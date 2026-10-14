Perú

Dina Boluarte y José Jerí registran la peor imagen entre los políticos peruanos, según sondeo de Bloomberg

El sondeo les atribuye un 77 % y un 65 % de imagen negativa, respectivamente, frente a valoraciones positivas de apenas el 9 % y el 12 %

Dina Boluarte - José Jerí
Dina Boluarte y José Jerí concentran los mayores porcentajes de imagen negativa. La expresidenta registra un 77 % de opiniones desfavorables y un 9 % de positivas
Guardar

Los expresidentes Dina Boluarte (2023-2025) y José Jerí (2025-2026) figuran entre los políticos peruanos con mayor rechazo ciudadano, según el sondeo LatAm Pulse de AtlasIntel, difundido este miércoles por Bloomberg.

La exmandataria, la más impopular de América Latina, registra un 77 % de imagen negativa, frente a un 9 % de valoración favorable, mientras que Jerí alcanza un 65 % de desaprobación y un 12 % de respaldo, por encima del expresidente del Congreso José Williams y del exmandatario José Balcázar, ambos con un 13 % de imagen positiva.

PUBLICIDAD

El actual jefe del Gabinete, Luis Galarreta, obtiene un 15 %. En el otro extremo de la clasificación aparece el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), con un 36 % de imagen favorable, seguido de la gobernante Keiko Fujimori, con un 34 %.

A continuación figuran el excandidato presidencial de Ahora Nación Alfonso López-Chau, con un 29 %, y el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con un 25 %.

sondeo
La aprobación de Keiko Fujimori cae 14,5 puntos porcentuales en un mes. Su respaldo pasa del 42,8 % en septiembre al 28,3 % en octubre, mientras que su desaprobación sube del 40,3 % al 53,6 %

Más abajo se ubican los expresidentes Pedro Castillo (2021-2022), con un 23 %, y Ollanta Humala (2011-2016), con un 22 %, el mismo porcentaje que obtiene Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado, registra un 19 %, mientras que Miguel Torres, titular de la Cámara alta, alcanza un 16 %.

El mismo sondeo informó que la aprobación de Fujimori cayó 14,5 puntos porcentuales este mes, del 42,8% de septiembre al 28,3%, en un contexto de preocupación por la economía y la inseguridad, mientras que la desaprobación subió del 40,3% al 53,6%; además, el 50,2% calificó su gestión como mala o muy mala, el 30,6% como regular y el 19,1% como buena o excelente.

La percepción de la economía también es desfavorable. El 62 % de los consultados considera que el país atraviesa una situación económica negativa, frente al 22 % que opina lo contrario. Asimismo, el 64 % tiene una valoración negativa del mercado laboral.

La economía y el empleo generan una percepción mayoritariamente negativa. El 62 % de los encuestados considera desfavorable la situación económica del país y el 64 % tiene una valoración negativa del mercado laboral
La economía y el empleo generan una percepción mayoritariamente negativa. El 62 % de los encuestados considera desfavorable la situación económica del país y el 64 % tiene una valoración negativa del mercado laboral

Estos indicadores empeoraron respecto a septiembre y sitúan a Perú entre los países latinoamericanos con menor confianza económica, solo por detrás de Argentina, de acuerdo con AtlasIntel.

La inseguridad también figura entre las principales preocupaciones ciudadanas: el 42 % de los participantes la identifica como uno de los problemas más graves del país. La proporción aumentó más de tres puntos porcentuales respecto al sondeo anterior, aunque se mantiene por debajo de los máximos registrados un año antes.

Solo días antes, una encuesta de CB Global Data también había situado a Fujimori como la presidenta latinoamericana con la mayor caída de aprobación, al pasar del 52,4 % al 46,3 %, un retroceso de 6,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) pasó del cuarto al séptimo puesto en la clasificación regional, mientras que su desaprobación alcanzó el 50,8 %.

La gobernante de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ránking de octubre con un 69,3 % de aprobación, seguida por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, con un 68,3 %, y el dominicano Luis Abinader, con un 51,9 %.

Temas Relacionados

Dina BoluarteJosé Jeríperu-noticiasBloomberg

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

DT de Perú Sub 19 proyecta el crecimiento profesional de sus dirigidas en la Liga Peruana de Vóley: “Lo principal es que maduren”

El brasileño Marcello Bencardino estará a cargo del representativo nacional en el torneo doméstico. “Cada semana tendremos un equipo distinto”, sostuvo

DT de Perú Sub 19 proyecta el crecimiento profesional de sus dirigidas en la Liga Peruana de Vóley: “Lo principal es que maduren”

Minería y energía representan casi el 70% de las exportaciones peruanas, destaca el Minem

El titular del Minem, Guillermo Shinno, resaltó el peso de estas actividades en los ingresos del Estado y detalló que la cartera de inversión minera asciende a USD 64.000 millones, mientras que otros subsectores suman USD 5.000 millones

Minería y energía representan casi el 70% de las exportaciones peruanas, destaca el Minem

Sold out en Machu Picchu: se agotaron los boletos presenciales para el 14, 15 y 16 de octubre y Cultura descartó ampliar los cupos disponibles

La DDC de Cusco informó que los cupos para esas jornadas están agotados y que no habrá ampliaciones. Los viajeros pueden evaluar otras modalidades de compra y alternativas turísticas en la región

Sold out en Machu Picchu: se agotaron los boletos presenciales para el 14, 15 y 16 de octubre y Cultura descartó ampliar los cupos disponibles

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El calendario futbolístico reúne cruces de torneos europeos y sudamericanos, además de una fecha con posible participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Miraflores: Fiscalía inició investigación por tocamientos indebidos a deportista en Malecón Cisneros

Las cámaras de seguridad de la zona captaron al hombre que se movilizaba en scooter. El Ministerio Público tomará la declaración de la víctima en cámara Gesell

Miraflores: Fiscalía inició investigación por tocamientos indebidos a deportista en Malecón Cisneros
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori cae en picada hasta 28,3% de aprobación ante preocupación por la economía y el crimen, según Bloomberg

Keiko Fujimori cae en picada hasta 28,3% de aprobación ante preocupación por la economía y el crimen, según Bloomberg

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

Fiscal revela que empresario que quiere contratar a Andrés Hurtado registra denuncias desde 2006

Andrés Hurtado defiende a empresario que lo contrataría, pese a que tendría denuncias: “Es un señor renombrado”

Predictamen del Senado propone mantener facultades en seguridad y El Niño, pero incorporando polémicos puntos

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung en su gira por Perú: “Tenía ganas de ir”

‘Loco’ Wagner revela que le prohibieron mencionar ‘pódcast’, ‘Giselo’ y Ethel en ‘América Hoy’

Denuncian xenofobia y racismo contra Army de Perú en Chile: “Adoptemos palomas para que las peruanas no se la coman”

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

DEPORTES

DT de Perú Sub 19 proyecta el crecimiento profesional de sus dirigidas en la Liga Peruana de Vóley: “Lo principal es que maduren”

DT de Perú Sub 19 proyecta el crecimiento profesional de sus dirigidas en la Liga Peruana de Vóley: “Lo principal es que maduren”

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Que nos agarren con buena viada y la cosa cambia”: Nolberto Solano ante la posibilidad de un Perú vs Pakistán en el futuro

Kiara Montes se muestra a favor de la inclusión de Perú Sub 19 a la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Una idea muy positiva”

Alianza Lima se alista para pedir terna extranjera, incluido equipo VAR, para una eventual final de la Liga 1 2026