ONPE al 100%: Renovación Popular gana las elecciones en Lima por menos de un punto porcentual y espera la proclamación del JEE

Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Francis Allison aparecen junto a los emblemas de Renovación Popular y Avanza País ante el palacio municipal de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100 % de las actas contabilizadas de las elecciones municipales en Lima Metropolitana, con una estrecha victoria de Renovación Popular sobre Avanza País. La agrupación que llevó a Rafael López Aliaga como primer regidor obtuvo el 27,685 % de los votos válidos, frente al 26,811 % del partido que postuló a Francis Allison a la alcaldía de la capital.

En cifras absolutas, Renovación Popular alcanzó 1.554.928 votos, mientras que Avanza País sumó 1.505.835 sufragios. La diferencia entre ambas organizaciones fue de apenas 49.093 votos, equivalente a 0,874 puntos porcentuales, en una de las contiendas más ajustadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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Aunque la ONPE culminó el cómputo, todavía está pendiente la proclamación oficial de los resultados a cargo del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. La expectativa se concentra en si este organismo aplicará el criterio establecido por el JNE sobre la reelección inmediata encubierta, que impediría a Rafael López Aliaga volver a asumir la alcaldía.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales registra a Renovación Popular con el 27,685 % de los votos frente al 26,811 % de Avanza País en la elección municipal provincial de Lima, Perú. (ONPE)

Allison reconoció la ventaja de Renovación Popular

Antes de que concluyera el cómputo, Francis Allison reconoció públicamente que la ventaja alcanzada por Renovación Popular era irreversible. “No he ganado las elecciones, lo tengo claro y reconozco los resultados que no han sido a favor por poco, pero estoy contento y agradezco a toda la gente que votó por mí”, declaró este viernes 30 de octubre al programa Tenemos que hablar, de El Comercio. El candidato de Avanza País señaló que no llamaría al resultado una derrota: “Cuando era niño, mi papá me dijo que a veces se gana perdiendo”.

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En las elecciones municipales peruanas no existe segunda vuelta para elegir alcaldes. El artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales (Ley N.° 26864) establece que se proclama alcalde al candidato de la lista que obtenga la mayor cantidad de votos válidos, sin que se requiera un porcentaje mínimo.

JNE fijó posición sobre la reelección encubierta y cierra el paso a López Aliaga

La controversia sobre quién asumirá la alcaldía de Lima tiene su origen en la renuncia de Luis Rubio, quien encabezaba la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde. Su retiro dejó a Rafael López Aliaga como primer regidor, posición desde la cual buscaba acceder nuevamente al despacho municipal mediante las reglas de sucesión.

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Luis Rubio, entonces candidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)

El cuestionamiento surgió porque López Aliaga ya había ejercido la alcaldía de Lima durante el periodo municipal iniciado en 2023. Si bien el artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, la legislación electoral no impide expresamente que una autoridad municipal postule como regidor en la misma jurisdicción.

En septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la permanencia de López Aliaga como candidato a primer regidor mediante la Resolución N.° 3707-2026-JNE. En aquella oportunidad, el organismo rechazó un pedido de exclusión por haber sido presentado fuera del plazo legal para formular tachas, sin resolver el fondo del cuestionamiento constitucional.

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Sin embargo, el escenario cambió con la Resolución N.° 4557-2026-JNE, cuyos alcances fueron anunciados el 6 de noviembre. El pleno del organismo electoral estableció, por mayoría, que los alcaldes del periodo inmediato anterior que postularon como primeros regidores en sus mismas jurisdicciones no pueden ser proclamados alcaldes ni asumir nuevamente ese cargo mediante mecanismos de sucesión o reemplazo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que Rafael López Alegra no podría asumir la alcaldía de Lima si la lista de Renovación Popular resulta ganadora. Descubre las razones basadas en la Constitución y el reglamento electoral. | JNE TV

El JNE precisó que la condición de primer regidor no habilita automáticamente para ejercer la alcaldía cuando existe un impedimento constitucional. En esos casos, corresponde proclamar o convocar al siguiente regidor hábil de la misma lista, sin que ello implique necesariamente retirar la condición de regidor a quien se encuentra impedido de asumir el despacho municipal.

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El criterio también fue ratificado en una segunda revisión de proclamaciones, comunicada el 13 de noviembre mediante la Resolución N.° 4684-2026-JNE, en la que el pleno dispuso corregir nuevos casos de autoridades proclamadas sin observar la prohibición de reelección inmediata.

La controversia ya había sido advertida por la Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En su informe sobre los comicios de octubre, señaló que el JNE identificó 76 casos de alcaldes elegidos en 2022 que postularon como primeros regidores y cuyas listas habían quedado sin candidato a alcalde. El organismo internacional recomendó una reforma legal para regular expresamente estos supuestos y evitar interpretaciones contradictorias.

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JEE Lima Centro tiene pendiente la proclamación: ¿quién asumirá la alcaldía?

Con el cómputo concluido, la atención se concentra ahora en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, encargado de proclamar los resultados de la elección provincial. Su decisión permitirá conocer si aplica el criterio establecido por el pleno del JNE o adopta una interpretación distinta sobre la situación de Rafael López Aliaga.

De acuerdo con lo dispuesto por el máximo organismo electoral, López Aliaga no podría ser proclamado alcalde de Lima para el periodo 2027-2030, debido a que ya ejerció ese cargo durante la gestión inmediata anterior. Sin embargo, el impedimento para asumir la alcaldía no supone, por sí mismo, la pérdida de su condición de primer regidor.

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Bajo ese criterio, la alcaldía correspondería a Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, por ser la siguiente integrante hábil para ejercer el cargo. Esta posibilidad deberá concretarse mediante la proclamación correspondiente.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Si el JEE Lima Centro adopta una decisión distinta, su actuación podría ser revisada por el pleno del JNE, que ha dispuesto evaluar de oficio las proclamaciones de resultados para garantizar la aplicación uniforme de los criterios electorales.

A esta situación se suma el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular el 10 de noviembre, mediante el cual solicita dejar sin efecto el criterio que impide a los exalcaldes retornar al cargo. De manera alternativa, el partido pide que la restricción no se aplique a las elecciones municipales de 2026, sino a futuros procesos.

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La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, señaló que el escrito será evaluado por el pleno, aunque recordó que sus resoluciones tienen carácter definitivo en la jurisdicción electoral.

Así, más de un mes después de las elecciones del 4 de octubre, Lima ya conoce qué agrupación obtuvo la mayor votación, pero aún espera la proclamación que determinará quién asumirá la conducción de la Municipalidad Metropolitana el 1 de enero de 2027.