El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

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Las lluvias intensas previstas para los próximos meses por el Fenómeno El Niño podrían incrementar el riesgo de inundaciones y acumulación de agua en distintas regiones del Perú. Además de los daños que estos eventos ocasionan en viviendas y vías de comunicación, dejan condiciones que favorecen la transmisión de enfermedades infecciosas, entre ellas la leptospirosis, una infección bacteriana que puede provocar complicaciones graves si no se detecta y trata oportunamente.

La preocupación aumenta ante el crecimiento de contagios registrado este año. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), el país acumuló 15 mil 518 casos y 54 fallecimientos hasta la semana epidemiológica 43, correspondiente al 31 de octubre. La cifra de contagios supera ampliamente los registros de años anteriores y enciende las alertas ante un escenario climático que podría incrementar la exposición de la población a aguas contaminadas.

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Perú registra cifras históricas de leptospirosis

Según el CDC-Minsa, el Perú acumula 15 mil 518 casos de leptospirosis hasta la semana epidemiológica 43 de 2026, más del doble de los 7 mil 423 notificados en el mismo periodo del año anterior. El registro ya supera los totales anuales de 2022 (4.928), 2023 (7.902), 2024 (8.890) y 2025 (8.055), lo que convierte a este año en el de mayor incidencia de contagios de toda la serie comparativa.

La cifra de fallecidos también muestra un incremento considerable: se confirmaron 54 muertes, frente a las 12 registradas en el mismo periodo de 2025. A ello se suman 1.614 pacientes hospitalizados, casi tres veces más que los 556 del año pasado.

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El panorama resulta especialmente preocupante porque el país se encuentra bajo alerta de El Niño Costero. En su comunicado del 13 de noviembre, el ENFEN advirtió que el evento mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y que las precipitaciones entre noviembre y enero continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte occidental, costa central y sierra central occidental.

¿Cómo se transmite la leptospirosis y por qué las aguas empozadas son peligrosas?

(Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira, presente en la orina de animales infectados, principalmente roedores. Cuando estos animales contaminan el agua o el suelo, las personas pueden exponerse al microorganismo al entrar en contacto con esos ambientes.

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“El agua de una inundación no es simplemente agua de lluvia acumulada, sino una vía directa de transmisión de leptospirosis”, advierte Patricia Basurto, decana de Medicina de la Universidad Autónoma del Perú.

La especialista explica que la bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas en la piel, incluso pequeñas, así como por las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. Por ello, caminar descalzo por calles inundadas, manipular barro contaminado o realizar labores de limpieza sin protección puede representar un riesgo de infección.

Una vez dentro del organismo, la bacteria puede llegar a órganos como los riñones y el hígado. Aunque inicialmente los síntomas pueden confundirse con los de una infección común, la enfermedad puede agravarse cuando no recibe atención médica oportuna.

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En los cuadros severos puede provocar insuficiencia renal, daño hepático y complicaciones respiratorias.

¿Cómo evitar el contagio de leptospirosis?

La prevención comienza por reducir al máximo el contacto con el agua estancada y el barro que podrían estar contaminados con orina de animales infectados. Basurto brinda las siguientes recomendaciones:

Evita ingresar a aguas empozadas: no camines ni juegues en charcos, calles inundadas o zonas cubiertas de barro después de las lluvias.

Utiliza botas de goma: si necesitas atravesar una zona inundada y no puedes evitarlo, protege tus pies con botas impermeables y evita el contacto directo de la piel con el agua.

Cubre las heridas: protege cualquier corte, raspadura o lesión de la piel antes de realizar actividades en lugares que podrían estar contaminados.

Usa protección durante la limpieza: después de una inundación, emplea botas y guantes para retirar el barro y limpiar las superficies expuestas.

Consume agua segura: hierve el agua o utiliza métodos adecuados de tratamiento antes de beberla.

Lava y almacena correctamente los alimentos: evita que entren en contacto con superficies contaminadas o con roedores.

Evita la presencia de roedores: mantén los alimentos protegidos y los espacios limpios para reducir las posibilidades de contaminación.

Estas medidas son importantes tanto durante las lluvias como en los días posteriores, cuando las familias suelen regresar a sus viviendas para retirar el barro, recuperar sus pertenencias y limpiar los ambientes afectados.

¿Cuáles son las complicaciones de la leptospirosis y cuándo acudir al médico?

La leptospirosis puede comprometer los riñones y el hígado, además de ocasionar complicaciones respiratorias en sus formas graves. Por ello, ante la aparición de síntomas después de una posible exposición, se debe acudir a un establecimiento de salud para recibir evaluación y tratamiento.

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La especialista recomienda no automedicarse ni esperar a que el cuadro empeore. La atención temprana permite identificar la infección y reducir el riesgo de complicaciones.