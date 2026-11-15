Pietro Parolin, número dos del Vaticano: “Me impactó mucho la acogida de los chiclayanos hacia el papa León XIV”

El cardenal Pietro Parolin destacó la acogida del pueblo peruano durante la visita del papa León XIV y expresó su especial impresión por la recepción en Chiclayo

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El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, , destacó este domingo la fe y el entusiasmo de los peruanos ante la visita del papa León XIV, y pidió que esa movilización se traduzca en un compromiso concreto con las enseñanzas del pontífice.

“Fue una experiencia muy emotiva y muy honda. De veras, me impactó mucho la acogida del pueblo peruano y de los chiclayanos en particular, pero su fe también, su entusiasmo hacia el papa”, declaró en una entrevista con RPP.

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El número dos de la Iglesia católica sostuvo que el reto ahora consiste en preservar ese espíritu y transformarlo en un testimonio de vida. Para ello, instó a los fieles a profundizar en los mensajes del pontífice y llevarlos a la práctica.

“Yo creo que lo que se puede desear es que conserven este espíritu y, sobre todo, que transformen el entusiasmo en un testimonio, en una capacidad de testimonio, retomando las enseñanzas del papa y profundizándolas para ponerlas en práctica”, señaló.

El purpurado consideró que ese sería el mejor modo de corresponder al afecto que los peruanos le demostraron a León XIV durante su recorrido por el país, en especial en Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido sucesor de Pedro.

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El papa protagonizó actos de fuerte carga simbólica en Chiclayo, como la coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la ciudad, y visitas a comunidades pobres y rurales vinculadas a su etapa pastoral

“Creo que esto es (...) el mejor fruto de esta visita. Y creo que ahí, en las palabras del papa, tiene muchos motivos para encontrar esperanza y caminos para seguir adelante”, concluyó.

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

Desde su nombramiento como pontífice se esperaba este apoteósico reencuentro, que comenzó el fin de semana con una misa campal ante 500.000 personas en el desierto, a las afueras de la ciudad del norte.

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León XIV retribuyó el cariño y afecto de los chiclayanos con un significativo acto este sábado en el que coronó a la Virgen Inmaculada, la patrona de Chiclayo, en un rito celebrado en la Catedral de Santa María, el templo que regentó durante casi nueve años y en el que ofició múltiples liturgias.

La visita supone el regreso de León XIV a Perú, país del que obtuvo la nacionalidad y donde desarrolló gran parte de su labor pastoral, en particular como obispo de Chiclayo

“Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal”, manifestó al inicio del acto ante una plaza abarrotada por unas 15.000 personas.

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La preocupación del pontífice por estar cerca a la gente quedó plasmada especialmente en dos momentos: la visita a la humilde iglesia de la Capilla San Óscar Romero, que él mismo ayudó a reconstruir de cero en uno de los barrios más pobres al conseguir donantes para costear las obras; y la visita a la provincia rural de Santa Cruz, enclavada en los Andes, la zona más alejada de la Diócesis de Chiclayo, a la que Prevost también había prometido regresar cuando se marchó.

León XIV se despidió así antes de afrontar la jornada más exigente de su primera gira por Latinoamérica, con visitas a Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Lima, donde concluirá el lunes el viaje, que también incluyó escalas en Uruguay y Argentina.

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