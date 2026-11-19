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La pollada peruana es una de las preparaciones más populares de la gastronomía del Perú. Consiste en pollo marinado con una mezcla de ají panca, ajo, comino, vinagre y otras especias, que se cocina a la parrilla o a la brasa hasta conseguir una piel dorada y una carne jugosa.

Este plato es muy popular en reuniones familiares, celebraciones y actividades de apoyo comunitario. Generalmente se sirve acompañado de papas sancochadas o doradas, ensalada de col y zanahoria, y una porción de ají o crema de rocoto. Aprende cómo preparar una pollada peruana con todo su sabor tradicional.

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Receta de la pollada

Rendimiento: 4 porciones

Preparación: 25 minutos

Marinado: 2 horas

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 3 horas y 5 minutos

Ingredientes

Para preparar la pollada

4 presas grandes de pollo (piernas, muslos o encuentros)

3 cucharadas de ají panca molido

2 cucharadas de ajo molido

2 cucharadas de vinagre tinto

Jugo de 1 limón

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de sillao

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal al gusto

Para las papas

4 papas blancas grandes

1 cucharada de aceite vegetal

Sal al gusto

½ cucharadita de orégano seco, opcional

Para la ensalada

2 tazas de col blanca finamente picada

1 zanahoria grande rallada

½ cebolla roja cortada en pluma

Jugo de 1 limón

1 cucharada de vinagre

Sal y pimienta al gusto

Para la crema de ají

2 ajíes amarillos

½ cebolla pequeña

1 diente de ajo

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de aceite vegetal

Jugo de ½ limón

Sal al gusto

Preparación de la pollada peruana paso a paso

1. Preparar el aderezo del pollo

En un recipiente amplio coloca el ají panca molido, el ajo, el vinagre tinto, el jugo de limón, la mostaza, el comino, el orégano, la pimienta, el sillao, el aceite y la sal.

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta uniforme. Esta preparación será la base del sabor característico de la pollada peruana.

2. Marinar las presas de pollo

Limpia las presas de pollo y realiza pequeños cortes superficiales en las partes más gruesas para facilitar la absorción del aderezo.

Incorpora el pollo al recipiente y mezcla hasta cubrir completamente cada presa con la preparación.

Tapa y deja marinar en el refrigerador durante al menos 2 horas. Si tienes más tiempo, puedes dejarlo reposar hasta 12 horas para intensificar el sabor.

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3. Cocinar las papas

Lava las papas y colócalas en una olla con suficiente agua y una pizca de sal.

Cocina durante aproximadamente 20 a 25 minutos, dependiendo del tamaño, hasta que estén tiernas al introducir un tenedor.

Retíralas del agua, deja que se enfríen ligeramente y córtalas en mitades o rodajas. Si deseas, puedes dorarlas en una sartén con un poco de aceite y orégano.

4. Preparar la ensalada

Coloca la col picada y la zanahoria rallada en un recipiente.

Agrega la cebolla roja, el jugo de limón, el vinagre, la sal y la pimienta. Mezcla bien y reserva en el refrigerador hasta el momento de servir.

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5. Cocinar el pollo a la parrilla

Precalienta la parrilla a temperatura media y engrasa ligeramente la superficie para evitar que el pollo se pegue.

Coloca las presas de pollo y cocina durante aproximadamente 35 a 40 minutos, volteándolas periódicamente para que se doren de manera uniforme.

Durante la cocción puedes pincelar las presas con un poco del aderezo reservado que no haya estado en contacto con el pollo crudo.

El pollo debe quedar completamente cocido por dentro. Comprueba que alcance una temperatura interna mínima de 74 °C en la parte más gruesa, sin tocar el hueso.

Alternativa: si no tienes parrilla, puedes cocinar el pollo en una sartén amplia o en el horno precalentado a 200 °C, hasta que esté dorado y completamente cocido.

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6. Preparar la crema de ají

Retira las semillas y venas de los ajíes amarillos si deseas una salsa menos picante.

Colócalos en una licuadora junto con la cebolla, el ajo, la mayonesa, el aceite, el jugo de limón y la sal.

Procesa hasta conseguir una crema homogénea. Si queda demasiado espesa, agrega una pequeña cantidad de agua y vuelve a licuar.

7. Servir la pollada peruana

Coloca una presa de pollo a la parrilla en cada plato. Acompaña con papas sancochadas o doradas y una porción generosa de ensalada.

Finalmente, agrega la crema de ají y sirve inmediatamente para disfrutar del pollo caliente y jugoso.

Consejos para preparar una buena pollada peruana

Utiliza ají panca de buena calidad: es uno de los ingredientes que aporta el color rojizo y el sabor característico del pollo.

Respeta el tiempo de marinado: dejar reposar el pollo durante varias horas ayuda a que absorba mejor los condimentos.

No cocines a fuego demasiado alto: evita que el exterior se queme mientras el interior todavía está crudo.

Voltea las presas periódicamente: así conseguirás una cocción más uniforme.

Prepara la ensalada antes de servir: mantenla refrigerada para conservar su frescura.

No reutilices el aderezo del pollo crudo: si deseas utilizarlo durante la cocción, sepáralo antes de incorporar el pollo o hiérvelo completamente.

Preguntas frecuentes sobre la pollada peruana

¿Qué ingredientes lleva el aderezo de la pollada?

El aderezo tradicional suele prepararse con ají panca, ajo, vinagre, comino, pimienta, orégano y sal. Algunas versiones también incorporan mostaza, sillao y limón para intensificar el sabor.

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¿Cuánto tiempo se debe dejar marinar el pollo?

Lo recomendable es dejarlo marinar durante al menos 2 horas en el refrigerador. También puedes prepararlo la noche anterior y dejarlo reposar hasta 12 horas para conseguir un sabor más intenso.

¿Cómo preparar pollada si no tengo parrilla?

Puedes cocinar las presas en una sartén amplia o en el horno. Lo importante es controlar la temperatura y asegurarte de que el pollo alcance los 74 °C en su interior.

¿Con qué se acompaña la pollada peruana?

Los acompañamientos más habituales son papas sancochadas o doradas, ensalada de col y zanahoria, y crema de ají. Algunas personas también agregan arroz blanco o choclo.

¿Qué parte del pollo es mejor para preparar pollada?

Las piernas, los muslos y los encuentros son buenas opciones porque conservan su jugosidad durante la cocción. También puedes utilizar piezas de pollo con piel para conseguir un exterior más dorado.

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¿Se puede preparar el aderezo de la pollada con anticipación?

Sí. Puedes preparar el aderezo con anticipación y conservarlo refrigerado en un recipiente hermético. Sin embargo, es recomendable mantenerlo separado del pollo crudo hasta el momento de marinar.