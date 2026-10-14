Dina Boluarte y José Jerí registran la peor imagen entre los políticos peruanos, según sondeo de Bloomberg

Dina Boluarte y José Jerí concentran los mayores porcentajes de imagen negativa. La expresidenta registra un 77 % de opiniones desfavorables y un 9 % de positivas

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Los expresidentes Dina Boluarte (2023-2025) y José Jerí (2025-2026) figuran entre los políticos peruanos con mayor rechazo ciudadano, según el sondeo LatAm Pulse de AtlasIntel, difundido este miércoles por Bloomberg.

La exmandataria, la más impopular de América Latina, registra un 77 % de imagen negativa, frente a un 9 % de valoración favorable, mientras que Jerí alcanza un 65 % de desaprobación y un 12 % de respaldo, por encima del expresidente del Congreso José Williams y del exmandatario José Balcázar, ambos con un 13 % de imagen positiva.

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El actual jefe del Gabinete, Luis Galarreta, obtiene un 15 %. En el otro extremo de la clasificación aparece el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), con un 36 % de imagen favorable, seguido de la gobernante Keiko Fujimori, con un 34 %.

A continuación figuran el excandidato presidencial de Ahora Nación Alfonso López-Chau, con un 29 %, y el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con un 25 %.

La aprobación de Keiko Fujimori cae 14,5 puntos porcentuales en un mes. Su respaldo pasa del 42,8 % en septiembre al 28,3 % en octubre, mientras que su desaprobación sube del 40,3 % al 53,6 %

Más abajo se ubican los expresidentes Pedro Castillo (2021-2022), con un 23 %, y Ollanta Humala (2011-2016), con un 22 %, el mismo porcentaje que obtiene Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno.

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Roberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado, registra un 19 %, mientras que Miguel Torres, titular de la Cámara alta, alcanza un 16 %.

El mismo sondeo informó que la aprobación de Fujimori cayó 14,5 puntos porcentuales este mes, del 42,8% de septiembre al 28,3%, en un contexto de preocupación por la economía y la inseguridad, mientras que la desaprobación subió del 40,3% al 53,6%; además, el 50,2% calificó su gestión como mala o muy mala, el 30,6% como regular y el 19,1% como buena o excelente.

La percepción de la economía también es desfavorable. El 62 % de los consultados considera que el país atraviesa una situación económica negativa, frente al 22 % que opina lo contrario. Asimismo, el 64 % tiene una valoración negativa del mercado laboral.

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La economía y el empleo generan una percepción mayoritariamente negativa. El 62 % de los encuestados considera desfavorable la situación económica del país y el 64 % tiene una valoración negativa del mercado laboral

Estos indicadores empeoraron respecto a septiembre y sitúan a Perú entre los países latinoamericanos con menor confianza económica, solo por detrás de Argentina, de acuerdo con AtlasIntel.

La inseguridad también figura entre las principales preocupaciones ciudadanas: el 42 % de los participantes la identifica como uno de los problemas más graves del país. La proporción aumentó más de tres puntos porcentuales respecto al sondeo anterior, aunque se mantiene por debajo de los máximos registrados un año antes.

Solo días antes, una encuesta de CB Global Data también había situado a Fujimori como la presidenta latinoamericana con la mayor caída de aprobación, al pasar del 52,4 % al 46,3 %, un retroceso de 6,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

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La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) pasó del cuarto al séptimo puesto en la clasificación regional, mientras que su desaprobación alcanzó el 50,8 %.

La gobernante de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ránking de octubre con un 69,3 % de aprobación, seguida por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, con un 68,3 %, y el dominicano Luis Abinader, con un 51,9 %.