Pedro Castillo no solo fue blindado por sus aliados: Fujimoristas lo favorecieron al no asistir

Pedro Castillo se conectó desde el Penal Barbadillo donde cumple una condena de 11 años de prisión por el golpe de Estado y una orden de prisión preventiva por organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El golpista expresidente Pedro Castillo no solo evitó una nueva acusación constitucional por presuntos delitos cometidos en su gobierno gracias a los votos de sus aliados de Juntos por el Perú y Obras. Fuerza Popular también aportó para que la denuncia sea archivada.

El informe recomendaba acusar a Castillo por los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio por las irregularidades durante el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Las presuntas presiones están debidamente documentadas, como chats entre el edecán del exministro Walter Ayala y mandos militares con poder de decisión en los ascensos, así como registro de visitas.

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Sin embargo, pese a los referidos elementos los diputados de Juntos por el Perú blindaron en bloque al golpista. A ellos se sumaron los diputados de la bancada de Ricardo Belmont.

El fujimorismo también ayudó a que la denuncia sea archivada. Y es que 14 diputados de Fuerza Popular no estuvieron presentes en el hemiciclo cuando se debatía la acusación constitucional. Estos son Gladys Andrade, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Royser Castro, Rafael Celiz, Cecilia Chacón, Luzmila Gamarra, Francisco Gatica, Leticia Leiva, Auristela Obando, Marco Pacheco, Carmela Paucara, César Revilla y Segundo Ticlla.ç

Tablero de votación parlamentaria en Lima sobre una denuncia constitucional contra Pedro Castillo

Si dichos fujimoristas hubieran estado presente, los votos a favor ascendían a 68, con la que se supera el umbral mínimo de 66 votos para aprobar una denuncia constitucional.

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En su lugar, la acusación contra Pedro Castillo solo recibió 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones.

“Al archivo la acusación constitucional contra Castillo por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Una vez más la izquierda blindando y defendiendo al GOLPISTA. Anoten quiénes votan en contra y sobre todo, quiénes se abstienen. ¿ALÓ BARBADILLO?“, reclamó la diputada Norma Yarrow.

Sin embargo, Yarrow evita mencionar que los ausentes también favorecieron a Castillo. En la bancada de Renovación Popular 4 diputados no estuvieron presentes al momento de la votación. Estos son Diego Bazán, Félix Chang, Frank Krklec y Mady Yonz.

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Golpista

El expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, se presentó este martes ante la Cámara de Diputados del Congreso peruano para negar haber intervenido en los procesos de ascenso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) durante su gestión, en el marco de la votación del informe final de la acusación constitucional que lo involucra junto a su exministro de Defensa, Walter Ayala.

El expresidente afirmó ante la Cámara Baja que no intervino en los procesos de promoción militar y policial. Un informe recomienda acusarlo ante la Fiscalía por presuntos sobornos vinculados a ascensos

“No es prerrogativa del presidente de la República ver quién asciende y quién no asciende, sino más bien respetar los canales de evaluación, como siempre lo he hecho”, afirmó el exmandatario ante los legisladores, que lo acusan de haber cobrado sobornos a cambio de otorgar promociones en ambas instituciones castrenses.

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Castillo sostuvo que los ascensos respetaron los procedimientos de selección y evaluación vigentes y remarcó que no tenía trato directo con los oficiales que resultaron beneficiados. “No recibí a ningún interesado o algún integrante del cuerpo castrense que haya tocado mi puerta para decir que necesita ser ascendido”, declaró.

El exmandatario agregó que, durante su gobierno, su rol se limitaba a recibir informes de los ministros de Defensa y del Interior sobre los procesos de promoción, sin participar en las evaluaciones técnicas. “¿Dónde está el delito por el cual se me imputa? La rechazo tajantemente”, sostuvo ante la Cámara Baja.

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En un tramo de su intervención, Castillo advirtió a los diputados que votarían en su contra: “Estoy seguro de que quienes aplasten el botón verde para acusarme el día de hoy, con el tiempo nos habremos dado cuenta de los errores que se vienen cometiendo”.