Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 16 de noviembre

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,75 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, pero con una ligera variación a la baja del -0,06% en comparación con el precio anterior de 3,75 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,44%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 5,71%.

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En los últimos días, el euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, manteniéndose así por un día consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 3,9%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,84%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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