El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió S/ 29 millones al MTPE para financiar la entrega del subsidio laboral.

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Las microempresas privadas con entre dos y 10 trabajadores podrán recibir un subsidio único de S/100 por cada empleado que percibía la remuneración mínima de S/1.130 en agosto de 2026.

El beneficio fue oficializado mediante el Decreto de Urgencia N.° 017-2026, publicado el 18 de noviembre en el diario oficial El Peruano, y busca sostener el empleo formal ante el aumento de los costos operativos.

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La medida tendrá un financiamiento de S/29 millones, transferidos desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El dinero deberá cubrir los abonos a las microempresas elegibles y no podrá destinarse a un fin distinto. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El bono fue anunciado junto con el alza de la remuneración mínima

El subsidio forma parte del paquete que el Gobierno anunció a fines de septiembre, cuando comunicó el incremento de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.230 desde el 1 de octubre.

Durante ese anuncio, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, defendió el aumento salarial y señaló que la decisión respondía a un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.

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La remuneración mínima vital en el país subió a S/ 1.230 en octubre tras un acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo.

En esa misma presentación, el titular del MEF, Elmer Cuba, anticipó que las empresas de menor tamaño recibirían un bono transitorio de S/100 por cada trabajador.

El planteamiento inicial consideraba que el apoyo alcanzaría a negocios con entre dos y 10 empleados, con el objetivo de compensar parte del mayor costo laboral derivado de la subida de la remuneración mínima. El Gobierno había previsto el pago para fines de octubre, pero el decreto que regula el subsidio fue publicado el 18 de noviembre.

¿Qué empresas accederán al subsidio?

Para ser elegibles, las microempresas deben registrar ventas anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), contar con entre dos y 10 trabajadores sujetos al régimen laboral privado y tener el RUC activo, con domicilio fiscal habido al 30 de septiembre.

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También deben haber declarado los aportes a EsSalud y las retenciones del Impuesto a la Renta de quinta categoría correspondientes a agosto. El subsidio se calculará solo por trabajadores que figuren en la Planilla Electrónica de ese mes, con una remuneración básica de S/1.130 y relación laboral vigente al momento de publicación del decreto.

El monto entregado dependerá de la cantidad de trabajadores que cumplan esas condiciones. Una microempresa con dos empleados elegibles obtendrá S/200; una con 10, el máximo previsto bajo este esquema, recibirá S/1.000.

El aporte estatal no puede reemplazar los sueldos

El decreto establece que el subsidio “no tiene carácter remunerativo”. Por ello, no será considerado para el cálculo de beneficios sociales de los trabajadores, como la CTS, gratificaciones o vacaciones.

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La norma también prohíbe que las empresas utilicen el dinero para descontar, compensar o imputar obligaciones laborales y de seguridad social. El beneficio tampoco las libera del pago de la remuneración mínima vigente.

Las empresas beneficiarias deben registrar ventas de hasta 150 UIT y acreditar aportes a EsSalud del mes de agosto.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es dar liquidez temporal a los negocios afectados por el alza de combustibles y los efectos del fenómeno El Niño Costero sobre la producción y el abastecimiento.

La SUNAT remitirá al MTPE la información de los potenciales beneficiarios. Luego, el ministerio publicará la relación de microempresas elegibles.

Estas tendrán cinco días hábiles para registrar su Código de Cuenta Interbancario en SUNAT Operaciones en Línea. Si el código es rechazado o la empresa no cuenta con una cuenta habilitada, el Banco de la Nación abrirá una cuenta para realizar el abono.

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Gobierno también aprobó bono de S/200 para pensionistas de la ONP

En otra medida publicada este 18 de noviembre, el Gobierno autorizó el pago de un bono extraordinario de S/200 para los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 19990.

El depósito se realizará en diciembre, junto con el abono regular de las pensiones, y solo alcanzará a quienes tengan una pensión definitiva y figuren en la planilla de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) al 30 de noviembre de 2026.

El Decreto de Urgencia N.° 018-2026 precisa que cada beneficiario recibirá un solo pago, incluso si percibe más de una pensión, y que el bono será incompatible con la recepción simultánea de remuneraciones del sector público.

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La bonificación no se incorporará a la pensión ni servirá como base para futuros reajustes. El Ejecutivo justificó la medida por el efecto de las lluvias y las dificultades de abastecimiento sobre los precios de alimentos, que afectan el poder adquisitivo de los jubilados con ingresos fijos.