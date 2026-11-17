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Plus Ultra ha suspendido desde este martes, 17 de noviembre, sus rutas internacionales a Argentina y Perú, unida a la ya suspendida en Colombia, como parte de su plan para reforzar su estructura financiera y proteger la continuidad de sus operaciones, mientras ha iniciado un proceso de negociación con sus acreedores en un escenario agravado por el encarecimiento del combustible y la falta de liquidez.

Con la excepción de Venezuela, cuyos vuelos siguen activos, la compañía ha comenzado a comunicar a los pasajeros afectados la anulación de sus billetes y las opciones para gestionar las devoluciones, según ha confirmado a Europa Press.

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Entre los datos aportados por la dirección de la compañía, destaca un gasto en combustible de 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente, un 51,6% más, así como un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto.

Junto al impacto del combustible, la aerolínea ha señalado otros eventos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos, lamentando que "han dado al traste con las expectativas del sector".

Además de la suspensión de rutas, Plus Ultra comunicó su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE), que afectaría al centro de trabajo de Madrid, incluyendo los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en los que cuenta con 679 empleados, de los cuales 668 se encuentran en activo y 11 en situación de excedencia.

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Una vez que la empresa mandó comunicación al Comité de Empresa sobre su intención de iniciar un procedimiento de ERE, el siguiente paso será la constitución de la Comisión Negociadora que puede estar conformada por hasta 13 miembros de la representación de trabajadores, en base a su representatividad.

Pese a todo, desde Plus Ultra ha confirmado que continúa desarrollando su actividad y mantiene como prioridades la seguridad de sus operaciones, la atención de sus pasajeros, sus empleados y la continuidad de sus relaciones con clientes, proveedores, instituciones y socios. En este punto, su división ACMI/Chárter opera también con normalidad.

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