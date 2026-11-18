Avla Perú aconseja a las empresas prevenir los riesgos logísticos de la campaña navideña de 2026 ante la llegada de El Niño.

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La campaña navideña concentra uno de los mayores movimientos comerciales del año, pero también eleva los riesgos para las empresas que dependen del transporte de mercancías.

La mayor demanda logística, la concentración de embarques y las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño pueden afectar los plazos de entrega durante los últimos meses de 2026.

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El impacto puede ser mayor para importadores y distribuidores de productos estacionales. Una carga que llega después de Navidad puede perder buena parte de su valor comercial, incluso si arriba completa y en buenas condiciones.

“La concentración de embarques, la demanda de transporte y la congestión en aeropuertos pueden ocasionar incidentes y demoras. Para los productos de temporada, llegar después de Navidad puede representar una importante pérdida comercial”, explicó Álvaro Seminario, gerente de Suscripción de Transportes de Avla Perú.

Un cargamento puede llegar intacto, pero demasiado tarde para venderse

Los seguros tradicionales de transporte suelen proteger las mercancías frente a daños, robos, pérdidas o averías. Sin embargo, esas pólizas generalmente no cubren los perjuicios económicos causados solo por un retraso.

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En la práctica, un cargamento puede llegar en óptimas condiciones al destino, pero fuera de la fecha prevista para su comercialización. En ese caso, la mercadería conserva su valor físico, aunque puede perder demanda si estaba destinada a Navidad u otra campaña de duración limitada.

Seminario indicó que las compañías deben revisar las condiciones de sus coberturas antes de despachar los productos. La recomendación es relevante para importaciones navideñas, pero también para cargas destinadas a campañas escolares, eventos o temporadas de alto consumo.

Las pólizas habituales cubren siniestros o pérdidas físicas, pero descartan las indemnizaciones por demoras en el transporte.

Lluvias y congestión ponen presión sobre las rutas de carga

El fenómeno de El Niño suma un riesgo adicional. El Gobierno prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte desde noviembre, una situación que podría afectar rutas terrestres y operaciones logísticas vinculadas al traslado de mercancías.

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A ello se agrega la congestión en aeropuertos y la mayor actividad en puertos durante la campaña de fin de año. La acumulación de embarques puede generar demoras en la salida, tránsito o recepción de la carga.

Las empresas deben monitorear las alertas del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), evaluar rutas alternativas y mantener comunicación con sus operadores logísticos. También resulta necesario trabajar con transportistas formales y definir medidas de custodia para reducir la exposición a robos u otras incidencias.

La aseguradora plantea declarar el valor íntegro de la mercancía con fletes incluidos y contratar transportistas formales.

Qué deben revisar las empresas antes de enviar productos para Navidad

Uno de los puntos centrales es declarar de forma correcta el valor de la mercancía. Ese cálculo debe incluir el precio de los productos, los fletes y los gastos asociados a cada operación, para que la cobertura contratada refleje el capital comprometido.

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Las compañías también deben cumplir a tiempo con las declaraciones de embarque y verificar los plazos de entrega ofrecidos por sus proveedores y transportistas. Una demora menor puede tener consecuencias mayores cuando la venta depende de una fecha específica.

“Proteger la mercancía y proteger los tiempos de entrega son aspectos distintos, especialmente cuando se transportan productos vinculados a campañas comerciales”, sostuvo Seminario. “Anticiparse y revisar las condiciones de las coberturas permite reducir la exposición a pérdidas que pueden comprometer una operación”.