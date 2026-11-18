Las fallas en la infraestructura sanitaria facilitan el contagio de cólera, disentería, fiebre tifoidea y parasitosis.

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Perú forma parte de una región donde más de 80 millones de personas viven sin acceso a servicios básicos de saneamiento, según cifras atribuidas a Unicef por Arbex, que difundió esos datos antes del Día Mundial del Saneamiento, previsto para el 19 de noviembre.

De acuerdo con el análisis, el déficit abarca desde hogares sin instalaciones adecuadas hasta comunidades que carecen de sistemas para tratar y eliminar de forma segura los desechos.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 336 millones de personas en América Latina y el Caribe no cuentan con saneamiento gestionado de forma segura, una categoría que considera el tratamiento y la disposición final de los residuos.

El saneamiento pendiente se concentra en zonas rurales y vulnerables

La falta de baños y servicios sanitarios seguros tiene efectos directos en la salud. La OMS advierte que las deficiencias en saneamiento favorecen la transmisión de enfermedades diarreicas, cólera, disentería, fiebre tifoidea e infecciones parasitarias. También agravan los problemas de malnutrición y afectan la asistencia escolar, en especial entre niñas y adolescentes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que 9,1 millones de personas en la región practicaban la defecación al aire libre, según datos del Programa Conjunto de Monitoreo correspondientes a 2021. La práctica persiste con mayor fuerza en áreas rurales y entre poblaciones en situación de vulnerabilidad.

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El ritmo de expansión de los servicios mantiene en riesgo las metas de la Agenda 2030. La OMS señaló en abril de 2024 que, pese a los avances de cobertura, la región debía acelerar inversiones y políticas públicas para extender el acceso a agua y saneamiento seguros.

La OMS advirtió que el ritmo de inversión en agua y saneamiento compromete el cumplimiento de la Agenda 2030.

Arbex informa que su programa alcanzó a seis millones de personas

Frente a esa brecha, Arbex señaló que su iniciativa Baños Cambian Vidas benefició a más de seis millones de personas en América Latina y el Caribe en 10 años. Según la compañía, el programa trabaja junto con organizaciones locales para implementar sistemas de agua y saneamiento que puedan ser administrados por las propias comunidades.

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El esquema incluye la construcción o adecuación de baños en viviendas, escuelas y establecimientos de salud. También incorpora actividades de educación sobre higiene, con el objetivo de que las instalaciones se mantengan y el uso de los servicios forme parte de la vida cotidiana de las familias.

“Un baño parece algo pequeño, pero de él dependen la salud, la seguridad y las oportunidades de las personas, sobre todo de las mujeres y las niñas”, afirmó Jose Toledo, gerente de sostenibilidad de Arbex para Latinoamérica.

El acceso a un baño seguro también condiciona la educación y la seguridad

La OMS sostiene que el saneamiento adecuado reduce riesgos de salud y puede mejorar la seguridad y la dignidad de las personas, particularmente de mujeres y niñas. La disponibilidad de instalaciones separadas y utilizables en las escuelas también se asocia con una mayor asistencia de alumnas.

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Arbex indicó que busca instalar el tema en la conversación pública durante la conmemoración del 19 de noviembre. La empresa planteó que hogares, instituciones, organizaciones y medios pueden difundir información sobre las brechas locales y respaldar iniciativas orientadas a ampliar la cobertura de saneamiento.