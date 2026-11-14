Perú

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
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El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este domingo, 15 de noviembre es:

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Lluvia irregular en las cercanías

Además se espera que la temperatura máxima sea de 24ºC mientras que la mínima de 14ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

Los tipos de clima en Ayacucho

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

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Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

El Museo de la Memoria de Ayacucho se ha consolidado como un espacio central para entender y reflexionar sobre las heridas del conflicto armado interno que marcó a Perú entre 1980 y 2000. Este museo, albergado en la propia ciudad, dedica sus salas a relatar los impactos de la violencia y el proceso de resiliencia de la sociedad ayacuchana, rindiendo homenaje a las víctimas y fomentando un compromiso con la paz.

La ciudad de Ayacucho, también conocida como la "Ciudad de las Iglesias", se distingue como uno de los destinos más destacados del turismo nacional e internacional, según señala el sitio especializado en turismo Perú Travel. Entre sus mayores atractivos sobresale la Plaza Mayor de Ayacucho que representa el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho.

Por su parte, a unos 22 kilómetros de la ciudad se localiza el Complejo Arqueológico de Wari, vestigio esencial de la civilización que dominó los Andes centrales entre los años 600 y 1100 d.C. Este sitio arqueológico, como indica la fuente turística, funcionó como la capital de la cultura Wari y conserva restos de templos, calles y sistemas hidráulicos, los cuales ofrecen a los visitantes una perspectiva directa sobre el grado de sofisticación alcanzado por esta civilización.

En cambio, para quienes buscan una experiencia escénica, el Mirador de Acuchimay constituye otro punto indispensable. Situado a pocos kilómetros de la ciudad, proporciona "vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes", resultando ideal para caminatas, fotografía y admiración del paisaje natural de la región.

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