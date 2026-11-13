BCRP prevé una fuerte caída de la inflación en marzo de 2027 tras impacto del fenómeno El Niño

El banco central estima que la inflación general y la que excluye alimentos y energía volverán al rango meta, con niveles cercanos al 2%, conforme disminuyan gradualmente las presiones de los choques de oferta. Foto: BCRP

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La inflación en el Perú registraría una reducción marcada en marzo de 2027, cuando comiencen a disiparse los efectos del fenómeno El Niño, estimó Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del Banco Central de Reserva (BCRP).

“En marzo se vería una clara baja de la inflación”, señaló durante una teleconferencia, un día después de que el directorio del BCRP elevara en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia, hasta 4,50%. El ajuste busca devolver la inflación al rango meta, pero no anticipa nuevas alzas consecutivas.

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Inflación aumentó por alimentos, energía y transporte

En octubre, la inflación mensual alcanzó 0,57%, mientras que la medición que excluye alimentos y energía avanzó 0,16%. Armas atribuyó el resultado al encarecimiento internacional de los combustibles, que elevó los precios del transporte. En términos interanuales, el indicador pasó de 4,5% en setiembre a 5,3% en octubre, por el alza de alimentos y energía.

Armas resumió el comportamiento de la inflación subyacente: “En el mes la tasa de inflación interanual sin alimentos, energía y transporte fue de 2%, en el centro del rango meta, nivel ligeramente superior al registrado en los últimos meses. Por su parte, la tasa de inflación interanual sin alimentos y energía aumentó de 4.5% a 4.6%”, dijo. Además, el 41% de los rubros del Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó tasas superiores al 3%, proporción similar a su promedio histórico.

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Expertos del Banco Central de Reserva (BCR) estiman que el país podría tardar hasta cuatro años en recuperarse de los efectos de un fuerte Fenómeno El Niño. El economista Guido Pennano analiza este pronóstico y señala que la clave está en la gestión de las autoridades. Exitosa

BCRP proyecta retorno de la inflación al 2%

El banco central prevé que la inflación general y la que excluye alimentos y energía regresen al rango meta y se sitúen alrededor de 2% en el horizonte previsto. El escenario considera una reducción gradual de las presiones asociadas a los choques de oferta.

“Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que vienen afectando a la inflación”, apuntó Armas. Sin embargo, advirtió que El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían prolongar sus efectos, ya visibles en los últimos meses.

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BCRP descarta que el alza marque un ciclo

El directorio elevó la tasa de referencia a 4,50% para propiciar el retorno de la inflación al rango meta, ante choques de oferta, mayores expectativas inflacionarias y dinamismo de la demanda interna. Armas destacó que la tasa peruana sigue entre las más bajas de las principales economías de la región durante la presente década.

“Esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de alzas sucesivas de la tasa de referencia”, sostuvo. El directorio evaluará los precios, la inflación subyacente, las expectativas, la actividad económica y la duración de los choques para decidir si requiere otros ajustes. “El directorio reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección”, afirmó.

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El presidente del BCRP criticó la iniciativa presentada en el Congreso y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema de pensiones. También habló sobre las reformas económicas y el impacto que podría tener la inteligencia artificial en el empleo (Crédito: América TV).

INEI reportó inflación de 0,57% en octubre

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó el 1 de noviembre que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57% en octubre. La variación acumulada entre enero y octubre llegó a 4,88%, mientras que la inflación anualizada —de noviembre de 2025 a octubre de 2026— alcanzó 5,25%.

El organismo indicó que la cifra superó las variaciones de los seis meses anteriores y las de octubre de los cuatro años previos. En ese mes, los precios subieron 0,35% en 2022 y bajaron 0,32% en 2023, 0,09% en 2024 y 0,10% en 2025.