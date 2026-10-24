Perú

ONP cambia de director ejecutivo: Sale Gastón Remy y entra José Vidal Fernández

Luego del anuncio del MEF de entrega de bonos para jubilados ONP en diciembre, la entidad cambia de jefe

José Vidal Fernández
José Vidal Fernández es el nuevo presidente ejecutivo de la ONP, tras salida de Gastón Remy. - Crédito Andina
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Dos nuevas normas legales han confirmado el cambio del presidente ejecutivo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad que se encarga de las pensiones de miles de jubilados peruanos que aportan al sistema nacional previsional.

Así, según los documentos, se ha aceptado la renuncia del anterior presidente ejecutivo, Gastón Roger Remy Llacsa, y se ha designado a José Ernesto Vidal Fernández en el cargo, desde este sábado 24 de octubre.

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¿De quién se trata? Este funcionario fue exgerente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, así como exviceministro de Turismo. Recientemente fue integrante del equipo de transferencia del gobierno de Keiko Fujimori (en el Ministerio del Ambiente, para ser exactos).

Gastón Remy Llacsa
Gastón Remy Llacsa renunció a la ONP. - Crédito Peruweek

Aceptan renuncia de presidente de la ONP

Según el Gobierno, el señor Gastón Roger Remy Llacsa ha presentado su renuncia al referido puesto. Así, se ha aprobado “aceptar la renuncia formulada por el señor Gastón Roger Remy Llacsa al puesto de Presidente Ejecutivo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dándosele las gracias por los servicios prestados”.

Y dado que “se encuentra vacante el puesto Presidente Ejecutivo de la Oficina de Normalización Previsional”, el gobierno ha aprobado lo siguiente.

“Designar al señor José Ernesto Vidal Fernández como Presidente Ejecutivo de la Oficina de Normalización Previsional – ONP”, se lee en la norma.

adulto mayor agarrando billetes de 100 soles
La salida de luego de que se anuncie el bono ONP de S/200 para diciembre. - Crédito Andina

¿Quién es José Vidal?

José Vidal Fernández es economista graduado en la Universidad Ricardo Palma y Doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad San Martín de Porres. También cuenta con Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de Ingeniería.

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También tiene las siguientes certificaciones:

  • Diplomado en Gestión de Proyectos - PMI; Pontifica Universidad Católica del Perú
  • Master en Contratación Pública Orientada a Resultados; Universidad Labal, Quevec, Canada
  • Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional; Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN
  • Programa de Especialización en Gestión Estratégica del Sector Público; Universidad Pacífico.
Fermín Marcilla, de 78 años, enfrenta un juicio con la entidad estatal para que le reconozcan sus aportes | Video: Exitosa Noticias

En cuanto a su experiencia laboral, se incluyen los siguientes cargos en su CV:

  • Consultor Individual del Banco Interamericano de Desarrollo de noviembre 2025 - enero 2026
  • Gerente General del Instituto de Radio y Televisión Peruana de julio 2024 a junio 2025
  • Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior de noviembre 2023 a junio 2024
  • Secretario General del Ministerio de Salud de junio 2023 a octubre 2023
  • Asesor de la Dirección Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Agrario de Riego de febrero 2023 a junio 2023
  • Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de diciembre 2022 a enero 2023
  • Secretario General del Ministerio de Salud de setiembre a noviembre 2022
  • Jefe del Seguro Integral de Salud, marzo a julio 2022
  • Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables diciembre 2020 a setiembre 2021
  • Asesor Principal de la Dirección Ejecutiva del Ministerio de Inclusión, de setiembre a diciembre 2020
  • Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de enero a setiembre 2020
  • Vice Ministro de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de abril 2019 a enero 2020
  • Director Ejecutivo del Plan Copesco Nacional de octubre 2016 a abril 2019
  • Gerente de Planificación del Poder Judicial de julio 2015 a octubre 2016
  • Secretario General de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, de abril a setiembre 2014
  • Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo de agosto 2012 a marzo 2014
  • Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, de mayo a agosto 2012
  • Jefe de Gabinete de Asesores y Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de la Producción, de enero a marzo 2012.

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