El Ejecutivo busca derogar la Ley contra la usura bancaria, pero desde el Congreso ya se propuso otra ley para bajar la tasa de interés aún más. - Crédito Difusión

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El debate por el tope de tasas de interés recién empieza. Este año ya el Poder Ejecutivo intentó plantear la eliminación del tope de tasas de interés implementado por la Ley 31143 (llamada Ley contra la usura bancaria), en 2021, pero no recibió apoyo en el Congreso.

Pero ahora, otro sector busca bajar el tope de tasa aún más. Ernesto Zunini de Juntos por el Perú ha presentado el proyecto que busca que se determine las tasas de interés en la Ley orgánica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 50%.

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“La presente ley tiene por objeto reducir los topes máximos aplicables a las tasas de interés de los créditos de consumo, incluidas las tarjetas de crédito, los créditos de consumo de bajo monto y los créditos para pequeñas y microempresas; así como fortalecer la persecución penal de la usura mediante una tipificación clara de la usura y de la usura agravada”, aclara el proyecto de ley.

Las tarjetas de crédito no podrían cobrarte más del 50% del monto que adeudes. - Crédito Freepik

Tasa de interés no mayores a 50%

Para cumplir su cometido, la propuesta busca modificar el artículo 52 del Decreto Ley 26123 Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú.

Ya la Le señala que el BCRP “propicia que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas máximas que fija en ejercicio de sus atribuciones. La fijación se realiza semestralmente y no puede ser delegada a otra entidad”.

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Pero ahora se añadirían el siguiente párrafo: “la tasa no puede exceder de una vez y media (1,5) el promedio de las tasas de interés del sistema financiero que el BCRP determine como referencia cia conforme a su metodología”.

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso explicó la medida promovida. (Fuente: RPP)

Asimismo, para los créditos de consumo, incluidas las tarjetas de crédito, la tasa máxima de interés convencional compensatorio no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de Tasa Efectiva Anual.

Mientras, para los créditos de consumo de bajo monto y los créditos para pequeñas y microempresas, la tasa máxima no puede exceder del sesenta y cinco por ciento (65%) de Tasa Efectiva Anual.

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Tasa se reduciría progresivamente

Pero, además, como una disposición complementaria transitoria única se daría una reducción progresiva de los límites. La reducción se aplicaría conforme al siguiente cronograma, “sin perjuicio de que el BCRP fije tasas inferiores”:

Para los primeros seis meses, la TEA para créditos de consumo y tarjetas sería de 80%, mientras que para créditos de consumo de bajo monto y préstamos para las MYPE sería de 90%

Para los meses 7 a 12, la TEA para créditos de consumo y tarjetas sería de 65%, mientras que para créditos de consumo de bajo monto y préstamos para las MYPE sería de 75%

Desde el mes 13, la TEA para créditos de consumo y tarjetas sería de 50%, mientras que para créditos de consumo de bajo monto y préstamos para las MYPE sería de 65%.

MEF buscaba derogar la Ley del tope de tasas de interés, pero no logró apoyo. - Crédito MEF

No se podría eludir el tope

Asimismo, se plantea la prohibición de elusión del tope. Con estos, las comisiones, gastos, penalidades, primas u otros conceptos “deben corresponder a servicios reales, solicitados o legalmente exigibles”.

“Los cobros que no respondan a una prestación efectiva y que tengan por finalidad encubrir el rendimiento del crédito se consideran intereses para la restitución y la sanción administrativa. La SBS establece criterios objetivos para su identificación, respetando el principio de legalidad en materia penal”, aclara.

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Tasas por encima serían ‘usura’

Así, también las tasas cobradas por encima del límite constituirían “tasas de usura y dan lugar a restitución, sanción administrativa y, cuando corresponda, responsabilidad penal conforme al artículo 214 del Código Penal”.

Por otro lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sería apuntada para supervisar el cumplimiento de la medida.