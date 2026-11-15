MEF propone pensión de S/1.400 para maestros, como alternativa a la S/3.500 de la Ley 32581

La Ley de "pensión digna" para maestros no se reglamentaría y MEF ya presentó alternativa de aumento. - Crédito Andina

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El gobierno seguirá su plan de no aplicar la Ley 32581, la medida que aprueba la ‘pensión digna’ para maestros cesantes y jubilados. Como se recuerda, esta medida fue aprobada por el Congreso anterior y validada por el gobierno de José María Balcázar.

Lo que la hace tan controversial es que haría que los maestros que sean cesados y los que se jubilen puedan acceder a pensiones de S/3.500,70 (equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual, RIM, de la primera escala magisterial). Si bien la Ley ya está vigente, aún falta reglamentar para que se aplique este monto, pero el actual gobierno, de Keiko Fujimori, ya fue claro, a través del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, en su decisión de no aplicarla.

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Si bien está en marcha la búsqueda de su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, el MEF había planteado que tenderían puentes y evaluarían sí un aumento, pero no el que dicta la Ley 32581. Ahora se conoce la propuesta del Estado: otorgar una pensión de hasta S/1.400, como tope máximo.

Elmer Cuba señala que el MEF tiene apertura para negociar un aumento de pensiones para los maestros, pero no el planteado por la Ley de pensión digna. - Crédito MEF

MEF presenta propuesta de pensión para maestros

Finalmente el MEF ha presentado ante sindicatos su propuesta para aumentar la pensión de los maestros del sector público. Como se recuerda, el gobierno buscaba una alternativa a la pensión aprobada de S/3.500,70, aprobada en el gobierno anterior, por la Ley 32581.

Lo que se propone es aumentar las pensión en base a los años de servicio del maestro en el sector público, con un tope de hasta S/1.400. Un docente pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones con 30 años de servicios como docente recibiría el 100% de monto de referencia: S/1.400, que sería el 40% de la primera Escala Magisterial

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La fórmula del aumento sería asegurar que la pensión de los maestros sea este 40% de la primera Escala Magisterial, y que este monto se aplique en su totalidad si se trabajan de 30 años a más en el sector público. Si son menos años, la proporción baja.

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

Es una medida que plantea una gradualidad, una lógica similar a lo que busca el MEF en otros campos, como en el sector laboral privado (haciendo que montos de la CTS y gratificación, sea menores en tanto el trabajador gana menor sueldo, algo aún en evaluación y que se plantearía aplicar para las microempresas).

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Así, así se darían los rangos de años de servicios y monto de la pensión:

Si laboran de 15 a 18 años, se daría el monto con una proporción de 0,40. Es decir, la pensión sería de S/560

Si laboran de 18 a 21 años, se daría el monto con una proporción de 0,52. Es decir, la pensión sería de S/728

Si laboran de 21 a 24 años, se daría el monto con una proporción de 0,64. Es decir, la pensión sería de S/896

Si laboran de 24 a 27 años, se daría el monto con una proporción de 0,76. Es decir, la pensión sería de S/1.064

Si laboran de 27 a 30 años, se daría el monto con una proporción de 0,88. Es decir, la pensión sería de S/1.232

Si laboran 30 años a más, se daría el monto con una proporción de 1,00. Es decir, la pensión sería de S/1.400.

Los maestros marcharon anteriormente para que se aprobara esta medida originalmente en el Congreso. - Crédito SUTEP

Estado aportaría hasta S/800 por maestro

Así, el MEF ejemplifica cómo se daría esta nueva pensión, lo que supone que el Estado daría el monto extra para asegurar el aumento al monto.

Mientras, en la situación actual, la pensión es de S/600, el monto mínimo del Sistema Nacional de Pensiones, con la nueva propuesta este sería de S/1.400 (para quienes laboren de 30 años a más).

Por un lado, esta cifra se compondría de la pensión de S/600, más el aporte del Estado de S/800 (componente no contributivo). Esto sumaría los S/1.400.

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