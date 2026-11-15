Imagen del Señor de los Milagros ya está en la base Las Palmas para la misa de despedida del papa León XIV

Las andas del Señor de los Milagros ingresan a la base aérea Las Palmas escoltadas por agentes policiales antes de la misa papal en Lima. (Agencia Andina)

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La imagen del Señor de los Milagros llegó esta tarde a la base aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, donde este lunes 16 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, el papa León XIV celebrará la misa de despedida de su viaje apostólico por Perú. Las andas del Cristo Moreno arribaron después de las 13:00 horas a bordo del Nazareno Móvil e ingresaron por la puerta número 3 del recinto, que conecta con la avenida Soto Bermejo, según informó Andina Noticias.

En su recorrido hacia la base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la imagen visitó cinco distritos de Lima, entre ellos Lince, San Isidro y Surquillo, además de Miraflores y Surco. Se trató de la primera vez que el Cristo Moreno llegó a los tres primeros distritos mencionados, un hito en el trayecto tradicional de la procesión.

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El papa León XIV se inclina en oración ante las andas del Señor de los Milagros como parte de las actividades de su visita apostólica a Lima. (Agencia Andina)

Recorrido acompañado por policías y devotos

Durante todo el recorrido, la imagen estuvo escoltada por agentes motorizados de la Policía Nacional del Perú y acompañada por devotos que salieron de sus viviendas o se detuvieron en las calles para contemplarla durante algunos minutos. Alrededor de 30 miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros participaron del traslado vestidos con su característico hábito morado.

A la llegada a Las Palmas también esperaban familias que acudieron a recibir al Cristo Moreno, entre ellas una integrada por una pareja, sus dos hijos y su mascota, todos con indumentaria alusiva a la festividad religiosa.

Devoción familiar al Cristo Moreno

Milagros, una madre de familia presente en el recinto, contó a Andina Noticias que su familia es devota del Cristo Moreno “desde siempre” y confirmó que asistirán este lunes a la misa que presidirá el papa León XIV.

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Su esposo, José Alfredo Calagua, manifestó su alegría por tener la oportunidad de ver al pontífice actual, después de haber presenciado anteriormente las visitas de los papas Juan Pablo II y Francisco en Perú.

Varios fieles esperan con carteles y sombrillas la llegada del Señor de los Milagros en los exteriores de la base aérea Las Palmas en el distrito de Surco. (Agencia Andina)

Otras imágenes presentes en la misa

La celebración de este lunes en la base aérea Las Palmas no contará únicamente con la presencia del Señor de los Milagros. Según precisó el medio, también estarán presentes las imágenes de la Virgen de Copacabana y de Santo Toribio de Mogrovejo.

La ceremonia marcará el cierre del viaje apostólico del pontífice por territorio peruano, en un acto que reunirá a distintas devociones religiosas del país en torno a la figura del papa León XIV.

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