Perupetro convocó a inversionistas para adjudicar la operación del Lote 8 en Loreto bajo una licencia de 30 años.

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La agencia estatal de hidrocarburos Perupetro anunció una convocatoria de inversionistas para operar el Lote 8, ubicado en la cuenca Marañón, en Loreto, mediante un contrato de licencia por 30 años.

La entidad busca adjudicar la Buena Pro el 9 de agosto de 2027 y asegurar la continuidad de las operaciones de un bloque que produce actualmente 4.915 barriles de petróleo por día y está bajo administración temporal de Upland Oil and Gas L.L.C.

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Perupetro eleva la vara y pide USD 128 millones de patrimonio

Las bases exigen que los postores acrediten un patrimonio neto residual promedio mínimo de USD 128,05 millones. También deberán demostrar experiencia en contratos de hidrocarburos, producción, gestión ambiental y operación petrolera, además de presentar una garantía de validez de oferta por USD 80.000.

La competencia se definirá por las actividades adicionales que propongan las empresas sobre el programa mínimo de desarrollo y exploración previsto por Perupetro. Podrán participar compañías nacionales, extranjeras o consorcios que superen las exigencias técnicas, legales, financieras y de integridad establecidas en la convocatoria.

El bloque pasó cuatro años paralizado antes de la llegada de Upland

El Lote 8 se encuentra en la selva norte peruana, dentro de la provincia y el departamento de Loreto. El actual contrato vence en noviembre de 2028, por lo que el nuevo proceso busca definir al operador que asumirá la explotación del bloque en el largo plazo.

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El yacimiento quedó paralizado el 18 de abril de 2020, durante la pandemia, y luego de que Pluspetrol Norte (PPN), su anterior operador, entrara en liquidación. Perupetro abrió en 2023 un proceso para asignar una licencia temporal de cuatro años y reanudar la producción.

El cronograma de la licitación fija la entrega de cartas de interés para el 10 de mayo de 2027 y la adjudicación para el 9 de agosto.

PetroTal Perú, Upland Oil & Gas y Cheiron Americas Holdings presentaron propuestas. PetroTal quedó inicialmente en el primer lugar por su oferta de trabajos de reacondicionamiento, pero fue descartada durante la calificación financiera.

Upland, que había quedado en segundo lugar, recibió la calificación técnica y financiera e inició la negociación directa con Perupetro. Tras la consulta previa con 44 comunidades nativas, firmó el contrato temporal el 8 de julio de 2024.

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El acuerdo entre Perupetro y Upland Oil & Gas contempló una inversión de USD 54 millones para reactivar 55 pozos y reacondicionar otros 21.

Las empresas competirán por perforar más pozos que el mínimo exigido

El futuro operador deberá ejecutar un programa base de desarrollo durante los primeros 10 años del contrato y un programa de exploración que podrá extenderse hasta el año 20. La Buena Pro será para el postor que presente la mayor oferta adicional de reacondicionamientos y perforaciones.

Perupetro exige como mínimo cinco pozos de desarrollo, uno por año entre el cuarto y el octavo período contractual, y un pozo exploratorio de al menos 3.500 metros de profundidad, que deberá ejecutarse entre el tercer y el décimo año.

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La entrega de la Buena Pro favorecerá a la empresa que ofrezca más trabajos de reacondicionamiento y perforaciones adicionales.

En total, el programa base fija al menos 16 intervenciones obligatorias, si se incluyen los reacondicionamientos previstos para los primeros años.

Primer año: solo se admitirán trabajos de reacondicionamiento de pozos.

Segundo y tercer año: el ganador deberá realizar cinco reacondicionamientos por año, además de los trabajos adicionales incluidos en su oferta.

Del cuarto al séptimo año: deberá perforar un pozo de desarrollo por cada año, junto con los reacondicionamientos o perforaciones adicionales que haya comprometido.

Octavo año: tendrá que ejecutar un pozo de desarrollo y podrá sumar perforaciones adicionales.

Noveno y décimo año: las propuestas solo podrán contemplar pozos de desarrollo adicionales.

En exploración, las bases exigen un pozo exploratorio de al menos 3.500 metros de profundidad o su equivalente a 520 unidades de trabajo exploratorio. El trabajo deberá programarse entre el tercer y el décimo año contractual, aunque los postores podrán ofrecer perforaciones adicionales hasta el año 20.

Las cartas de interés se recibirán hasta mayo de 2027

Las empresas interesadas podrán presentar sus cartas de interés hasta el 10 de mayo de 2027. La documentación para la calificación técnica, legal y financiera se recibirá hasta el 31 de mayo.

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La presentación de propuestas será el 2 de agosto de 2027. Perupetro abrirá y evaluará las ofertas de trabajo el 9 de agosto, durante un acto público en el que otorgará la Buena Pro.