Acta Final de la Comisión Negociadora, suscrita el 7 de noviembre de 2025, precisando que la referida convención colectiva alcanza a todos los trabajadores del Congreso de la República, en los distintos regímenes laborales, en lo que les corresponda

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Presentación oficial sobre el presupuesto asignado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú ante el Congreso de la República. El video detalla la distribución de los fondos, destacando la inversión orientada a obras de infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, seguridad en el transporte y conectividad digital para la población a nivel nacional.

También se aprobará la actualización de las escalas remunerativas del personal del Congreso de la República, conforme a lo propuesto en los documentos de vistos y según los anexos que forman parte integrante del presente acuerdo; lo que habiendo sido pactado en el Convenio Colectivo de Trabajo 2026-2027, entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026.

De igual manera, se exceptúa al Pliego 028, durante el año fiscal 2027 del artículo 9, el numeral 10.4 del artículo 10 y el artículo 11 de la presente ley; del artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006; del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440; de los numerales 73.2 y 73.5 del artículo 73 del Decreto Legislativo 1440; de los numerales 61.1 y 61.3 del artículo 61 del Reglamento del Decreto Legislativo 1326, aprobado por Decreto Supremo 018-2019-JUS; del artículo 7 del Reglamento de la Ley 30137, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-JUS; y de informar los saldos de libre disponibilidad por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en el año fiscal 2027.

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Pero también se autoriza al Congreso a realizar, dentro del primer trimestre del año fiscal 2027, las transferencias financieras a favor de la Biblioteca Nacional del Perú, en el marco del convenio interinstitucional suscrito con dicha entidad. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del pliego, previo informe favorable del jefe de la oficina de presupuesto de la entidad o el que haga sus veces, y se publica en el diario oficial El Peruano.