Perú

ONPE al 100%: Renovación Popular gana las elecciones en Lima por menos de un punto porcentual y espera la proclamación del JEE

Renovación Popular superó a Avanza País por apenas 49.093 votos. Con el cómputo concluido, el JEE Lima Centro deberá proclamar los resultados en medio de la controversia sobre quién asumirá la alcaldía de la capital

Rafael López Aliaga y Francis Allison junto a los logotipos de los partidos Renovación Popular y Avanza País sobre un dibujo del palacio municipal.
Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Francis Allison aparecen junto a los emblemas de Renovación Popular y Avanza País ante el palacio municipal de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100 % de las actas contabilizadas de las elecciones municipales en Lima Metropolitana, con una estrecha victoria de Renovación Popular sobre Avanza País. La agrupación que llevó a Rafael López Aliaga como primer regidor obtuvo el 27,685 % de los votos válidos, frente al 26,811 % del partido que postuló a Francis Allison a la alcaldía de la capital.

En cifras absolutas, Renovación Popular alcanzó 1.554.928 votos, mientras que Avanza País sumó 1.505.835 sufragios. La diferencia entre ambas organizaciones fue de apenas 49.093 votos, equivalente a 0,874 puntos porcentuales, en una de las contiendas más ajustadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

PUBLICIDAD

Aunque la ONPE culminó el cómputo, todavía está pendiente la proclamación oficial de los resultados a cargo del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. La expectativa se concentra en si este organismo aplicará el criterio establecido por el JNE sobre la reelección inmediata encubierta, que impediría a Rafael López Aliaga volver a asumir la alcaldía.

Gráfico de barras con porcentajes electorales de siete partidos políticos en Lima con el cien por ciento de las actas contabilizadas
La Oficina Nacional de Procesos Electorales registra a Renovación Popular con el 27,685 % de los votos frente al 26,811 % de Avanza País en la elección municipal provincial de Lima, Perú. (ONPE)

Allison reconoció la ventaja de Renovación Popular

Antes de que concluyera el cómputo, Francis Allison reconoció públicamente que la ventaja alcanzada por Renovación Popular era irreversible. “No he ganado las elecciones, lo tengo claro y reconozco los resultados que no han sido a favor por poco, pero estoy contento y agradezco a toda la gente que votó por mí”, declaró este viernes 30 de octubre al programa Tenemos que hablar, de El Comercio. El candidato de Avanza País señaló que no llamaría al resultado una derrota: “Cuando era niño, mi papá me dijo que a veces se gana perdiendo”.

PUBLICIDAD

En las elecciones municipales peruanas no existe segunda vuelta para elegir alcaldes. El artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales (Ley N.° 26864) establece que se proclama alcalde al candidato de la lista que obtenga la mayor cantidad de votos válidos, sin que se requiera un porcentaje mínimo.

Francis Allison

JNE fijó posición sobre la reelección encubierta y cierra el paso a López Aliaga

La controversia sobre quién asumirá la alcaldía de Lima tiene su origen en la renuncia de Luis Rubio, quien encabezaba la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde. Su retiro dejó a Rafael López Aliaga como primer regidor, posición desde la cual buscaba acceder nuevamente al despacho municipal mediante las reglas de sucesión.

Dos hombres sonrientes posan al aire libre, uno de ellos con traje blanco levanta el brazo mientras el otro viste polo azul y gorra con una 'R'
Luis Rubio, entonces candidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)

El cuestionamiento surgió porque López Aliaga ya había ejercido la alcaldía de Lima durante el periodo municipal iniciado en 2023. Si bien el artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, la legislación electoral no impide expresamente que una autoridad municipal postule como regidor en la misma jurisdicción.

En septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la permanencia de López Aliaga como candidato a primer regidor mediante la Resolución N.° 3707-2026-JNE. En aquella oportunidad, el organismo rechazó un pedido de exclusión por haber sido presentado fuera del plazo legal para formular tachas, sin resolver el fondo del cuestionamiento constitucional.

Sin embargo, el escenario cambió con la Resolución N.° 4557-2026-JNE, cuyos alcances fueron anunciados el 6 de noviembre. El pleno del organismo electoral estableció, por mayoría, que los alcaldes del periodo inmediato anterior que postularon como primeros regidores en sus mismas jurisdicciones no pueden ser proclamados alcaldes ni asumir nuevamente ese cargo mediante mecanismos de sucesión o reemplazo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que Rafael López Alegra no podría asumir la alcaldía de Lima si la lista de Renovación Popular resulta ganadora. Descubre las razones basadas en la Constitución y el reglamento electoral. | JNE TV

El JNE precisó que la condición de primer regidor no habilita automáticamente para ejercer la alcaldía cuando existe un impedimento constitucional. En esos casos, corresponde proclamar o convocar al siguiente regidor hábil de la misma lista, sin que ello implique necesariamente retirar la condición de regidor a quien se encuentra impedido de asumir el despacho municipal.

El criterio también fue ratificado en una segunda revisión de proclamaciones, comunicada el 13 de noviembre mediante la Resolución N.° 4684-2026-JNE, en la que el pleno dispuso corregir nuevos casos de autoridades proclamadas sin observar la prohibición de reelección inmediata.

La controversia ya había sido advertida por la Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En su informe sobre los comicios de octubre, señaló que el JNE identificó 76 casos de alcaldes elegidos en 2022 que postularon como primeros regidores y cuyas listas habían quedado sin candidato a alcalde. El organismo internacional recomendó una reforma legal para regular expresamente estos supuestos y evitar interpretaciones contradictorias.

JEE Lima Centro tiene pendiente la proclamación: ¿quién asumirá la alcaldía?

Con el cómputo concluido, la atención se concentra ahora en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, encargado de proclamar los resultados de la elección provincial. Su decisión permitirá conocer si aplica el criterio establecido por el pleno del JNE o adopta una interpretación distinta sobre la situación de Rafael López Aliaga.

De acuerdo con lo dispuesto por el máximo organismo electoral, López Aliaga no podría ser proclamado alcalde de Lima para el periodo 2027-2030, debido a que ya ejerció ese cargo durante la gestión inmediata anterior. Sin embargo, el impedimento para asumir la alcaldía no supone, por sí mismo, la pérdida de su condición de primer regidor.

Bajo ese criterio, la alcaldía correspondería a Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, por ser la siguiente integrante hábil para ejercer el cargo. Esta posibilidad deberá concretarse mediante la proclamación correspondiente.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular
Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Si el JEE Lima Centro adopta una decisión distinta, su actuación podría ser revisada por el pleno del JNE, que ha dispuesto evaluar de oficio las proclamaciones de resultados para garantizar la aplicación uniforme de los criterios electorales.

A esta situación se suma el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular el 10 de noviembre, mediante el cual solicita dejar sin efecto el criterio que impide a los exalcaldes retornar al cargo. De manera alternativa, el partido pide que la restricción no se aplique a las elecciones municipales de 2026, sino a futuros procesos.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, señaló que el escrito será evaluado por el pleno, aunque recordó que sus resoluciones tienen carácter definitivo en la jurisdicción electoral.

Así, más de un mes después de las elecciones del 4 de octubre, Lima ya conoce qué agrupación obtuvo la mayor votación, pero aún espera la proclamación que determinará quién asumirá la conducción de la Municipalidad Metropolitana el 1 de enero de 2027.

Temas Relacionados

ONPELima MetropolitanaRenovación PopularElecciones municipales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Mondonguito’ y su última morada: ¿dónde será enterrado los restos del cómico de la calle?

José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como ‘Mondonguito’, será despedido este sábado por familiares, amigos, colegas y seguidores.

‘Mondonguito’ y su última morada: ¿dónde será enterrado los restos del cómico de la calle?

Universitario 2-0 Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Las ‘pumas’ llegan motivadas por la remontada en las semifinales, mientras que las ‘blanquiazules’ apuntan a dar el primer golpe en el estadio Monumental. Sigue las incidencias de este partidazo

Universitario 2-0 Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Nolberto Solano engrandece a Pakistán en “una noche histórica” al guiarlo a su primera final del Campeonato SAFF 2026

El entrenador peruano acaba de conducir a los ‘halcones’ a una nueva definición asiática, después de que se consiguiera un dramático triunfo (1-0) sobre una combativa Bangladesh en las semifinales

Nolberto Solano engrandece a Pakistán en “una noche histórica” al guiarlo a su primera final del Campeonato SAFF 2026

Papa León XIV regresó a Chiclayo EN VIVO: Santo Padre cumplió su promesa en Santa Cruz y estará por la tarde en Zaña

El papa León XIV cumple hoy sábado 14 de noviembre su segundo y último día de actividades en Chiclayo y el norte peruano. Su agenda contempla un encuentro de oración en Zaña por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Sigue aquí las últimas noticias, horarios, imágenes y detalles de su recorrido

Papa León XIV regresó a Chiclayo EN VIVO: Santo Padre cumplió su promesa en Santa Cruz y estará por la tarde en Zaña

Golazo de ‘Fefa’ Lacoste con tiro al ángulo en Universitario vs Alianza Lima por final ida de la Liga Femenina 2026

La capitana de la ‘U’ abrió el marcador en el estadio Monumental, en la primera definición del Torneo Clausura

Golazo de ‘Fefa’ Lacoste con tiro al ángulo en Universitario vs Alianza Lima por final ida de la Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora es el velatorio del cómico ambulante?

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora es el velatorio del cómico ambulante?

Rosa Fuentes se sincera tras reconciliarse con Paolo Hurtado: “Ya no tengo esa ilusión del ‘hasta siempre’”

Cachay lamenta la muerte de ‘Mondonguito’ desde Estados Unidos: “Me duele en el alma no haberme despedido de él”

Grupo Río recuerda concierto al que asistió Robert Prevost antes de ser papa León XIV y genera nostalgia en redes

Luren Márquez se tropezó durante desfile en traje de baño del Miss Universo 2026 y usuarios cuestionan la pasarela

DEPORTES

Universitario 2-0 Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Universitario 2-0 Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Francesco Andrealli confesó su sentir luego de no tener minutos en Perú vs Bolivia y reveló si volverá a ser convocado

Nolberto Solano engrandece a Pakistán en “una noche histórica” al guiarlo a su primera final del Campeonato SAFF 2026

Golazo de ‘Fefa’ Lacoste con tiro al ángulo en Universitario vs Alianza Lima por final ida de la Liga Femenina 2026

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional