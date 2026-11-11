Érika Villalobos sorprende en reunión familiar con Aldo Miyashiro y Gia Rosalino, pareja del actor

Érika Villalobos compartió imágenes de la celebración que organizó por el cumpleaños de su hija Fernanda, junto a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino.

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Érika Villalobos reunió a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino durante el cumpleaños de su hija Fernanda, en una celebración familiar que compartió con sus seguidores a través de Instagram. La actriz y cantante publicó imágenes de la sorpresa que organizó para la joven, quien cumplió un año más de vida rodeada de sus padres, amigos y artistas invitados.

El encuentro llamó la atención por la presencia de Aldo Miyashiro y su actual pareja, Gia Rosalino, junto a Villalobos. La actriz mostró parte de la reunión sin hacer referencia a su historia sentimental con el conductor y actor, de quien se separó luego de que se conociera una infidelidad.

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Fernanda Miyashiro fue la protagonista de la celebración. Su madre registró su reacción cuando vio a algunos de los invitados y preparativos organizados especialmente para la fecha. Entre las sorpresas estuvo la visita del cantante Adrián Bello, uno de los artistas que la joven sigue.

Érika Villalobos destacó el vínculo con su hija Fernanda

Villalobos acompañó el video con un mensaje dedicado a Fernanda, en el que expresó su afecto y orgullo por la etapa que atraviesa. La actriz destacó el crecimiento personal de su hija y el cariño que recibe de quienes forman parte de su entorno.

“Qué suerte tener a esta bella en mi vida, verla crecer tanto como persona y recibir su gran amor. Es mucho más de lo que alguna vez imaginé”, escribió Érika Villalobos en la publicación.

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La celebración permitió ver a los integrantes de la familia en un mismo espacio. La aparición conjunta de Villalobos, Aldo Miyashiro y Gia Rosalino se produjo después de los cambios que atravesó la familia en los últimos años, tras la infidelidad del actor con la exreportera Fiorella Retiz.

Pese a ese antecedente, las imágenes reflejaron la relación cordial que mantienen. Luego de la mediática separación, Érika y Miyashiro continuaron sus caminos por separado e iniciaron nuevas relaciones con Erik Zapata y Rosalino, respectivamente. La reunión por el cumpleaños de Fernanda evidenció que ambos priorizan acompañar a sus hijos en fechas importantes.

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La actriz no hizo comentarios sobre la presencia de la actual pareja de Miyashiro ni se refirió a los episodios que marcaron el fin de su relación. Su mensaje estuvo dirigido a Fernanda y a las personas que colaboraron para preparar la sorpresa.

Aldo Miyashiro y su pareja, Gia Rosalino, asistieron a la reunión familiar preparada por la actriz para sorprender a Fernanda Miyashiro.

Ambos se han enfocado en sus hijos y en sus trabajos. El actor y conductor atraviesa además un momento de actividad profesional por el estreno de “La gran sangre: Ojo x Ojo”, producción en la que participa como protagonista y guionista. La película tiene previsto llegar a los cines el 12 de noviembre.

Villalobos, por su parte, ha continuado con sus proyectos artísticos y suele compartir aspectos de su nueva etapa junto a Erik Zapata.

Adrián Bello cumplió uno de los deseos de la joven

Uno de los momentos que destacó Villalobos fue la participación de Adrián Bello. La presencia del cantante formó parte de la sorpresa para Fernanda, quien es seguidora de su música.

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La actriz agradeció públicamente a quienes colaboraron con la organización de la reunión y mencionó de forma especial al intérprete. “Quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí para hacerla sonreír en su día”, escribió.

También se dirigió al músico: “Gracias @_adrianbello por regalarnos un poquito de tu tiempo para cumplirle el deseo a mi chinita y a varias de tus bebellitas”.

Fernanda Miyashiro ha manifestado su interés por la actuación, al igual que su hermano, un camino que sus padres Aldo Miyashiro y Érika Villalobos no han dudado en respaldar.

Érika Villalobos se separó de Aldo Miyashiro tras una infidelidad