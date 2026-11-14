Cusco implementará sistema antidrones para proteger al papa León XIV durante su visita y desplegarán 5 mil efectivos

La Fuerza Aérea instalará un sistema antidrones para detectar y neutralizar aeronaves no autorizadas que representen un riesgo para el pontífice y los asistentes. Foto: Evidencia pe

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Cusco contará con un amplio dispositivo de seguridad este domingo 15 de noviembre, cuando el papa León XIV visite la ciudad. Un total de 5 mil efectivos de la Policía Nacional y el Ejército participarán en el operativo, que incluirá controles en los principales puntos de concentración de fieles, restricciones al tránsito y vigilancia aérea.

Una de las principales medidas será la implementación de un sistema antidrones de la Fuerza Aérea, que permitirá detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas que sobrevuelen sin autorización las zonas protegidas. El plan también contempla tres anillos de seguridad y controles especiales en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.

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Despliegue de 5 mil efectivos y tres anillos de seguridad

El operativo fue presentado este viernes en la Plaza Mayor del Cusco, con la participación de autoridades municipales, policiales y militares. El coronel PNP Carlos Guisado, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Cusco, precisó que el contingente estará integrado por 4.500 policías y 500 militares de la Quinta Brigada.

Del personal policial, 2.500 pertenecen a la Región Policial Cusco y otros 2.000 llegarán desde unidades de Lima, Puno y Apurímac. La protección estará organizada en tres niveles: zona de acción, zona adyacente y zona de influencia.

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El dispositivo incluirá agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), personal de contraterrorismo, equipos tácticos, policías caninos y unidades motorizadas. También se realizarán inspecciones preventivas en los escenarios y vehículos utilizados durante las actividades oficiales.

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Entre las medidas tecnológicas destaca el sistema antidrones de la Fuerza Aérea, destinado a identificar y neutralizar dispositivos que ingresen sin autorización al espacio restringido. Guisado advirtió que los equipos no registrados podrán ser intervenidos mediante mecanismos tecnológicos por el riesgo que representan para el pontífice y los asistentes.

Recorrido papal tendrá restricciones al tránsito

El desplazamiento de León XIV comprenderá aproximadamente 8,5 kilómetros, desde el aeropuerto Alejandro Velasco Astete hasta la explanada de Sacsayhuamán. Las autoridades estiman que el trayecto tomará entre 20 y 25 minutos.

La ruta contempla la avenida Velasco Astete, el óvalo Libertadores, la avenida 28 de Julio, el óvalo Pachacútec, la avenida El Sol, la Plaza Mayor, la calle Plateros y la avenida Don Bosco. Durante el recorrido se restringirá el tránsito vehicular y peatonal en los sectores declarados intangibles.

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El recorrido desde el aeropuerto hasta Sacsayhuamán abarcará 8,5 kilómetros y tomará entre 20 y 25 minutos. Foto: difusión

Sacsayhuamán y Plaza Mayor recibirán a miles de fieles

Las autoridades proyectan la asistencia de 75 mil personas en Sacsayhuamán y 30 mil en la Plaza Mayor. Los accesos gratuitos distribuidos mediante códigos QR ya se agotaron. Cada pase está vinculado al DNI de su beneficiario, por lo que se alertó sobre posibles estafas relacionadas con la venta de entradas.

En Sacsayhuamán se restringirá el ingreso al cerro Suchuna y a otros sectores no habilitados para proteger el patrimonio arqueológico. Además, se instalarán pantallas gigantes en espacios públicos para que la población pueda seguir las actividades religiosas sin ingresar a los recintos principales.

León XIV entregará la Rosa de Oro a la Virgen de Belén

Según el itinerario, el papa llegará a Sacsayhuamán aproximadamente a las 10:30 horas, donde tendrá un encuentro con los fieles y realizará la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén.

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Posteriormente, se trasladará a la Plaza Mayor, donde su llegada está prevista para las 11:45 horas. Allí participará en una ceremonia religiosa y entregará un sudario al Señor de los Temblores, patrono jurado del Cusco.

Fieles de otros países viajaron hasta Lambayeque para acompañar al pontífice en su visita al Perú. Una peregrina ecuatoriana contó que llegó con su hermana días antes de la celebración y acampó en las Pampas de Pimentel para vivir este encuentro religioso. Fuente: ATV Noticias

El programa también contempla la participación de 68 cantoras tradicionales, conocidas como chayñas, quienes interpretarán cánticos en quechua. La partida del pontífice desde el aeropuerto cusqueño está prevista para las 13:05 horas.