“¡El pueblo peruano también es mi pueblo!”: Papa León XIV se despidió de Perú con una multitudinaria misa en Las Palmas

Papa León XIV ofrece una sentida homilía en el que aseguró que el pueblo peruano es su pueblo.

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El papa León XIV se despidió este lunes del Perú con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, la última celebración de la visita apostólica que lo llevó por el país entre el 11 y el 16 de noviembre. “Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!”, dijo el Pontífice en la homilía. Robert Prevost vivió y trabajó durante dos décadas en el Perú como misionero agustino y obispo de Chiclayo, y además tiene la nacionalidad peruana.

“Reunidos así, tan numerosos y alegres, alrededor del Papa, ustedes han dado testimonio de que el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne”, dijo al comenzar, y agradeció la hospitalidad recibida durante el viaje. “¡Que este testimonio siga resonando y dando buenos frutos en todo el Perú!”.

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A partir del Evangelio del día, el mandato misionero de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, el Papa contrapuso dos formas de poder. “En este mundo herido por la prepotencia, su Palabra nos educa, aún hoy, en un nuevo tipo de fortaleza”, afirmó. “¡Es el poder del amor crucificado!”. Según explicó, la misión de la Iglesia consiste en “llevar adelante la obra de Jesucristo, con su poder, tan diferente de los poderes mundanos”.

El papa León XIV lee una homilía durante una misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas.

Santo Toribio, a 300 años de su canonización

León XIV dedicó la mayor parte de la homilía a santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, al cumplirse tres siglos de su canonización. “Damos las gracias, como peruanos, por el don de la fe cristiana que su testimonio apostólico ha enraizado profundamente en nuestro pueblo”, dijo. Así, se incluyó entre los fieles peruanos.

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El Papa recordó que Toribio era “un laico con una carrera en ascenso en el ámbito del derecho” cuando fue llamado a ser pastor, y que “atravesó el país a pie, cientos y cientos de kilómetros”, al encuentro de los pueblos indígenas, “mientras aún aprendía la lengua y comprendía sus creencias”.

Destacó que el arzobispo sostenía que “la dulzura era el único modo de anunciar la ‘verdadera religión’, como había enseñado Bartolomé de Las Casas”. También recordó que insistió en que los sacerdotes aprendieran el quechua y que “luchó por la ordenación de indígenas y mestizos, que aún muchos miembros del clero despreciaban”. Según el Papa, Toribio quería que el abandono de las creencias ancestrales llegara “de su espontánea voluntad, sin coacciones”.

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Sobre las visitas pastorales del santo, señaló que “le causaron oposiciones y calumnias, incluso de parte de las autoridades”. Agregó que “no aceptaba siquiera el más pequeño regalo de parte de nadie”.

Una escultura del papa León XIV se exhibe en el altar durante la misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas.

“Los únicos que no pueden esperar son los pobres”

Uno de los pasajes centrales de la homilía estuvo dedicado a los pobres. “Los únicos que no pueden esperar son los pobres”, afirmó León XIV. “Por ello, sin excluir a nadie, sino acogiendo a todos, santo Toribio se ocupó especialmente de los últimos”.

El Pontífice relató que el arzobispo repartía “casi todo lo que le correspondía entre los pobres” y lo donaba para fundar hospitales para los indígenas. Además, después de cada visita pastoral llevaba “fascículos de observaciones, denuncias y reclamos sobre la población indígena dirigidos al rey, con el objetivo de acabar con las injusticias”.

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El Papa presentó a Toribio como precursor de la sinodalidad, uno de los ejes del pontificado de Francisco, que León XIV retomó. “La comunión se expresa hoy en la sinodalidad, transformándose así, a todos los niveles, en un estilo de vida eclesial”, dijo. Según explicó, el santo lo anticipó en los concilios y sínodos que convocó, “en los que supo escuchar, dialogar, acoger las sugerencias del Espíritu y poner en práctica el discernimiento comunitario, incluyendo también a los más pobres en la búsqueda de la verdad”. Recordó que sus orientaciones rigieron hasta fines del siglo XIX, cuando se celebró el Concilio Plenario Latinoamericano.

El papa León XIV lee su homilía durante una misa en la Base Aérea Las Palmas ante un altar decorado con seis candelabros dorados.

Definió a Toribio como “un artífice de la civilización del amor, contrastando a los constructores de Babel presentes en su tiempo”. Junto a él mencionó a otros santos contemporáneos del Perú virreinal: Rosa de Lima, Martín de Porres y Francisco Solano.

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“Queridos hermanos: al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo”, dijo el Papa en el tramo final.

Cerró con un envío misionero: “Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa! (...) ¡Vayan y anuncien al Dios verdadero! ¡Den testimonio de lo que han visto y oído! ¡Que nadie se quede sin conocer esta Buena Noticia!”.

El papa León XIV pronuncia una homilía durante una misa celebrada en la base aérea Las Palmas mientras lee un documento frente a un micrófono.