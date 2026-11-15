“La sangre de estos hermanos clama a Dios”: León XIV denunció en la Amazonía asesinatos de líderes indígenas, la contaminación, el narcotráfico y los abusos

Un orador vestido con indumentaria papal blanca lee un documento ante un micrófono en un escenario exterior con árboles de fondo. De acuerdo con el contexto del evento celebrado en el Malecón Puerto Callao, la alocución se dirige a misioneros y representantes indígenas para abordar temas de contaminación, explotación de recursos y violencia contra líderes en la región amazónica.

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Enviado especial.- El papa León XIV llevó este domingo a la Amazonía peruana uno de los mensajes más duros de su visita apostólica al Perú. En el Encuentro con los Misioneros, las Misioneras y los Representantes de los Pueblos Amazónicos, celebrado en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa, el Pontífice denunció los asesinatos de líderes indígenas, la contaminación de los ríos por la minería irregular y los derrames de petróleo, el avance del narcotráfico sobre los jóvenes y la violencia sexual contra mujeres y niñas.

“El primer testimonio que hemos escuchado nos ha recordado que incluso defender la propia casa puede costar la vida”, dijo el Papa después de escuchar a representantes de las comunidades. “En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”.

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Al comienzo de su discurso, León XIV se presentó como alguien que conoce la región desde adentro. “Los años vividos como misionero y como obispo en esta amada tierra del Perú me han enseñado qué significa que la Iglesia debe caminar junto a la humanidad para servir fielmente al Señor”, afirmó. Robert Prevost trabajó durante años como misionero agustino en el país y fue obispo de Chiclayo antes de ser elegido Papa. Contó que llegó a Pucallpa “siguiendo las huellas” de Francisco, que había visitado Puerto Maldonado en enero de 2018, y que viajó “como pastor para escuchar sus historias y para caminar a su lado”.

Papa León en la selva

“Heridas que no han sanado”

El Papa citó la exhortación apostólica Querida Amazonia, que Francisco publicó después del Sínodo para la Amazonía, y lamentó que la voz que llega hoy desde la región “nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”.

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Afirmó que el grito de la tierra y el de los pobres se alzan juntos, “desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”. Retomó además la encíclica Laudato si’ para sostener que el cuidado de la selva no puede separarse del cuidado de los pueblos que la habitan.

El papa León XIV abraza a una persona indígena durante un encuentro con misioneros y representantes de pueblos indígenas amazónicos en el malecón Puerto Callao, a orillas del lago Yarinacocha, en Yarinacocha, Perú, el 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Con la misma firmeza se refirió al segundo testimonio del encuentro, centrado en el abandono estatal: “Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”.

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Habló también de la vulnerabilidad de “tantas mujeres, niñas y adolescentes” y del dolor de las víctimas de violencia y abusos sexuales, que según dijo causan “heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad”. Advirtió que “la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano”.

Sobre la educación, reclamó “una educación de calidad, que hable sus lenguas y sepa valorar sus saberes ancestrales, sin dejar por ello de preparar las nuevas generaciones para afrontar los grandes desafíos globales”.

El papa León XIV hace un gesto durante un encuentro con misioneros y representantes de pueblos indígenas amazónicos en el malecón Puerto Callao, a orillas del lago Yarinacocha, en Yarinacocha, Perú, el 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

“No son accidentes fortuitos”

León XIV cuestionó la mirada que reduce la Amazonía a una despensa: “Frente a la tendencia a considerar esta inmensa región como una reserva de recursos para explotar, estamos llamados a desarrollar un paradigma diferente”. Retomó la crítica de Francisco al “paradigma tecnocrático dominante” y propuso oponerle la ecología integral.

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Se refirió directamente a la deforestación indiscriminada y a la contaminación de las aguas por la extracción minera irregular y los vertidos de petróleo. Sostuvo que esos daños “no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población”. A eso sumó “la sombra insidiosa del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes, atrayéndolos con falsas ilusiones de ganancias y desarraigándolos de la propia cultura”.

En el tramo final, el Papa reconoció el trabajo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y de la Red Eclesial Panamazónica para construir “una Iglesia de rostro amazónico”. También describió la escasez de clero en la zona: el Vicariato de Pucallpa, “tan grande como países enteros, cuenta apenas con veinticinco sacerdotes”. Agradeció a religiosas, religiosos y animadores pastorales laicos que “con fidelidad heroica custodian la fe en los parajes más remotos” y agregó: “Debemos sostener y reconocer su servicio ministerial”.

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