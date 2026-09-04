Magaly Medina exige a Jefferson Farfán responder por sus terapias tras estar pendiente de su trabajo comunitario: “¿Fuiste, sí o no?”

Magaly Medina inicia su programa preguntándose enérgicamente si la persona a la que apoda 'el pisapaja' ha cumplido con la terapia psicológica ordenada por un juzgado, exigiendo respuestas y fiscalización. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de una controversia judicial luego de que Magaly Medina expusiera en su programa una resolución del 15.º Juzgado de Familia, subespecialidad en Violencia contra la Mujer, relacionada con el proceso iniciado tras la denuncia presentada por Darinka Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista. El documento, mostrado durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, cuestionaría que el exjugador haya acreditado ante el juzgado el cumplimiento de una terapia psicológica ordenada judicialmente.

La conductora decidió abordar nuevamente el caso luego de que Farfán hiciera pública documentación vinculada con las obligaciones judiciales de Medina. Esta vez, la periodista puso sobre la mesa una resolución que, según explicó, demuestra que existe una medida que el exfutbolista debía cumplir y cuya acreditación todavía estaría pendiente.

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El caso adquirió mayor relevancia porque, de acuerdo con lo expuesto por Medina, Farfán habría presentado ante el juzgado una copia digital de un ticket correspondiente a una cita programada para el 2 de septiembre en un servicio de salud mental. Sin embargo, la documentación no demostraría que la terapia efectivamente haya sido realizada.

Juez advierte a Jefferson Farfán por terapia psicológica tras denuncia de Darinka Ramírez. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina vuelve a preguntar si Jefferson Farfán cumplió con la terapia

Al comenzar su programa este jueves 3 de septiembre, Magaly Medina dejó claro que quería conocer si Jefferson Farfán acudió a las terapias psicológicas que le fueron ordenadas por el juzgado.

“La gran preocupación es: ¿El ‘pisapaja’ habrá ido a su terapia?, ¿Habrá cumplido con lo que la ley le ha impuesto o no estará cumpliendo?”, se cuestionó la conductora. Para Medina, la interrogante resulta especialmente relevante porque, según recordó, durante el periodo en que ella tuvo que cumplir con su propio servicio comunitario, recibió constantes cuestionamientos por parte del entorno de Farfán y de quienes comentaban públicamente el tema.

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Por ello, sostuvo que ahora corresponde hacer la misma pregunta respecto al exfutbolista y determinar si está cumpliendo con aquello que un juez le ordenó. “Yo quiero que alguien me responda, porque si vamos a esperar que sus chupes respondan o digan algo, tanto que hacían eco cuando él me perseguía, diciéndome si había hecho mi servicio o no, vamos a darle ahora lo mismo”, manifestó.

La periodista no dejó pasar la oportunidad para comparar ambas situaciones y cuestionar que se ponga atención al cumplimiento de las obligaciones judiciales de una persona mientras, según la resolución que mostró, existiría una medida pendiente de acreditar en el caso de Farfán. “¿Está cumpliendo o no lo que un juzgado le ordenó?”, preguntó.

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Juez advierte a Jefferson Farfán por terapia psicológica tras denuncia de Darinka Ramírez. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué orden recibió Jefferson Farfán tras la denuncia de Darinka Ramírez?

El origen del caso se encuentra en la denuncia presentada por Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán. En el proceso se dispusieron determinadas medidas vinculadas con la situación denunciada y, entre ellas, se estableció que el exfutbolista debía acudir a terapia psicológica.

La existencia de esta medida fue uno de los puntos que Magaly Medina recordó al presentar la resolución judicial en televisión. La periodista explicó que el 15.º Juzgado de Familia viene siguiendo el caso y que la documentación presentada ante dicha instancia debía permitir acreditar que la disposición judicial había sido cumplida.

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El problema, según la lectura realizada por Medina, es que el documento presentado por Farfán no demostraría que haya recibido la atención psicológica ordenada. “Un juzgado le ordenó hacerlo y, así como uno se sopla su servicio comunitario, ¿por qué él no va a hacer su terapia?”, cuestionó la conductora.

Juez advierte a Jefferson Farfán por terapia psicológica tras denuncia de Darinka Ramírez. Captura: Magaly TV La Firme.

El ticket de una cita que Jefferson Farfán habría presentado

Uno de los elementos que más llamó la atención de Magaly Medina fue el documento que, según explicó, Jefferson Farfán presentó ante el juzgado para sustentar su situación.

La resolución hace referencia a una copia digital de un ticket de cita para el 2 de septiembre en un servicio de salud mental. Para la conductora, este comprobante únicamente demostraría que existía una cita programada, pero no que el exfutbolista hubiera acudido y recibido la terapia.

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Medina leyó durante su programa el contenido del documento y remarcó esta diferencia. “¿Qué le ordenó el juez, y qué él dice acá que no ha ido? No ha ido hasta el momento, la ha postergado, pero no ha cumplido con esas terapias”, afirmó.

En esa línea, la conductora sostuvo que Farfán habría postergado la atención y que el ticket presentado no sería suficiente para acreditar ante la autoridad judicial que cumplió con la medida. La resolución, según lo expuesto públicamente, cuestiona precisamente que una constancia de programación pueda ser considerada como prueba de que la persona ya se sometió a la terapia psicológica ordenada.

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“Explícitamente mediante se ha… solo se ha limitado, o sea, Farfán, a adjuntar una copia digital de un ticket de cita para el día 2 de septiembre en el servicio de salud mental, lo cual no importa o acredita en modo alguno que a la fecha se haya sometido a terapia psicológica”, señaló Medina al leer la resolución.

Juez advierte a Jefferson Farfán por terapia psicológica tras denuncia de Darinka Ramírez. Captura: Magaly TV La Firme.

Juzgado advierte a Jefferson Farfán y establece nuevo plazo

El documento expuesto por Magaly Medina también contempla una nueva actuación judicial frente a la falta de acreditación del cumplimiento de la medida. Según lo informado, el juzgado habría establecido un plazo de tres días para que Farfán presente la documentación que permita demostrar que viene cumpliendo con la terapia psicológica ordenada.

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La situación representa un nuevo capítulo dentro del proceso iniciado tras la denuncia de Darinka Ramírez, pues la discusión ya no se limita a la existencia de la medida, sino a la necesidad de demostrar ante la autoridad judicial que esta fue efectivamente cumplida.

De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, ante la falta de acreditación correspondiente, el caso podría ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Penal de turno permanente de Lima.

Juez advierte a Jefferson Farfán por terapia psicológica tras denuncia de Darinka Ramírez. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda los cuestionamientos por su servicio comunitario

En medio de su crítica, la conductora también recordó la polémica que protagonizó con Farfán por el servicio comunitario que ella debía cumplir.

Medina consideró que durante ese episodio hubo una insistencia constante de parte del entorno del exfutbolista para saber si ella había cumplido o no con la disposición que le correspondía. Por eso, ahora decidió devolver la pregunta y dirigirla hacia la ‘Foquita’.

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“Yo quiero que alguien me responda”, insistió la periodista, antes de cuestionar nuevamente a quienes, según ella, anteriormente hacían eco de las obligaciones que tenía frente a la justicia. La conductora sostuvo que el mismo criterio debería aplicarse en el caso de Farfán: si existe una orden judicial, debe cumplirse y, además, debe acreditarse ante la autoridad correspondiente. “¿Por qué él no va a hacer su terapia?”, preguntó.

Juez advierte a Jefferson Farfán por terapia psicológica tras denuncia de Darinka Ramírez. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Fuiste a hacer tu terapia, sí o no?”

Magaly Medina cerró su cuestionamiento con una pregunta directa para Jefferson Farfán, insistiendo en que el punto central es conocer si acudió o no a la atención psicológica ordenada. “¿Fuiste a hacer tu terapia, sí o no?”, lanzó la conductora.

Juez advierte a Jefferson Farfán por terapia psicológica tras denuncia de Darinka Ramírez. Captura: Magaly TV La Firme.