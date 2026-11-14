Papa León XIV en Zaña: a qué hora será el encuentro en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo y cómo llegar

Pope Leo XIV gestures during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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El papa León XIV llegará a Zaña, en Lambayeque, este sábado 14 de noviembre para participar en un encuentro de oración por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. La actividad está prevista para la tarde y reunirá a fieles en una localidad vinculada a los últimos días del arzobispo de Lima.

El programa difundido para la visita precisa que la ceremonia no será una misa multitudinaria. Será un acto de oración que cerrará el Año Jubilar dedicado a Santo Toribio, quien murió en Zaña en 1606 durante una visita pastoral.

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El distrito se ubica a unos 50 kilómetros al sureste de Chiclayo. La visita del pontífice, quien fue obispo de esta diócesis entre 2015 y 2023, motivó preparativos en el santuario, la parroquia y las viviendas de vecinos que esperan recibir peregrinos.

Capilla del Santuario Santo Toribio de Mogrovejo (Foto: FB/@Catequesis Zaña)

Horario de la ceremonia de las 17:30

El encuentro de oración del papa León XIV está programado para las 5:30 p. m. del sábado 14 de noviembre. La ceremonia formará parte de los actos de clausura del año jubilar convocado en homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo.

La jornada conmemorará los tres siglos de la canonización del religioso español, considerado una figura central de la Iglesia peruana. El santo desarrolló visitas pastorales en distintos territorios del antiguo Virreinato y falleció en Zaña.

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León XIV evocó recientemente su labor evangelizadora y destacó la elaboración de un catecismo en aimara, quechua y castellano. El pontífice señaló que el trabajo del santo requirió cercanía con las comunidades y atención a las poblaciones indígenas.

Fieles de otros países viajaron hasta Lambayeque para acompañar al pontífice en su visita al Perú. Una peregrina ecuatoriana contó que llegó con su hermana días antes de la celebración y acampó en las Pampas de Pimentel para vivir este encuentro religioso. Fuente: ATV Noticias

El Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo está en el centro de Zaña

La actividad se realizará en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo y en el histórico convento de la localidad. El recinto religioso se encuentra en el área céntrica de Zaña, cerca de la plaza principal.

La referencia de ubicación para quienes lleguen al distrito es la calle Santo Toribio o jirón Toribio Rodríguez de Mendoza. Desde esa zona también se puede acceder a las ruinas del Convento de San Agustín.

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En la iglesia principal se conserva un fragmento de la tibia de Santo Toribio como reliquia, según la información recogida sobre los preparativos. Vecinos del distrito realizaron trabajos de mantenimiento y reunieron fondos mediante rifas para mejorar la fachada del templo.

El papa León XIV y Santo Toribio de Mogrovejo flanquean el mapa de Perú en una composición que evoca el vínculo pastoral de ambos prelados con el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutas de acceso desde Chiclayo incluyen transporte público y vehículo particular

Desde Chiclayo, una alternativa es acudir al Terminal EPSEL, en la avenida Nicolás de Piérola. En este punto salen combis, minivans y autos colectivos con destino a Zaña o Cayaltí.

El tiempo estimado del recorrido en transporte público es de unos 45 minutos, aunque puede variar según el tráfico. El costo referencial del pasaje oscila entre S/ 4,50 y S/ 10, de acuerdo con el tipo de vehículo.

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Quienes se trasladen en auto particular o taxi deben tomar la salida sur de Chiclayo por la Panamericana Norte y seguir el desvío señalizado hacia Zaña. El viaje puede durar entre 45 minutos y una hora y diez minutos.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, entrega un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo al papa León XIV durante su visita a España. (El Día de Valladolid)

Visitantes deben prever el traslado y su retorno con anticipación

La llegada de fieles puede aumentar la demanda de transporte público hacia Zaña durante la tarde. Por ello, los visitantes deberán organizar su salida desde Chiclayo con tiempo suficiente para llegar antes del inicio de la ceremonia.

Al arribar al distrito, quienes bajen en el paradero local podrán caminar unas cuadras hasta el santuario. Otra opción es utilizar las mototaxis que circulan en el pueblo para completar el trayecto.

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La parroquia local pidió a los residentes que puedan hacerlo abrir sus puertas a los peregrinos. María Colchado, voluntaria que participa en los preparativos, indicó que su familia se alista para recibir a cerca de 30 visitantes en su vivienda.

Una estatua y una pintura ilustran a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, cuya canonización cumple 300 años en el marco del Año Toribiano. (Infobae Perú/Difusión)

Restricciones de tránsito aún esperan confirmación oficial

Hasta el momento, no se ha detallado un plan oficial de cierres de vías, desvíos vehiculares o perímetros de seguridad para el ingreso al santuario y el desplazamiento del pontífice.

La presencia del papa y la concentración de asistentes podrían generar cambios temporales en la circulación de vehículos dentro de Zaña y en los accesos desde Chiclayo. Estas medidas deberán ser confirmadas por las autoridades competentes.

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Los asistentes deberán revisar los comunicados oficiales que emitan las autoridades locales y la organización eclesiástica antes de emprender el viaje, especialmente si planean acudir en vehículo particular o retornar a Chiclayo después de la ceremonia.