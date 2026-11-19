Los procesos de liquidación en la sede Lima Sur del Indecopi reunieron S/ 645,4 millones en créditos reconocidos durante 2025.

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Las juntas de acreedores acordaron 151 liquidaciones de empresas entre 2020 y 2025, una cifra equivalente al 71,6% de las 211 decisiones adoptadas sobre el destino de deudores sometidos a procedimientos concursales.

En ese periodo, los planes de reestructuración sumaron 47 casos y los acuerdos globales de refinanciación llegaron a 13, según el Radar Concursal de Almerco Abogados, elaborado con estadísticas institucionales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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El informe muestra que las salidas destinadas a mantener la actividad de las empresas representaron una minoría. Los 47 planes de reestructuración equivalieron al 22,3% del total, mientras que los acuerdos globales de refinanciación concentraron el 6,2%. Ambas alternativas reunieron 60 decisiones, es decir, el 28,4% del registro analizado.

Lima Sur concentró 20 liquidaciones en 28 decisiones durante 2025

La tendencia también se mantuvo en 2025 en la sede central Lima Sur del Indecopi. De las 28 juntas de acreedores que decidieron el destino del patrimonio de un deudor, 20 optaron por la liquidación, seis aprobaron un plan de reestructuración y dos suscribieron acuerdos globales de refinanciación.

Las liquidaciones representaron el 71,4% de las decisiones adoptadas en esa sede durante el año. La reestructuración alcanzó el 21,4%, mientras que los acuerdos globales de refinanciación equivalieron al 7,1%.

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El destino de una empresa en un procedimiento concursal queda en manos de la junta de acreedores, que reúne a las personas y entidades a las que el deudor mantiene obligaciones pendientes. La junta puede optar por reestructurar los pasivos y mantener las operaciones, liquidar los activos para pagar las deudas o aprobar un refinanciamiento global, según las condiciones del caso.

Los planes de reestructuración concentraron el 44,7% de las acreencias en Lima Sur pese a representar una proporción menor de los casos.

Los casos de reestructuración reunieron casi el 45% de los créditos reconocidos

La distribución cambia cuando se revisa el monto de los créditos reconocidos. Los 20 casos que se encaminaron hacia la liquidación en Lima Sur acumularon S/ 645,4 millones, el 55% del total. Los seis expedientes que optaron por la reestructuración reunieron S/ 524,3 millones, equivalentes al 44,7%.

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Esto implica que, pese a representar cerca de una quinta parte de las decisiones, los casos de reestructuración concentraron casi la mitad de las acreencias reconocidas en la sede central. Los datos sugieren que los procesos con mayores pasivos tuvieron una mayor presencia relativa de salidas orientadas a preservar la empresa.

Richard Almerco, director legal y vocero de Almerco Abogados, sostuvo que los resultados reflejan una limitada preferencia por reflotar compañías. “No existe una cultura de reflotamiento entre los acreedores”, afirmó al plantear una reforma integral de la Ley General del Sistema Concursal.

Los acuerdos globales de refinanciación alcanzaron 13 decisiones entre 2020 y 2025 dentro del sistema concursal.

El estudio plantea cambios para facilitar la gestión de activos

Almerco señaló que una eventual modificación normativa debería considerar la experiencia comparada y corregir obstáculos que, según su análisis, dificultan la administración de activos durante la liquidación. El vocero indicó que ciertas trabas procesales limitan la capacidad del liquidador para mantener la gestión del patrimonio y avanzar hacia el cierre de los expedientes.

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El reporte también revisó las publicaciones concursales de la primera quincena de noviembre de 2026. Identificó cuatro nuevas declaraciones de concurso, de las cuales dos corresponden al sector construcción: Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. y Aquaenergys S.A.C.

Los otros procedimientos corresponden a USA Contratistas Generales S.R.L., cuya actividad principal figura en telecomunicaciones, y a Norma Vilma Ramírez Huamán, vinculada al comercio.

Minera San Ignacio de Morococha debatirá su reestructuración el 25 de noviembre

El Radar Concursal registró además 17 convocatorias a juntas de acreedores con primeras citaciones entre el 10 y el 25 de noviembre. Entre ellas figura la de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A., que evaluará la aprobación de su plan de reestructuración el 25 de noviembre en primera convocatoria y el 30 en segunda.

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La junta de Surtidores Chanchamayo E.I.R.L., prevista para el 20 de noviembre en primera convocatoria, deberá decidir primero el destino del deudor. Según el acuerdo que adopten los acreedores, la agenda continuará con la evaluación de un plan de reestructuración o un convenio de liquidación.