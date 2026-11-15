Perú

Imagen del Señor de los Milagros ya está en la base Las Palmas para la misa de despedida del papa León XIV

El Cristo Moreno visitó por primera vez los distritos de Lince, San Isidro y Surquillo durante su recorrido hacia la base de la Fuerza Aérea del Perú

Un camión amarillo traslada un anda religiosa decorada, escoltado por agentes policiales con cascos y personas vestidas con túnicas moradas
Las andas del Señor de los Milagros ingresan a la base aérea Las Palmas escoltadas por agentes policiales antes de la misa papal en Lima. (Agencia Andina)
Guardar

La imagen del Señor de los Milagros llegó esta tarde a la base aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, donde este lunes 16 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, el papa León XIV celebrará la misa de despedida de su viaje apostólico por Perú. Las andas del Cristo Moreno arribaron después de las 13:00 horas a bordo del Nazareno Móvil e ingresaron por la puerta número 3 del recinto, que conecta con la avenida Soto Bermejo, según informó Andina Noticias.

En su recorrido hacia la base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la imagen visitó cinco distritos de Lima, entre ellos Lince, San Isidro y Surquillo, además de Miraflores y Surco. Se trató de la primera vez que el Cristo Moreno llegó a los tres primeros distritos mencionados, un hito en el trayecto tradicional de la procesión.

PUBLICIDAD

Un pontífice vestido de blanco se inclina ante las andas del Señor de los Milagros, rodeado por guardias de traje y personas tras una reja
El papa León XIV se inclina en oración ante las andas del Señor de los Milagros como parte de las actividades de su visita apostólica a Lima. (Agencia Andina)

Recorrido acompañado por policías y devotos

Durante todo el recorrido, la imagen estuvo escoltada por agentes motorizados de la Policía Nacional del Perú y acompañada por devotos que salieron de sus viviendas o se detuvieron en las calles para contemplarla durante algunos minutos. Alrededor de 30 miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros participaron del traslado vestidos con su característico hábito morado.

A la llegada a Las Palmas también esperaban familias que acudieron a recibir al Cristo Moreno, entre ellas una integrada por una pareja, sus dos hijos y su mascota, todos con indumentaria alusiva a la festividad religiosa.

Devoción familiar al Cristo Moreno

Milagros, una madre de familia presente en el recinto, contó a Andina Noticias que su familia es devota del Cristo Moreno “desde siempre” y confirmó que asistirán este lunes a la misa que presidirá el papa León XIV.

PUBLICIDAD

Su esposo, José Alfredo Calagua, manifestó su alegría por tener la oportunidad de ver al pontífice actual, después de haber presenciado anteriormente las visitas de los papas Juan Pablo II y Francisco en Perú.

Una mujer sostiene un cartel del Señor de los Milagros junto a una familia y otras personas paradas frente a un muro de concreto
Varios fieles esperan con carteles y sombrillas la llegada del Señor de los Milagros en los exteriores de la base aérea Las Palmas en el distrito de Surco. (Agencia Andina)

Otras imágenes presentes en la misa

La celebración de este lunes en la base aérea Las Palmas no contará únicamente con la presencia del Señor de los Milagros. Según precisó el medio, también estarán presentes las imágenes de la Virgen de Copacabana y de Santo Toribio de Mogrovejo.

La ceremonia marcará el cierre del viaje apostólico del pontífice por territorio peruano, en un acto que reunirá a distintas devociones religiosas del país en torno a la figura del papa León XIV.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosPapa León XIVLas PalmasLeón XIV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

León XIV celebró una misa en la Amazonía peruana y advirtió: “La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra”

En Pucallpa, el Pontífice denunció la devastación ambiental de la Amazonía y afirmó que “muy poco se ha hecho, y muy lentamente”. También llamó a “combatir la violencia con la caridad, y responder a la corrupción con la honestidad”.

León XIV celebró una misa en la Amazonía peruana y advirtió: “La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra”

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

El estadio Mansiche será escenario del encuentro decisivo del certamen doméstico en su primera edición bajo esta denominación. Las escuadras de Roberto Mosquera y Federico Urciouli intentarán añadir el trofeo a sus vitrinas

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

Géminis despierta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: logra su primera victoria y toma impulso con Natalia Málaga

El equipo de Comas superó por 3-1 a Atlético Atenea y consiguió su primera alegría en el torneo. La entrenadora volvió al banquillo en la fecha anterior y ahora celebró su primer triunfo al mando del equipo

Géminis despierta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: logra su primera victoria y toma impulso con Natalia Málaga

Papa León XIV en Pucallpa EN VIVO: en la Villa Deportiva Regional se realiza la primera misa de la Amazonía oficiada por un sumo pontífice

Sigue en vivo las actividades del Sumo Pontífice en su penúltima jornada en el país. Hoy estuvo en el Cusco y ahora está en Pucallpa para, luego, cerrar su visita en Lima este lunes 16 de noviembre

Papa León XIV en Pucallpa EN VIVO: en la Villa Deportiva Regional se realiza la primera misa de la Amazonía oficiada por un sumo pontífice

Pietro Parolin, número dos del Vaticano: “Me impactó mucho la acogida de los chiclayanos hacia el papa León XIV”

El secretario de Estado vaticano se refirió al mensaje que deja el pontífice tras su paso por el país. “Fue una experiencia muy emotiva y muy honda”, señaló

Pietro Parolin, número dos del Vaticano: “Me impactó mucho la acogida de los chiclayanos hacia el papa León XIV”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizó tierno video que ella dedicó al cantante: “Para que se derrita de amor”

El hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizó tierno video que ella dedicó al cantante: “Para que se derrita de amor”

Carlos Alcántara se sincera sobre sus adicciones: "He tocado fondo y he vencido adicciones importantes"

Rosa Fuentes revela el pedido que le hizo su hijo tras la infidelidad de Paolo Hurtado: “Yo quiero que mi papá conozca a mi hermanito”

Federico Salazar se pronuncia tras declaraciones de Katia Condos sobre su separación

Hija de Mondonguito confiesa la última voluntad del cómico: “Tuvo su último adiós donde él inició”

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

Géminis despierta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: logra su primera victoria y toma impulso con Natalia Málaga

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo