Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 16 de noviembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,75 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, pero con una ligera variación a la baja del -0,06% en comparación con el precio anterior de 3,75 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,44%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 5,71%.
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En los últimos días, el euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, manteniéndose así por un día consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 3,9%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,84%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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