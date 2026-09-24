José Burga, animador de La Bella Luz, revela por qué terminó su relación clandestina con Naldy Saldaña: “Me enteré de cosas”

José Burga confirmó que mantuvo una relación clandestina con la cantante Naldy Saldaña

Guardar

El animador de La Bella Luz, José Burga, confirmó que mantuvo una relación clandestina con la cantante Naldy Saldaña durante cerca de un año y afirmó que decidió cortar los encuentros tras conocer información sobre una presunta tercera persona. “Luego tomé mi distancia porque me enteré de otras cosas”, declaró ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Las declaraciones de Burga ocurrieron luego de que su expareja expusiera mensajes que atribuía al animador y a Saldaña. La cantante reconoció públicamente que tuvo un vínculo con el integrante de la orquesta, aunque pidió que este episodio no se use para desestimar la denuncia que presentó contra César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos.

PUBLICIDAD

Confirmó encuentros con Naldy Saldaña

Consultado por el reportero de ‘Amor y fuego’ sobre los chats difundidos , José Burga confirmó que el contenido correspondía a una relación que mantuvo con Naldy Saldaña. “Como sale en los chats, hemos tenido una relación, nos encontrábamos”, respondió.

El animador indicó que el vínculo se prolongó por aproximadamente un año. Según su relato, los dueños de La Bella Luz se enteraron de la situación y tomaron medidas en su contra.

“Me sancionaron económicamente y me iban a sacar de la orquesta”, sostuvo Burga. Añadió que pidió disculpas y se comprometió a que los encuentros no volverían a ocurrir.

PUBLICIDAD

José Burga también se pronunció luego de que Jazmín Baquero revelara la infidelidad. IG

El integrante de la agrupación señaló, sin embargo, que después de ese llamado de atención volvió a verse con Saldaña en un par de ocasiones, tal como lo expuso su expareja. Al ser preguntado sobre ello, reconoció que ambos incurrieron nuevamente en esos encuentros antes de que él optara por alejarse.

La versión ofrecida por Burga se conoció después de que su expareja hablara en televisión sobre el fin de su relación y mostrara conversaciones que, según afirmó, encontró en el teléfono del animador.

Se alejó tras enterarse de “otras cosas”

El aspecto que generó mayor atención en las recientes declaraciones de José Burga fue su explicación sobre el término de la relación oculta. El conductor no precisó qué información recibió ni identificó a alguna persona, pero señaló que ese fue el motivo de su decisión.

PUBLICIDAD

“Un par de veces, luego tomé mi distancia porque me enteré de otras cosas y por eso tomé mi distancia”, manifestó. El reportero le consultó de forma directa si se refería a una tercera persona. “Sí”, contestó el animador.

Burga también fue interrogado sobre versiones que vinculaban a Naldy Saldaña con otros integrantes de la orquesta. En ese punto, no dio nombres ni detalles verificables. “Esos temas no puedo responder, pero sí, por ahí ha habido algo”, comentó entre risas.

Sus expresiones corresponden a su testimonio ante las cámaras. Hasta el momento, no se ha difundido una respuesta de Saldaña a la afirmación de Burga sobre una presunta tercera persona ni a sus comentarios sobre otros miembros de La Bella Luz.

PUBLICIDAD

La vocalista reconoció que se involucró con el animador cuando él estaba casado y ofreció disculpas a las personas que afirmó haber afectado. TikTok

La cantante ya había hablado sobre el vínculo con el animador a través de un video en sus redes sociales. Reconoció que cometió un error y aseguró que había pedido disculpas a quienes resultaron afectados.

“Sí, efectivamente, cometí un error. Me equivoqué”, expresó la cantante a través de un video. Además, solicitó que ese episodio no reste importancia a la denuncia que formuló contra César Sánchez Chavesta. La cantante afirmó que no mantuvo una relación con él y que los hechos que denunció no fueron consentidos.

“El hecho de que yo haya cometido un error, haya fallado, no quiere decir que desestimen lo que estoy denunciando”, sostuvo en su mensaje. La acusación por presuntos tocamientos indebidos es un asunto distinto a la relación admitida con Burga y corresponde a las autoridades determinar responsabilidades.

PUBLICIDAD

José Burga pidió disculpas a su expareja y a sus hijas

Antes de dar detalles ante ‘Amor y fuego’, el animador de La Bella Luz publicó un mensaje en el que reconoció errores en su vida personal. Burga aseguró que no es una persona perfecta y afirmó que busca continuar con sus proyectos laborales.

“Soy un hombre que ha cometido errores, que ha caído y ha aprendido a levantarse”, escribió en redes sociales. También se refirió a sus hijas como una de sus principales motivaciones.

Ante las cámaras, dijo que pidió perdón a su expareja y a las menores. “Le he pedido perdón a ella, le pido perdón a mis hijas por mis errores y por el mal momento que les he hecho pasar”, declaró.

PUBLICIDAD

Tras el caso, Óscar Junior Custodio, líder de La Bella Luz, señaló que la agrupación establecerá nuevas reglas para evitar relaciones sentimentales entre integrantes. El músico sostuvo que el grupo busca mantener sus actividades al margen de los asuntos personales que involucran a sus miembros.

Pareja de Naldy Saldaña muestra su respaldo tras a cantante tras acusaciones de infidelidad. América Hoy.