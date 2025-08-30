Ciencia

Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que paraliza al sistema nervioso

Se trata de un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunitario ataca por error a los nervios, causando debilidad progresiva, entumecimiento e incluso parálisis y puede requerir cuidados intensivos

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El síndrome de Guillain-Barré es
El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente que puede causar parálisis y requiere atención médica urgente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien su causa es desconocida, el síndrome de Guillain-Barré avanza con nuevos casos en distintas partes del mundo. La afección ataca al sistema inmunitario del cuerpo mientras acomete a los nervios, lo que puede causar debilidad, entumecimiento o parálisis. Según la OMS, el 30% de las personas afectadas llega a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, y el 5% puede morir por complicaciones, incluso en las mejores condiciones médicas.

La debilidad muscular, la disminución de la sensibilidad en extremidades y las dificultades para deglutir o respirar constituyen algunos de los efectos derivados del síndrome de Guillain-Barré. Conforme detalla la Organización Mundial de la Salud en su sitio web oficial, esta afección ocurre cuando el sistema inmunitario del organismo agrede parte del sistema nervioso periférico, dañando tanto los nervios responsables del control muscular como aquellos encargados de transmitir sensaciones de dolor, temperatura y tacto.

En situaciones puntuales, una intervención quirúrgica puede actuar como desencadenante del síndrome de Guillain-Barré. Excepcionalmente la vacunación ha estado asociada a un ligero incremento del riesgo de desarrollar este trastorno, aunque la probabilidad es notablemente menor que la aparición del síndrome tras una infección, como la gripe. Los estudios demostraron que la posibilidad de padecer el síndrome de Guillain-Barré después de la vacuna contra la gripe es considerablemente inferior a la que existe tras contraer la propia infección.

Síndrome

Según precisó Medline Plus, los síntomas del síndrome pueden ser: pérdida de reflejos tendinosos en brazos y piernas; entumecimiento, dolor o sensibilidad muscular, movimiento descoordinado, presión arterial baja y frecuencia cardiaca anormal. Asimismo, se puede presentar visión borrosa y visión doble. Entre los síntomas de emergencia se encuentran la ausencia temporal de respiración, la dificultad para deglutir, el babeo, el desmayo y mareos al ponerse de pie.

El diagnóstico se basa en los síntomas y los resultados del examen neurológico, en particular una atenuación o pérdida de los reflejos tendinosos profundos. “Puede practicarse una punción lumbar o una electromiografía para recopilar información complementaria, pero no se debe retrasar el tratamiento para realizarla”, detalla la OMS. Otras pruebas, como los análisis de sangre, no son necesarias para diagnosticarlo y no deben retrasar su tratamiento. Toda persona que considere que puede haber contraído el síndrome de Guillain-Barré debe ser objeto de un estrecho seguimiento que vigile la aparición de dificultades respiratorias.

Cabe destacar que los síntomas pueden empeorar de manera muy rápida. Es posible que pasen solamente algunas horas hasta que aparezcan los efectos más graves. Pero también es común que la debilidad aumente durante varios días. La debilidad muscular o la pérdida de la función muscular (parálisis) afecta a ambos lados del cuerpo. En la mayoría de los casos, comienza en las piernas y luego se disemina a los brazos. Esto se denomina parálisis ascendente. Si la inflamación afecta los nervios del tórax y del diafragma (el gran músculo bajo los pulmones que le ayuda a respirar) y esos músculos están débiles, se puede requerir asistencia respiratoria.

Hasta el 30% de los
Hasta el 30% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré necesita cuidados intensivos y el 5% puede fallecer por complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de Síndrome

Conforme detalla Mayo Clinic, los síntomas del síndrome de Guillain-Barré pueden variar, según el tipo. La neuropatía axonal motora aguda y la neuropatía axonal sensorial motora aguda aparecen con relativa frecuencia en China, Japón y México, mientras que en Estados Unidos su presencia resulta poco habitual. El síndrome de Miller Fisher, predominante en Asia, se caracteriza por una parálisis que afecta inicialmente a los ojos y por inestabilidad al caminar; en este caso resulta menos frecuente en el territorio estadounidense.

La variante más habitual en América del Norte y Europa es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, cuyo síntoma principal es la debilidad muscular que se inicia en las extremidades inferiores y asciende progresivamente. En cuanto al tratamiento, el National Institute of Neurological Disorders and Stroke indicó que, en la actualidad, no existe cura para el SGB. Sin embargo, algunas terapias permiten reducir la gravedad y acortar el tiempo de recuperación. En muchos casos, las personas suelen ser hospitalizadas y tratadas en cuidados intensivos.

Tratamientos

Comúnmente se utilizan dos tratamientos. La plasmaféresis (EP) y la terapia de inmunoglobulina intravenosa (IgIV) resultan igual de eficaces para el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré siempre que se apliquen en las dos semanas siguientes al inicio de los síntomas. En el caso de la EP, se extrae la sangre mediante un catéter, se separa el plasma de las células sanguíneas y estas células, junto con un líquido de reemplazo, se reintegran al organismo.

El objetivo es eliminar los anticuerpos nocivos presentes en el plasma que afectan los nervios. Por su parte, la IgIV implica la administración de inmunoglobulinas obtenidas a partir de miles de donantes sanos; estas proteínas, producidas normalmente por el sistema inmunitario, contribuyen a contrarrestar el ataque inmunitario sobre el sistema nervioso, reducir el tiempo de recuperación y disminuir la acción de los anticuerpos que dañan los nervios, al diluirlos con anticuerpos inespecíficos.

El Síndrome de Guillain Barré
El Síndrome de Guillain Barré ataca miembros inferiores y superiores del cuerpo llegando a incapacitar al paciente (Imagen Ilustrtiva Infobae)

Estudios actuales

En la actualidad los científicos estudian el funcionamiento del sistema inmunitario a fin de determinar qué células son responsables de iniciar y llevar adelante el ataque al sistema nervioso. La relación tras la manifestación de una infección viral apunta a que ciertas características presentes en algunos virus pueden inducir una activación inapropiada del sistema inmunitario.

El equipo de investigación explora terapias dirigidas a evitar la destrucción de la mielina, concentrándose en impedir la ruptura de las uniones de mielina (brechas) cuando el sistema inmunitario lesiona la vaina que recubre los nervios. Esta línea de trabajo parte del reconocimiento de que ciertas proteínas o péptidos en virus y bacterias pueden resultar semejantes, desde la perspectiva del sistema inmune, a componentes presentes en la mielina. Como consecuencia, la generación de anticuerpos para combatir a estos agentes infecciosos podría provocar un ataque erróneo a la vaina de mielina y desencadenar su eliminación (desmielinización).

Temas Relacionados

Síndrome de Guillain-BarréSistema nerviosoOrganización Mundial de la SaludMayo ClinicMedline PlusChinaMéxicoTrastorno neurológicoInmunoglobulinaPlasmaféresisNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo Jerusalén enfrentó la falta de agua hace 2.800 años

Científicos del Instituto Weizmann, a través de técnicas avanzadas de datación y análisis arqueológico, lograron determinar cuándo se implementó una solución hídrica clave en la ciudad bíblica y el alcance de su impacto en la gestión del agua

Cómo Jerusalén enfrentó la falta

Messi inspira a la ciencia: investigadores argentinos estudiaron cómo mejorar las tácticas de fútbol analizando el mejor Barcelona de la historia

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA desarrollaron una herramienta para mejorar la performance del equipo y su juego. Estudiaron también las cinco ligas europeas más importantes y la cantidad de buenos pases entre jugadores

Messi inspira a la ciencia:

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

La presencia de un ejemplar de Cirroteuthis sorprendió a científicos y espectadores durante la expedición Uruguay Sub 200, al aparecer en la transmisión de hoy desde más de 3.000 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Qué más hallaron los científicos a bordo del buque Falkor (too)

Un pulpo dio un show

El enigma del Planeta Nueve y la hipótesis de un nuevo mundo en el sistema solar exterior

Astrónomos de la Universidad de Princeton describen un candidato de un tamaño similar al de la Tierra y con una órbita más lejana que la de Neptuno, cuya gravedad generaría una ondulación en el cinturón de Kuiper comparable al efecto de una piedra lanzada en un lago, según New Scientist

El enigma del Planeta Nueve

Un estudio sobre el interior oculto de Marte reveló una historia de 4.500 millones de años

Una nueva investigación señaló que en el manto marciano se esconden fragmentos gigantescos de la antigua corteza primitiva del planeta

Un estudio sobre el interior
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pablo Quirno, secretario de Finanzas:

Pablo Quirno, secretario de Finanzas: “No se ha usado un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril”

Este es el lugar exacto donde encontraron el cuerpo de Valeria Afanador, menor de 10 años, desaparecida en Cajicá

¿Puedo tener Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar? Requisitos y cómo recibir hasta 3 mil 100 bimestrales

Déficit de enfermeras: Perú solo cuenta con 24 por cada 10 mil habitantes, lejos de los 110 que recomienda la OCDE

Gustavo Petro asumió el control directo de candidaturas y alianzas para las elecciones en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez denuncia la "injusta" revocación

Sánchez denuncia la "injusta" revocación de visados a Palestina y exige que se escuche su voz en la ONU

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms frente a las críticas de Abascal: "Defender España es defender la vida"

Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro 'de facto' en el ataque israelí del jueves

Rusia asegura que controla ya el 99,7 por ciento de Lugansk y el 79 por ciento de Donetsk

ENTRETENIMIENTO

Festival de Venecia: Julia Roberts

Festival de Venecia: Julia Roberts defendió su película ‘After The Hunt’ ante los debates sobre el #MeToo y la cultura de la cancelación

Fue hallado muerto un tiktoker que participó en los eventos sexuales de Bonnie Blue y Lily Phillips

El rapero surcoreano Psy, creador del ‘Gangnam Style’, es investigado por posesión ilícita de medicamentos

Brad Pitt confesó el error que casi lo deja fuera de su primer trabajo en Hollywood

Los 13 anillos de compromiso más costosos que portaron las celebridades