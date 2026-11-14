Tipo de cambio cayó esta semana en Perú y la próxima se podría generar “mayor oferta de dólares”

El precio del dólar se encuentra con baja esta semana, y la siguiente se mantendría estable. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Renato Pajuelo/Freepik

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Perú recibe esta segunda semana de noviembre al papa León XIV, pero a la par diversos eventos impactan en las bolsas del extranjero y mueven las monedas de los países latinoamericanos. ¿Qué pasa con el precio del dólar?

Si bien el dólar cerró este viernes en S/3,405 en el mercado interbancario peruano y ligeramente por encima de los S/3,404 de la jornada anterior (un avance de 0,03%), comparado con el cierre de la semana anterior (S/3,4250) y el inicio de esta (S/3,4090), se ve una tendencia hacia la baja.

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Y para la siguiente semana, del lunes 16 al viernes 20 de noviembre, la esta tendencia podría continuar. La casa de cambio en línea Kambista proyecta que el dólar se mantendría en el rango de entre S/3,390 a S/3,400. frente al inicio de pagos de impuestos corporativos que llevarían a una mayor oferta de dólares por parte de empresas.

El dólar sí bajaría este año un poco más. - Crédito Andina

Tipo de cambio con cotización estable

A fin de esta segunda semana de noviembre (sesión del viernes 13 de noviembre) la cotización del tipo de cambio se mantuvo “prácticamente estable pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, la caída del cobre y las pérdidas registradas en Wall Street, en una semana marcada por la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de elevar su tasa de interés de referencia”.

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“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,16%, mientras que la inflación mayorista de Estados Unidos aumentó 0,3% mensual en octubre, por debajo del 0,4% esperado. Sin embargo, la tasa interanual alcanzó 6,5%, lo que mantiene las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga tasas de interés elevadas durante más tiempo”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Por otro lado, hubo retroceso en los mercados internacionales:

El cobre retrocedió 1,07%

La plata cayó 1,70%, hasta US$ 49,18

El oro avanzó 0,25%, hasta US$ 3.886,13 por onza

Por su parte, el petróleo WTI cotizó alrededor de US$ 88,77 por barril

Wall Street también registró pérdidas, con una caída de 1,71% del Nasdaq 100, de 0,71% del S&P 500 y de 0,16% del Dow Jones.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Las monedas latinoamericanas también sufrieron cambios:

El peso mexicano se apreció 0,33%

Mientras, el colombiano y el real brasileño retrocedieron 0,06% cada uno.

¿Y el sol peruano?

En el mercado local, el viernes 13 de noviembre, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,397 y S/3,407, con un volumen negociado de US$ 368,5 millones.

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“La demanda de dólares provino principalmente de inversionistas extranjeros y fondos de pensiones, mientras las empresas locales participaron como ofertantes. Asimismo, el BCRP elevó su tasa de referencia de 4,25% a 4,50%, aunque precisó que esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de incrementos consecutivos”, aporta Kambista.

El sol peruano peruano ha sido resiliente, pero hacia el 2028, las empresas esperan que su valor disminuya. - Crédito Captura de Andina

Por otro lado, el reporte del BCRP, del 4 al 11 de noviembre, el índice del dólar aumentó 1,3 por ciento tras expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. “Estas expectativas se explican por los datos de inflación de octubre, mayores a lo esperado, y a los indicadores de actividad económica. Destaca la apreciación frente a la libra (1,4 por ciento) y respecto al franco suizo (2,0 por ciento)”, aclaró.

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Pero de cara a la próxima semana el análisis de Kambista señala que el inicio de los pagos de impuestos corporativos correspondientes a octubre podría generar una mayor oferta de dólares por parte de las empresas. “El mercado también seguirá atento a la evolución de la inflación, los precios del cobre y los riesgos asociados al Fenómeno El Niño. En ese contexto, la zona comprendida entre S/3,390 y S/3,400 se mantiene como un rango de soporte relevante para el tipo de cambio, tras haber registrado demanda de dólares en niveles similares durante septiembre”, añade.