Misa del papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba: a qué hora empieza, dónde será y cómo seguir la ceremonia en vivo

El Vaticano confirma la llegada del papa León XIV a Cajamarca en noviembre| Foto: Vatican News

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La visita apostólica del papa León XIV al Perú continúa este sábado 14 de noviembre en la región Cajamarca. Según el programa oficial difundido por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la santa misa empezará a las 11:00 a. m. e incluirá la homilía del santo padre ante decenas de miles de fieles.

De acuerdo con el itinerario oficial, el pontífice partirá a las 9:10 a. m. en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo.

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Tras unos 40 minutos de vuelo, aterrizará a las 9:50 a. m. en el campo de aterrizaje Leoncio Prado de Santa Cruz de Succhabamba —localidad situada a 2.035 metros sobre el nivel del mar— para luego trasladarse por vía terrestre hacia el recinto eucarístico. Al término de la ceremonia, retornará al punto de aterrizaje a la 1:15 p. m. para emprender su vuelo de regreso a Chiclayo.

El papa deja el Estadio Nacional - Fotos:. Carlos Díaz

Ubicación de la explanada

La celebración litúrgica se realizará en la explanada del distrito de Santa Cruz de Succhabamba, capital de la provincia de Santa Cruz (región Cajamarca), ubicada cerca de la plaza de Armas de la localidad.

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En este espacio abierto —acondicionado con un estrado especial para la ocasión— las autoridades locales y eclesiásticas proyectan una congregación superior a los 100.000 asistentes provenientes de diversas provincias del norte y la sierra del país.

Requisitos de ingreso y rutas de acceso

Las autoridades municipales y la organización eclesiástica no han difundido un plano público con numeración de puertas peatonales ni horarios específicos de apertura de accesos para la explanada de Santa Cruz de Succhabamba (a diferencia de las ceremonias programadas en Lima). Sin embargo, las disposiciones oficiales vigentes establecen los siguientes criterios de ingreso y conectividad:

Documentación obligatoria: El ingreso a las actividades masivas de la gira papal es gratuito , pero requiere presentar la entrada personal e intransferible con código QR (en formato digital o impreso, gestionada previamente sin costo en la plataforma oficial Joinnus) junto con el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico. Los ciudadanos extranjeros deben portar su carné de extranjería o pasaporte registrado.

Menores de edad y controles: Todos los niños y adolescentes deben contar con su propio boleto registrado y acudir acompañados por su padre, madre o un adulto responsable. Sin excepción, los asistentes pasarán por los filtros de revisión de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del equipo organizador.

Rutas terrestres de llegada: Para los peregrinos que se desplazan desde otras jurisdicciones hacia la provincia de Santa Cruz, las principales vías interprovinciales habilitadas son la conexión desde Chiclayo, la carretera Cajamarca – Hualgayoc – Chota – Lajas – Santa Cruz (con un tiempo estimado de viaje de cinco horas) y los accesos para visitantes de Jaén y Cutervo a través de Cochabamba y Tambillo.

La FAP asignó un helicóptero MI-17 para los desplazamientos del pontífice y su comitiva durante la visita apostólica al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Composición: Infobae

Seguridad y alternativas para seguir la transmisión en vivo

El resguardo del evento forma parte del Plan de Operaciones de Seguridad desplegado por el Ministerio del Interior (que moviliza cerca de 40.000 policías a nivel nacional, de los cuales 14.685 están asignados a Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa). En la provincia cajamarquina, los agentes de la PNP trabajan de manera articulada con inspectores municipales de tránsito, personal de Serenazgo y un contingente de 1.000 efectivos del Ejército del Perú destacados en apoyo a las labores de vigilancia en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba.

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Quienes no puedan trasladarse hasta la explanada cajamarquina tienen las siguientes alternativas oficiales para seguir la ceremonia en tiempo real:

Televisión abierta y por suscripción: El IRTP es el canal oficial de la visita apostólica y transmitirá la eucaristía en directo a través de TVPerú en las siguientes señales: Televisión Digital Terrestre (TDT): canal 7.3. Movistar TV: canales 31 (SD) y 731 (HD). Claro TV: canales 14 (SD) y 514 (HD). DirecTV: canal 1190. Best Cable: canal 92.

Plataformas digitales: La transmisión simultánea en streaming estará disponible de manera gratuita mediante los canales oficiales de TVPerú en YouTube y sus redes sociales.