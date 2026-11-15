Perú

SUNAT posterga hasta abril de 2027 cuotas del ITAN para pesca y textiles afectados por El Niño

La decisión se adopta luego de que la pesca cayera 32,6% entre enero y julio de 2026 y la fabricación de prendas de vestir retrocediera 14,1% en el mismo período

pesca-- anchoveta
El beneficio tributario alcanza a contribuyentes del Régimen General, Régimen Especial y Régimen MYPE Tributario.
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) aprobó facilidades excepcionales para empresas de pesca, acuicultura, textiles y confecciones afectadas por el fenómeno El Niño.

Los contribuyentes que cumplan las condiciones podrán postergar hasta abril de 2027 el pago de la octava y novena cuota del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN). La medida también flexibiliza las reglas de pérdida de fraccionamientos y refinanciamientos tributarios vigentes.

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El ITAN es un impuesto que pagan algunas empresas por el valor de los bienes y recursos que tienen, como maquinaria, locales, equipos o dinero. En términos simples, si una compañía tiene activos netos superiores a S/ 1 millón, paga el 0,4% sobre el monto que excede ese límite.

Por ejemplo, una empresa con activos netos de S/ 2 millones debe calcular el impuesto sobre S/ 1 millón, por lo que le correspondería pagar S/ 4 mil. Ese monto puede abonarse de una vez o dividirse en nueve cuotas mensuales.

La resolución alcanza a empresas que generan rentas de tercera categoría y están inscritas en el Régimen General del Impuesto a la Renta, el Régimen Especial o el Régimen MYPE Tributario.

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Además, deben tener como actividad principal la pesca marítima o continental, acuicultura, procesamiento de productos hidrobiológicos, hilatura, tejedura, fabricación de productos textiles o confección de prendas.

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Las empresas deben acreditar una reducción de 30% o más en sus ingresos netos de 2026 frente al promedio de 2025.

Empresas deberán demostrar una caída de al menos 30% en sus ingresos

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán acreditar que el promedio mensual de sus ingresos netos entre enero y setiembre de 2026 se redujo en 30% o más frente al promedio mensual registrado durante todo 2025. La SUNAT realizará ese cálculo con las declaraciones mensuales presentadas hasta el 31 de octubre.

Quienes califiquen podrán pagar las cuotas ocho y nueve del ITAN 2026 junto con las obligaciones tributarias del período abril de 2027. La norma advierte que esta decisión puede tener efectos en el uso del ITAN como crédito contra el Impuesto a la Renta, por lo que las empresas deberán evaluar ese impacto antes de acogerse a la prórroga.

La resolución también da más margen a quienes ya tienen deudas fraccionadas o refinanciadas. En vez de perder el beneficio por los supuestos ordinarios, los contribuyentes comprendidos podrán acumular hasta ocho cuotas consecutivas impagas antes de que se declare la pérdida del fraccionamiento. Si la última cuota, una deuda aplazada o los intereses vencen entre la publicación de la norma y el 31 de mayo de 2027, podrán cancelarlos hasta el 30 de junio de ese año.

sunat foto ANDINA
La prórroga en las cuotas del ITAN puede alterar el uso de dicho tributo como crédito contra el Impuesto a la Renta.

Pesca y textiles enfrentan caídas por el calentamiento del mar y problemas logísticos

La medida se dicta después de que el Gobierno declaró en emergencia, por 120 días, a los subsectores pesca y acuicultura y al sector textil y confecciones. El fenómeno El Niño ha elevado la temperatura del mar y alterado la disponibilidad de especies como la anchoveta, además de afectar la producción, el transporte y la demanda de prendas de vestir.

Entre enero y julio de 2026, la actividad pesquera cayó 32,6%, según cifras citadas del Banco Central de Reserva del Perú. En ese mismo período, la fabricación de prendas de vestir retrocedió 14,1%.

El impacto también se reflejó en el comercio exterior. Entre enero y agosto, las exportaciones pesqueras sumaron USD 2.977 millones, una caída de 13,3% frente al mismo período de 2025. Los envíos de pesca tradicional, donde destacan la harina y el aceite de pescado, retrocedieron 26,8% por la menor disponibilidad de anchoveta.

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