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Gol anulado a Guillermo Larios tras intervención del VAR en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de la Copa de la Liga 2026

El atacante del cuadro de Sullana había abierto el marcador en el estadio Mansiche, pero el árbitro invalidó su anotación por una falta previa a la jugada

El árbitro revisó el VAR y encontró una falta contra Leandro Sosa - Crédito: Bicolor .
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La emoción no faltó en el primer tiempo de la final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, disputada este domingo 15 de noviembre. Guillermo Larios había conseguido romper el cero en el Mansiche y adelantado al conjunto de Sullana, pero la celebración duró poco: el VAR revisó la jugada, detectó una falta previa y terminó anulando el tanto. Así, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 0-0.

El conjunto norteño tuvo dos ocasiones inmejorables para ponerse en ventaja durante los últimos minutos de la primera mitad. La primera llegó a los 41 minutos, cuando Ariel Muñoz asumió la responsabilidad de ejecutar un penal. Sin embargo, el volante no estuvo fino desde los doce pasos y envió su remate desviado junto al palo derecho de la portería celeste, desperdiciando una gran oportunidad para abrir el marcador.

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Alianza Atlético no bajó los brazos y continuó buscando el arco rival. Apenas tres minutos después, a los 44′, encontró el camino al gol. Jorge del Castillo envió un buen centro al área y Guillermo Larios se anticipó a su marcador para conectar el balón y establecer el 1-0. Los jugadores del cuadro de Sullana desataron la celebración, aunque la alegría sería efímera.

Cuando parecía que el tanto estaba convalidado, el VAR llamó la atención del árbitro Michael Espinoza por una infracción previa sobre Leandro Sosa, quien intentaba despejar el balón dentro del área ‘celeste’. El juez principal acudió al monitor para revisar la acción y, tras observar las imágenes, determinó que existió una falta antes de la anotación, por lo que decidió invalidar el gol de Larios.

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Se cobró una falta contra Leandro Sosa en la acción previa al tanto de los 'churres' - Crédito: Bicolor .

Alianza Atlético reclamó tras la decisión del VAR

La decisión desató los reclamos de los futbolistas de Alianza Atlético. Guillermo Larios y sus compañeros expresaron su molestia contra el árbitro Michael Espinoza por la intervención del VAR y la posterior anulación del tanto. Sin embargo, sus protestas no cambiaron la decisión arbitral y el gol no subió al marcador.

De esta manera, el primer tiempo llegó a su final con el marcador 0-0 en el estadio Mansiche de Trujillo. Pese a las ocasiones generadas y al tanto anulado, Sporting Cristal y Alianza Atlético se marcharon a los vestuarios sin sacarse ventaja en la definición del título.

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