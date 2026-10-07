Ley de usura: derogación de los topes no supera votación en la Cámara de Diputados, pero Senado podría revivirla esta tarde

El Senado programó la sesión del miércoles 7 de octubre para revisar, modificar o aprobar la propuesta remitida por la Cámara de Diputados.

Guardar

La Cámara de Diputados aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días calendario en seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño.

El dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de que una reconsideración permitiera que el Pleno volviera a votar el texto tras un rechazo inicial.

PUBLICIDAD

La fórmula aprobada reúne 20 ítems y será remitida al Senado para continuar su trámite. El recorte dejó fuera buena parte del paquete económico propuesto originalmente por el Ejecutivo, que contenía 66 medidas distribuidas en ocho materias.

Sobrevivieron disposiciones con impacto económico en agricultura, infraestructura, vivienda, agua y saneamiento, aunque quedaron circunscritas a la prevención y respuesta frente a la emergencia climática.

La Cámara de Diputados aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

Eliminar los topes a las tasas era una de las principales apuestas del MEF

Entre las materias que no ingresaron al dictamen figura la eliminación de los topes a las tasas de interés, una de las propuestas económicas más defendidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El pedido original buscaba derogar las disposiciones introducidas por la Ley 31143 y acompañar ese cambio con nuevas reglas de transparencia e información para los clientes financieros.

PUBLICIDAD

La Ley 31143, publicada el 18 de marzo de 2021 y conocida como ley contra la usura, encargó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fijar cada seis meses tasas máximas de interés compensatorio.

El dictamen aprobado excluyó la propuesta del Ministerio de Economía para derogar los topes a las tasas de interés fijados por la Ley 31143.

El límite se aplica a créditos de consumo, préstamos de consumo de bajo monto y financiamientos destinados a micro y pequeñas empresas. Cobrar intereses por encima del máximo puede ser considerado usura.

Para el período de mayo a octubre de 2026, el límite fue de 114,13% anual en soles y 99,84% anual en moneda extranjera. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostiene que el límite excluye a usuarios con menor historial crediticio y a microempresas que requieren préstamos pequeños.

PUBLICIDAD

Por su parte, el BCRP estima que entre mayo de 2021 y marzo de 2024 los topes afectaron a 542.900 personas, entre clientes que dejaron de recibir crédito formal y potenciales usuarios que no lograron acceder a él.

Asbanc y las cajas municipales representadas por FEPCMAC comparten el diagnóstico de que los topes restringen el crédito formal para clientes de mayor riesgo y empujan a parte de ellos hacia la informalidad (gota a gota).

El Banco Central de Reserva del Perú reportó que 542.900 personas salieron del mercado de crédito formal debido a los límites de tasas entre 2021 y 2024.

Feriados, empleo y tributos tampoco entraron en el dictamen

No fueron las únicas medidas planteadas por el MEF que quedaron fuera, pues recorte alcanzó a otros asuntos económicos y laborales del pedido original:

Feriados no laborables: no se aprobaron facultades para modificar su regulación.

Reforma laboral: quedaron fuera cambios sobre empleo juvenil, formalización, productividad e inspección de trabajo.

Micro y pequeñas empresas: no avanzaron propuestas sobre factoring, garantías, capital semilla y crédito productivo.

Tributos y aduanas: se descartaron reformas al Código Tributario, los regímenes empresariales y el comercio exterior.

Minería, energía y turismo: tampoco se incluyeron facultades generales para estos sectores.

Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular reúnen 30 de los 60 escaños en el Senado para la votación sobre la delegación de facultades. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

El Senado definirá si el tema de las tasas vuelve a la discusión

El Senado tiene sesión este miércoles 7 de octubre desde las 12:00, aunque el dictamen debe ser remitido formalmente por Diputados e ingresar a su trámite. La cámara alta puede aprobar, rechazar o modificar el texto, pero sus cambios deben mantenerse dentro del objeto de la iniciativa y no incorporar materias ajenas a ella.

PUBLICIDAD

Ese margen de revisión concentra la atención de las bancadas que negociaron la fórmula acotada. La oposición pidió que el Senado respete el acuerdo y no reincorpore asuntos laborales, tributarios o financieros que fueron descartados.

Fuerza Popular tiene 22 de los 60 escaños del Senado y Renovación Popular cuenta con 8. Ambas bancadas reúnen la mitad exacta de la cámara, por lo que necesitarán acuerdos adicionales.

Los topes a las tasas de interés podrían volver a estar sobre la mesa durante esa revisión. Su derogación fue una de las banderas económicas del oficialismo y del MEF dentro del pedido original, aunque Diputados decidió excluirla de la delegación finalmente aprobada.

PUBLICIDAD