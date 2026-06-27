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Paolo Hurtado habla del perdón de Rosa Fuentes tras su infidelidad con Jossmery Toledo: “Hasta hoy es difícil”

El ‘Caballito’ Hurtado reconoció que tomó malas decisiones y que casi pierde a su familia. Dijo que la psicóloga fue clave para recuperar su matrimonio y Rosa confirmó que le dio una nueva oportunidad.

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Paolo Hurtado sobre el perdón de su esposa Rosa Fuentes, luego de la infidelidad con Jossmery Toledo. Amor y Fuego.
Paolo Hurtado sobre el perdón de su esposa Rosa Fuentes, luego de la infidelidad con Jossmery Toledo. Amor y Fuego.
Paolo Hurtado reapareció en declaraciones para ‘Amor y Fuego’ y se refirió a uno de los capítulos más comentados de su vida personal: la reconciliación con su esposa Rosa Fuentes tras la infidelidad que protagonizó con Jossmery Toledo.

El futbolista admitió que se equivocó, que estuvo a punto de perder a su familia y que, aunque hoy están juntos, el perdón no es algo que se “consiga” de una vez.

“Siempre es difícil… hasta el día de hoy”, dijo al hablar del proceso de reconstrucción, y señaló que el amor debe demostrarse a diario porque reconoce el daño que causó.

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“Hasta el día de hoy es difícil”: la frase con la que resumió su proceso

Consultado por el perdón de Rosa Fuentes, Hurtado dejó claro que no lo ve como un punto final, sino como un trabajo constante.

“Siempre es difícil, hasta el día de hoy. Creo que eso es algo que se tiene que reconstruir a diario”, afirmó.

En esa misma línea, sostuvo que el afecto no se da por sentado cuando hubo una falta grave. “El amor que uno siente por la persona que ama se tiene que demostrar a diario. Es lo que vengo haciendo”, aseguró.

Y extendió el impacto a sus hijos: “No solo con ella, sino también con mis hijos, porque siento que les hice mucho daño”.

Paolo Hurtado sobre el perdón de su esposa Rosa Fuentes, luego de la infidelidad con Jossmery Toledo. TikTok: Amor y Fuego.

“Casi pierdo a Rosa”: su reconocimiento del error

Hurtado también habló del romance con Jossmery Toledo y lo ubicó como una etapa de malas decisiones. “Las decisiones que tomé en ese momento no fueron buenas, casi pierdo a Rosa”, declaró.

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El ‘Caballito’ sostuvo que el episodio es parte del pasado y que hoy se siente en una etapa distinta. “Hoy en día estoy feliz, estoy tranquilo, estoy contento y eso es lo que vale”, expresó.

En el mismo bloque, remarcó un punto que considera clave en su recuperación personal y familiar: la terapia.

Terapia y psicóloga: “Fundamental para revertir esta situación”

Hurtado afirmó que el acompañamiento profesional fue determinante para reencaminar su relación. “El tema de mi psicóloga ha sido fundamental para poder revertir toda esta situación”, dijo.

También señaló que para él la familia es prioridad y que no quiere estar lejos de sus hijos. “Nadie quiere estar lejos de su familia y mucho menos yo, que tengo una buena relación con mis hijos, que los amo mucho”, sostuvo.

El futbolista insistió en que su objetivo actual es sostener el vínculo con hechos, no con discursos.

“Juzgan sin saber”: la crítica por el señalamiento público a su esposa

Paolo Hurtado también comentó que el juicio mediático no se quedó solo en él, sino que alcanzó con fuerza a Rosa Fuentes por haberle dado una nueva oportunidad.

“Juzgan sin saber… no saben qué hace uno a diario para poder salir de un mal momento, de las malas decisiones que uno tomó”, señaló.

Por eso volvió a mencionar la terapia como parte del proceso y como un punto que, según su versión, le permitió sostener cambios reales.

Paolo Hurtado sobre el perdón de su esposa Rosa Fuentes, luego de la infidelidad con Jossmery Toledo. Amor y Fuego.
Paolo Hurtado sobre el perdón de su esposa Rosa Fuentes, luego de la infidelidad con Jossmery Toledo. Amor y Fuego.

Rosa Fuentes: “Es la última oportunidad”

Rosa Fuentes también fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y confirmó que decidió seguir con su matrimonio, luego de un periodo separados. Sin embargo, marcó un límite claro.

“Sí, las cosas han cambiado a estas alturas. Hemos decidido continuar con nuestro matrimonio luego de bastante tiempo separados. Ya lo sabe bien clarito”, dijo.

Y remarcó la advertencia: a la primera, se termina. “Ya lo sabe y bien clarito”, insistió.

Las declaraciones de Hurtado y Fuentes muestran dos discursos que conviven: por un lado, la idea de reconstrucción diaria y terapia; por el otro, una condición firme y una última oportunidad.

En su versión, Hurtado intenta enmarcar el perdón no como olvido, sino como un camino que exige constancia. “Hasta el día de hoy es difícil”, repitió como resumen de una reconciliación que sigue siendo observada y comentada públicamente.

Primer plano de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes sonriendo a la cámara, con él apoyando su cabeza en la de ella, frente a un fondo de rosas y globos rojos
Paolo Hurtado celebró el cumpleaños de Rosa Fuentes con un video romántico durante un viaje familiar a Aruba, reforzando los rumores de reconciliación.

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