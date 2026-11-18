Jessica Newton descarta conflicto con Luciana Fuster tras su salida de Miss Grand Perú

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La directora de Miss Perú, Jessica Newton, explicó que decidió continuar vinculada a Miss Universo y dejar la franquicia de Miss Grand Perú debido a las diferencias existentes entre ambas organizaciones. La empresaria aseguró que su elección respondió a una decisión corporativa y no a un conflicto personal con Luciana Fuster, quien asumió recientemente la dirección nacional de Miss Grand Perú.

La controversia surgió luego de que Fuster, ganadora de Miss Grand International 2023, anunciara su nuevo rol al frente del certamen en Perú. Newton había dirigido esa franquicia durante 11 años y acompañó a la modelo en el proceso que terminó con la obtención de la corona internacional.

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Al referirse al tema, la organizadora señaló que los roces entre los dos concursos superan sus decisiones individuales. “Lamento que existan estas fricciones, pero estas fricciones exceden a mí”, declaró.

Newton indicó que su posición dentro de la organización de Miss Universo la llevó a escoger una sola representación. Según explicó, no consideraba viable mantener presencia en dos certámenes que atraviesan tensiones institucionales y comerciales.

La organizadora afirmó que le envió un mensaje de respaldo a la nueva directora de Miss Grand Perú. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Jessica Newton sostiene que fue una decisión corporativa

La directora de Miss Perú afirmó que su salida de Miss Grand no ocurrió de manera repentina ni estuvo relacionada con la llegada de Luciana Fuster a la dirección del certamen.

“Tomé la decisión porque es una decisión corporativa. Y cuando tú representas una marca, tú tienes que ceñirte a los lineamientos de la marca”, manifestó Newton al ser consultada sobre el tema.

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La empresaria remarcó que conocía desde antes el escenario que enfrentaban las organizaciones y que tuvo que definir su continuidad profesional. Newton aseguró que comunicó su decisión antes de que Fuster anunciara públicamente su incorporación como directora de Miss Grand Perú. Con ello, descartó que el nombramiento de la exreina de belleza haya provocado su alejamiento.

“Yo tuve que tomar la decisión hace ya algún tiempo porque no puede ser estar en dos lados cuando esos dos lados tienen fricciones. Yo tomé una decisión, la hice saber antes de que ella hiciese este anuncio con la organización”, explicó.

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La directora de Miss Perú sostuvo que optó por priorizar el concurso vinculado a Miss Universo, organización a la que considera central dentro de su trabajo en la industria de certámenes de belleza.

Luciana Fuster asume la dirección del certamen Miss Grand Perú con el respaldo público de la empresaria Jessica Newton.

La relación con Luciana Fuster y el mensaje que le envió

Luciana Fuster fue coronada Miss Grand International en 2023 durante la gestión de Jessica Newton. Ese resultado convirtió a Perú en uno de los países ganadores del certamen y fortaleció la relación profesional entre ambas.

Tras conocerse que Fuster asumirá la dirección de Miss Grand Perú, surgieron comentarios en redes sociales sobre una eventual disputa entre las dos. Newton negó que exista un conflicto personal y relató que tuvo comunicación con la modelo después del anuncio.

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“Luciana hizo su publicación, me escribió, yo le mandé un audio. Todavía recuerdo que le dije: ‘Estoy segura de que llevarás a tu reina con el mismo cariño y compromiso que te llevé yo a ti a la corona’”, contó.

La empresaria sostuvo que no entiende por qué ese intercambio derivó en especulaciones. “No entiendo cómo pasamos de eso a una controversia”, agregó.

Newton afirmó que se aleja de Miss Grand Perú “con todo el cariño del mundo” y que su decisión no pretende restar importancia al trabajo realizado por la organización ni al nuevo desafío asumido por Fuster.

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Con la exreina de belleza como nueva directora, Miss Grand Perú deberá iniciar el proceso de selección y preparación de la candidata que representará al país en la próxima edición internacional del concurso.

Newton recuerda sus 11 años al frente de Miss Grand Perú

Jessica Newton hizo un balance de su periodo al frente de Miss Grand Perú y destacó los resultados alcanzados durante 11 años de gestión. Orgullosa indicó que Perú obtuvo dos coronas internacionales, logró clasificaciones en diversas ediciones y recibió un reconocimiento a la mejor dirección nacional.

“Es una organización que manejé 11 años, gané dos coronas, clasifiqué casi todas las veces y me dieron el premio de mejor directora nacional”, señaló.

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La organizadora agradeció la experiencia, pero insistió en que su prioridad actual está en Miss Universo. “Yo se los agradezco, pero Miss Universo es el certamen más importante del mundo”, declaró.

Jessica Newton descarta enfrentamiento con Luciana Fuster.