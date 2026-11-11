Perú

Érika Villalobos sorprende en reunión familiar con Aldo Miyashiro y Gia Rosalino, pareja del actor

La actriz difundió imágenes de la celebración familiar y agradeció a quienes colaboraron para cumplir uno de los deseos de la joven

Érika Villalobos compartió imágenes de la celebración que organizó por el cumpleaños de su hija Fernanda, junto a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino.
Érika Villalobos compartió imágenes de la celebración que organizó por el cumpleaños de su hija Fernanda, junto a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino.
Guardar

Érika Villalobos reunió a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino durante el cumpleaños de su hija Fernanda, en una celebración familiar que compartió con sus seguidores a través de Instagram. La actriz y cantante publicó imágenes de la sorpresa que organizó para la joven, quien cumplió un año más de vida rodeada de sus padres, amigos y artistas invitados.

El encuentro llamó la atención por la presencia de Aldo Miyashiro y su actual pareja, Gia Rosalino, junto a Villalobos. La actriz mostró parte de la reunión sin hacer referencia a su historia sentimental con el conductor y actor, de quien se separó luego de que se conociera una infidelidad.

PUBLICIDAD

Fernanda Miyashiro fue la protagonista de la celebración. Su madre registró su reacción cuando vio a algunos de los invitados y preparativos organizados especialmente para la fecha. Entre las sorpresas estuvo la visita del cantante Adrián Bello, uno de los artistas que la joven sigue.

Érika Villalobos destacó el vínculo con su hija Fernanda

Villalobos acompañó el video con un mensaje dedicado a Fernanda, en el que expresó su afecto y orgullo por la etapa que atraviesa. La actriz destacó el crecimiento personal de su hija y el cariño que recibe de quienes forman parte de su entorno.

“Qué suerte tener a esta bella en mi vida, verla crecer tanto como persona y recibir su gran amor. Es mucho más de lo que alguna vez imaginé”, escribió Érika Villalobos en la publicación.

PUBLICIDAD

La celebración permitió ver a los integrantes de la familia en un mismo espacio. La aparición conjunta de Villalobos, Aldo Miyashiro y Gia Rosalino se produjo después de los cambios que atravesó la familia en los últimos años, tras la infidelidad del actor con la exreportera Fiorella Retiz.

Pese a ese antecedente, las imágenes reflejaron la relación cordial que mantienen. Luego de la mediática separación, Érika y Miyashiro continuaron sus caminos por separado e iniciaron nuevas relaciones con Erik Zapata y Rosalino, respectivamente. La reunión por el cumpleaños de Fernanda evidenció que ambos priorizan acompañar a sus hijos en fechas importantes.

La actriz no hizo comentarios sobre la presencia de la actual pareja de Miyashiro ni se refirió a los episodios que marcaron el fin de su relación. Su mensaje estuvo dirigido a Fernanda y a las personas que colaboraron para preparar la sorpresa.

Aldo Miyashiro y su pareja, Gia Rosalino, asistieron a la reunión familiar preparada por la actriz para sorprender a Fernanda Miyashiro.
Aldo Miyashiro y su pareja, Gia Rosalino, asistieron a la reunión familiar preparada por la actriz para sorprender a Fernanda Miyashiro.

Ambos se han enfocado en sus hijos y en sus trabajos. El actor y conductor atraviesa además un momento de actividad profesional por el estreno de “La gran sangre: Ojo x Ojo”, producción en la que participa como protagonista y guionista. La película tiene previsto llegar a los cines el 12 de noviembre.

Villalobos, por su parte, ha continuado con sus proyectos artísticos y suele compartir aspectos de su nueva etapa junto a Erik Zapata.

Adrián Bello cumplió uno de los deseos de la joven

Uno de los momentos que destacó Villalobos fue la participación de Adrián Bello. La presencia del cantante formó parte de la sorpresa para Fernanda, quien es seguidora de su música.

La actriz agradeció públicamente a quienes colaboraron con la organización de la reunión y mencionó de forma especial al intérprete. “Quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí para hacerla sonreír en su día”, escribió.

También se dirigió al músico: “Gracias @_adrianbello por regalarnos un poquito de tu tiempo para cumplirle el deseo a mi chinita y a varias de tus bebellitas”.

Fernanda Miyashiro ha manifestado su interés por la actuación, al igual que su hermano, un camino que sus padres Aldo Miyashiro y Érika Villalobos no han dudado en respaldar.

Érika Villalobos recordó su relación con Aldo Miyashiro tras la infidelidad
Érika Villalobos se separó de Aldo Miyashiro tras una infidelidad

Temas Relacionados

Érika VillalobosAldo MiyashiroGia Rosalinoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Cobra y su explosiva reacción al enterarse de que el Papa León XIV es hincha de Alianza Lima: “Dejate de jod...”

El streamer argentino reveló que su mamá le contó sobre la relación del Santo Padre con los ‘blanquiazules’. El insólito momento se volvió tendencia en redes sociales

La Cobra y su explosiva reacción al enterarse de que el Papa León XIV es hincha de Alianza Lima: “Dejate de jod...”

¿Cómo llegar a los lugares donde estará el papa León XIV en Lima? La ruta de Santo Padre en ‘papamóvil’

El coordinador nacional de la visita papal, monseñor Guillermo Inca Pereda, detalló los tramos donde el Pontífice recorrerá en vehículo descubierto y los puntos de concentración para los fieles

¿Cómo llegar a los lugares donde estará el papa León XIV en Lima? La ruta de Santo Padre en ‘papamóvil’

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 11 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó tres movimientos telúricos registrados el 10 de noviembre en Loreto, Huánuco y Piura. El de mayor magnitud alcanzó los 4,5 grados y tuvo su epicentro a 104 kilómetros al sur de Sechura

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 11 de noviembre de 2026

Pedro Castillo no solo fue blindado por sus aliados: Fujimoristas lo favorecieron al no asistir

Denuncia constitucional por ascensos irregulares fue archivada al alcanzar solo 54 de los 66 votos requeridos. 14 diputados de Fuerza Popular estuvieron ausentes durante votación

Pedro Castillo no solo fue blindado por sus aliados: Fujimoristas lo favorecieron al no asistir

Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizará este miércoles 11 de noviembre a las 17:30 horas en la Base Aérea del Callao. Luego se trasladará al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo no solo fue blindado por sus aliados: Fujimoristas lo favorecieron al no asistir

Pedro Castillo no solo fue blindado por sus aliados: Fujimoristas lo favorecieron al no asistir

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

Lista de recortes presupuestales al Congreso que propone el Senado y que la Cámara de Diputados no quiso debatir

Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

Keiko Fujimori no estará en la despedida al papa León XIV por reunión con el presidente de China Xi Jinping el 17 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

¿Cómo está Laura Bozzo?: Conductora peruana sigue internada y conectada a un respirador

¿Cómo está Laura Bozzo?: Conductora peruana sigue internada y conectada a un respirador

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

Onelia Molina se rompió un diente tras aparatoso accidente en ‘Esto es Guerra’

Gia Meier es vinculada con Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, tras aparecer juntos en una reunión familiar

DEPORTES

Directivo de Sport Boys hizo importante anuncio sobre la continuidad de Christian Cueva y Carlos Zambrano: “Ya se les envió la propuesta”

Directivo de Sport Boys hizo importante anuncio sobre la continuidad de Christian Cueva y Carlos Zambrano: “Ya se les envió la propuesta”

La Cobra y su explosiva reacción al enterarse de que el Papa León XIV es hincha de Alianza Lima: “Dejate de jod...”

Gonzalo Bueno supera un duro debut en el Challenger de Lima 2026: remontó un 0-3 en el set final y avanzó a octavos

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”

Andy Polo responde tras acusación de indisciplina en Universitario: “Estas bajezas no alcanzan para sacarnos del objetivo”