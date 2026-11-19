(IStock)

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El 46% de los hombres que utilizan plataformas de servicios sexuales de pago en Perú tiene más de 45 años y uno de cada cuatro supera los 55. A partir de estadísticas de búsquedas, anuncios y testimonios, un análisis de SimpleMedia examina un perfil poco estudiado en el país: el de los hombres que pagan por sexo y los problemas relacionados con su salud sexual y mental.

La investigación también recoge datos sobre el VIH, las conductas sexuales de riesgo, la soledad y las dificultades que enfrentan los hombres para expresar sus necesidades emocionales. Los resultados permiten observar distintas dimensiones de una práctica sobre la que Perú no cuenta con encuestas nacionales recientes.

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¿Quiénes son los hombres que pagan por sexo en Perú?

Según los datos de SimpleEscort, plataforma de anuncios de trabajo sexual, el 85% de sus usuarios son hombres. En mayo de 2026, entre los usuarios cuya edad fue estimada por Google Analytics, el 46% tenía más de 45 años y uno de cada cuatro superaba los 55. En contraste, el 20% tenía menos de 25 años.

Entre las búsquedas más frecuentes en la plataforma figuraron las etiquetas «maduras», «jovencitas», «domicilio» y «hotel». En Lima, los distritos que concentraron mayor interés fueron Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Comas.

La búsqueda de compañía y afecto detrás de los encuentros sexuales

Los testimonios recogidos por SimpleMedia muestran que no todos los clientes buscan únicamente mantener relaciones sexuales. La activista trans y trabajadora sexual Alejandra Fang, directora de Casa Trans Zuleymi, y otro trabajador sexual que prefirió mantener su identidad en reserva coinciden en que algunos hombres también buscan compañía, escucha y cercanía emocional.

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Un hombre permanece sentado de espaldas sobre una cama mientras una mujer se encuentra de pie tras una cortina translúcida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchos buscan compañía, afecto y alguien que los escuche. Algunos necesitan conversar sobre sus problemas o sentirse queridos sin ser juzgados”, relató el trabajador sexual entrevistado.

Fang también señaló que algunos clientes regresan semanalmente y que sus edades suelen ubicarse entre los 25 y 60 años. Entre ellos, explicó, hay desde trabajadores hasta empresarios.

El trabajador sexual entrevistado relacionó esta necesidad de afecto con las dificultades que enfrentan algunos hombres para expresar sus emociones debido al machismo de sus entornos.

La dimensión de este problema también ha sido abordada por organismos internacionales. Según la Comisión sobre Conexión Social de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad, una condición que duplica la probabilidad de desarrollar depresión.

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VIH y conductas sexuales de riesgo entre los hombres

La salud sexual constituye otro de los aspectos abordados en el análisis. Un estudio de 2002 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de California en San Francisco, realizado con clientes de trabajadoras sexuales en Lima, encontró diferencias importantes en el uso del preservativo según el tipo de relación.

El 86% de los participantes afirmó utilizar siempre condón con trabajadoras sexuales, pero solo el 16% mantenía esa práctica con su pareja estable.

Por otro lado, las cifras del Ministerio de Salud (Minsa) muestran que los hombres representan el 79% de los casos de VIH notificados en Perú. Esta proporción evidencia la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y diagnóstico, aunque no permite atribuir los contagios a una práctica sexual específica.

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- crédito Agencia Andina

El análisis también recoge un estudio sueco de Deogan y su equipo, publicado en Archives of Sexual Behavior en 2020, que identificó una mayor frecuencia de conductas de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol y otras drogas entre hombres que pagan por sexo.

Los problemas de salud mental y las dificultades para expresar emociones

La salud mental masculina también presenta cifras que requieren atención. Según datos del Minsa, los diagnósticos de depresión en hombres se multiplicaron por más de cuatro entre 2021 y 2025. Además, menos de una cuarta parte de las personas que buscan atención psicológica son varones.

Los intentos de suicidio de hombres atendidos y registrados pasaron de 243 en 2020 a 1.349 en 2025.

El psiquiatra Carlos Bromley relacionó esta situación con las presiones sociales que llevan a muchos hombres a ocultar sus emociones. “El hombre fuerte no llora. El hombre fuerte resuelve los problemas”, señaló al explicar los estereotipos que dificultan que busquen ayuda.

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En esa misma línea, la psicóloga Ruth Kristal planteó la importancia de reconocer desde la infancia el derecho de los niños a expresar sus emociones, llorar y sentirse vulnerables.

¿Cuántos hombres pagan por sexo en Perú?

A diferencia de otros países, Perú no cuenta con encuestas recientes que permitan establecer qué porcentaje de hombres paga por servicios sexuales.

Uno de los últimos antecedentes es una investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de California en San Francisco, con información recopilada entre 2000 y 2001. El estudio encontró que el 11% de los hombres jóvenes de barrios de bajos ingresos de Lima, Trujillo y Chiclayo que mantenían relaciones exclusivamente con mujeres había pagado por sexo durante el año anterior.

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En otros países existen mediciones más recientes. En España, la Encuesta Nacional de Salud Sexual de 2026, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad, encontró que el 27,5% de los hombres había pagado por sexo alguna vez. En Suecia, un estudio publicado en 2020 por Deogan y su equipo registró un 9%.

La investigación de SimpleMedia también recoge testimonios sobre los riesgos de extorsión y exposición de la intimidad. El trabajador sexual entrevistado indicó que algunos clientes temen que sus conversaciones o identidades sean difundidas. Sin embargo, Fang sostuvo que también existen situaciones en las que son las trabajadoras sexuales quienes reciben amenazas de sus clientes con divulgar contenido privado.

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Los hombres que ejercen el trabajo sexual y sus problemas de salud

El análisis también aborda la situación de los hombres que ofrecen servicios sexuales. En mayo de 2026, una de cada 15 visitas a SimpleEscort Perú que utilizaron el filtro de género buscaba perfiles masculinos.

El trabajador sexual entrevistado señaló que quienes ejercen esta actividad enfrentan cuestionamientos sobre su masculinidad y orientación sexual, además de estigma y dificultades para acceder a espacios de apoyo.

Una revisión de 66 estudios internacionales, realizada por investigadores de las universidades Northwestern y Nova Southeastern y publicada en Sexes en 2023, encontró que el estigma es una experiencia extendida entre los trabajadores sexuales hombres. Muchos, además, ocultan su actividad a sus familiares por temor al rechazo.

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En Perú, uno de los antecedentes disponibles corresponde a una investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de California en San Francisco, que recopiló información en 2014 sobre 209 trabajadores sexuales de calle en Lima. El estudio encontró que uno de cada cuatro vivía con VIH y que solo el 28% tenía una vivienda estable.

¿Dónde acceder a pruebas de VIH y atención en salud mental gratuita?

El Ministerio de Salud ofrece pruebas rápidas gratuitas para detectar el VIH y profilaxis preexposición (PrEP), un medicamento que reduce el riesgo de adquirir la infección.

Asimismo, la Línea 113 brinda orientación sobre los establecimientos de salud disponibles a través de la opción 3 y apoyo emocional las 24 horas mediante la opción 5.

Estas medidas forman parte de las alternativas de prevención y atención para quienes necesitan orientación sobre su salud sexual o atraviesan dificultades emocionales.