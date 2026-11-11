Banco de la Nación modifica horarios de atención en Lima y Lambayeque por visita del papa León XIV: ¿qué agencias cerrarán?

Los cambios alcanzan a agencias de Lima y Chiclayo. Para evitar inconvenientes, los usuarios podrán recurrir a los canales digitales y cajeros automáticos del banco. Foto: Google Maps

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La visita del papa León XIV al Perú motivará cambios temporales en la atención de algunas agencias del Banco de la Nación. La entidad financiera informó que, aunque sus oficinas a nivel nacional mantendrán sus operaciones habituales, determinadas sedes de Lima Metropolitana y Lambayeque tendrán jornadas reducidas o suspenderán la atención al público en fechas específicas de noviembre.

Las modificaciones comprenden agencias ubicadas en San Borja, Santa Anita, Santiago de Surco y Chiclayo, por lo que los usuarios deberán considerar estos cambios antes de acudir a realizar trámites o retirar dinero. Frente a este escenario, el banco recordó que dispone de otros canales para efectuar operaciones sin necesidad de trasladarse a una ventanilla.

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¿Qué agencias del Banco de la Nación tendrán horarios especiales en Lima?

El primer cambio se aplicará el miércoles 11 de noviembre en la Oficina Principal, situada en la avenida De la Arqueología 130, en el distrito de San Borja. Esta sede atenderá a los usuarios únicamente hasta la 1:00 p. m., por lo que quienes necesiten realizar operaciones presenciales deberán acudir antes de ese horario.

La siguiente modificación está prevista para el jueves 12 de noviembre. En esa fecha, seis agencias de Lima Metropolitana reducirán su jornada de atención y cerrarán sus puertas a la 1:00 p. m. Las oficinas comprendidas en esta disposición son Plaza Pizarro, 28 de Julio, Belén, Ate, Santa Anita y Las Alondras, esta última también ubicada en Santa Anita.

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Por otra parte, los usuarios de Santiago de Surco deberán tener en cuenta una suspensión completa del servicio. La agencia Las Palmas no atenderá durante el lunes 16 de noviembre, por lo que las personas que tenían previsto realizar trámites en esta oficina tendrán que buscar otra sede o recurrir a los canales alternativos de la entidad.

¿Qué oficinas permanecerán cerradas en Lambayeque?

Los cambios de atención también alcanzarán al departamento de Lambayeque, donde dos agencias dejarán de recibir al público durante una jornada. Se trata de las oficinas de Pimentel y Periférica de Chiclayo, esta última situada en la calle Juan Cuglievan 673.

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Ambas sedes suspenderán sus operaciones el viernes 13 de noviembre. A diferencia de las agencias limeñas, que tendrán horarios reducidos, en estos establecimientos no será posible realizar trámites presenciales durante toda la fecha señalada.

El Banco de la Nación precisó que estas disposiciones no implican una paralización general de sus servicios. La atención continuará con normalidad en el resto de sus agencias del país, salvo las excepciones comunicadas para Lima Metropolitana y Lambayeque.

Algunas sedes modificarán su atención y los usuarios podrán utilizar los canales digitales del banco. Foto: Google Maps

¿Qué otros canales se pueden utilizar para realizar operaciones?

Ante las restricciones temporales, la entidad recomendó a sus clientes utilizar sus canales alternativos, que permiten realizar distintas operaciones sin acudir directamente a una agencia. Entre las opciones disponibles figuran los agentes corresponsales, los cajeros automáticos y las plataformas digitales del banco.

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En el entorno virtual, los usuarios pueden recurrir a la aplicación móvil Banco de la Nación y a Págalo.pe. Esta última plataforma permite efectuar pagos de tasas y servicios del Estado, por lo que constituye una alternativa para quienes necesitan cumplir con determinadas obligaciones durante los días de atención modificada.

Miembros de mesa aún deben cobrar S/165 en el Banco de la Nación

Las modificaciones de horarios también deben ser consideradas por los ciudadanos que todavía tienen pendiente recibir la compensación económica por haber participado como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. Según informó la ONPE, 31.957 personas aún no han retirado los S/165 que les corresponden por cumplir esta función.

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De ese total, 7.951 beneficiarios de Lima tienen pendiente el cobro. Para quienes eligieron la modalidad presencial, el procedimiento consiste en acudir a una agencia del Banco de la Nación y presentar su DNI en ventanilla. Hasta el momento, 78.640 ciudadanos han recibido el dinero mediante esta vía.

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El plazo para retirar la compensación vence el 31 de diciembre de 2026. En Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de pagos pendientes, con 683 personas, seguido de Santiago de Surco, con 484, y Ate, con 464. Por ello, quienes necesiten acudir al banco deberán verificar previamente los horarios de las agencias incluidas en las modificaciones.

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