León XIV criticó la tecnología como “privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad” y pidió poner el conocimiento al servicio de los pobres

Discurso del Papa León XIV ante los jóvenes universitarios de la USAT de Chiclayo que emocionó a todos

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Enviado especial.- León XIV cerró su histórica jornada en Chiclayo con un llamado a la comunidad universitaria a resistir la “sumisión al paradigma tecnocrático” y a poner el conocimiento al servicio de los más pobres, en un encuentro cargado de simbolismo personal y religioso en la casa de estudios que él mismo presidió como Gran Canciller durante casi ocho años.

El papa León XIV pronunció este viernes un discurso ante profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, como último acto público de una jornada que lo vio regresar a la diócesis peruana donde forjó su vocación pastoral y que lo marcó como figura de la Iglesia latinoamericana.

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León XIV advirtió sobre los riesgos del paradigma tecnocrático y cuestionó los postulados del transhumanismo ante las desigualdades sociales. (REUTERS/Angela Ponce)

León XIV fue Gran Canciller de la USAT durante su período como obispo de Chiclayo

El encuentro tuvo una dimensión personal excepcional: Robert Francis Prevost, hoy León XIV, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y, en ese rol, ejerció también como Gran Canciller de la USAT. Ante la misma comunidad que lo conoció en ese cargo, el pontífice recordó esa etapa con gratitud. “Durante mis años como Gran Canciller de esta institución me han ayudado a comprender que la autoridad es servicio, que el gobierno es escucha y que la educación es un noble acto de esperanza”, afirmó.

La universidad lleva el nombre de santo Toribio de Mogrovejo, el jurista español que fue el primer arzobispo de Lima en el siglo XVI y cuya figura León XIV invocó en reiteradas ocasiones como modelo para la misión universitaria. El pontífice destacó que Mogrovejo aprendió las lenguas de los pueblos que servía —quechua y aimara— y redactó uno de los primeros catecismos de América en lenguas nativas, como expresión de lo que llamó “la lógica de la encarnación”.

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El papa León lee un documento frente a un micrófono durante un acto institucional en Chiclayo, Perú.

El papa advirtió contra el transhumanismo y la reducción de la persona a dato

El núcleo intelectual del discurso fue una advertencia contra lo que León XIV denominó el “paradigma tecnocrático”, que a su juicio “reduce la realidad a datos materiales, teniendo como valor supremo la eficiencia”. En ese marco, el papa cuestionó de forma directa las corrientes transhumanistas y posthumanistas que prometen, a través de la tecnología, eliminar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte.

“El progreso en las ciencias es un óptimo fruto de la inteligencia humana”, señaló, pero advirtió que no debe confundirse “con un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión”. Frente a ese escenario, afirmó que “la antropología cristiana recuerda que el límite no es un defecto de fábrica, sino la condición de la grandeza humana”.

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León XIV también alertó sobre los riesgos de la tecnología como instrumento de poder: “La tecnología, queridos amigos, no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla”.

El papa León lee unas páginas frente a un micrófono durante un discurso en la sede de la USAT en Chiclayo, Perú.

El pontífice convocó a usar la innovación científica para reducir las distancias sociales

En un pasaje que enlazó la herencia de santo Toribio con los desafíos del presente, el papa señaló que “los desiertos no solo son las áridas extensiones de Lambayeque, que el santo pastor atravesó a caballo: son los nuevos analfabetismos morales y civiles que excluyen a los pobres”. A partir de esa imagen, convocó a la universidad a “utilizar la innovación científica para reducir las distancias sociales y curar las heridas de la sociedad”.

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El discurso incluyó también palabras dirigidas a los estudiantes, a quienes el papa definió como “nativos de este nuevo tiempo”, y a los docentes, a quienes llamó a ejercer una “caridad intelectual” que se traduzca en obras de justicia social, “especialmente en beneficio de los más pobres y en el cuidado de la creación”.

El papa León XIV pronuncia su discurso ante obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, donde llamó a revitalizar el papel de los consejos pastorales en la vida de las diócesis y parroquias. | América Noticias

Más de un millón de personas acompañaron al papa durante toda la jornada en Chiclayo

El encuentro en la USAT fue el último de una jornada intensa que comenzó con una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, donde alrededor de 1,5 millones de personas —según estimaciones del Vaticano— brindaron al papa un recibimiento que las autoridades locales describieron como histórico. Un millón más se distribuyó a lo largo de los 14 kilómetros de ruta entre la Base Aérea y la explanada, según confirmó la Sala de Prensa de la Santa Sede.

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Las primeras palabras del Papa León XIV en las Pampas de Pimentel generó la algarabía de casi un millón de peruanos que asistieron a la misa

Antes del encuentro universitario, León XIV también visitó en forma privada la capilla San Óscar A. Romero, en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, y se reunió con obispos, sacerdotes, seminaristas e integrantes de equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

La visita a Chiclayo es parte del viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrolla entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026 y en el que, según estimaciones acumuladas, cerca de 12 millones de personas salieron a recibir al pontífice en los distintos países.

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El discurso completo del papa en la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo”

Es una gran alegría para mí volver a Chiclayo y encontrarles en este claustro de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. En primer lugar, agradezco al Señor, el Dios de la vida, por los años que me ha permitido compartir en la misión, al servicio del pueblo peruano. En segundo lugar, les agradezco a ustedes, porque durante mis años como Gran Canciller de esta institución me han ayudado a comprender que la autoridad es servicio, que el gobierno es escucha y que la educación es un noble acto de esperanza.

Este encuentro nos invita a recordar la herencia imperecedera del patrono de esta Universidad, santo Toribio de Mogrovejo: célebre jurista y Arzobispo de Lima, que hizo de su propia vida una cátedra de sabiduría, caridad y justicia. La fe que predicó y la ciencia que enseñó deben continuar siendo la brújula que guía la investigación en estas aulas. La universidad, y en particular la católica, es una comunidad viva donde la búsqueda de la verdad se convierte en un acto de amor y de servicio a la gran familia humana. Implicándoles a ustedes, jóvenes, como protagonistas, la calidad de la formación académica se mide, principalmente, por la capacidad de convertirles en mujeres y hombres sabios, honestos y maduros.

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Ustedes saben que estamos atravesando complejos cambios culturales. En este contexto, la universidad está llamada a ser fragua de talentos y laboratorio de sentido: un espacio donde la inteligencia no se pliegue ante la utilidad, sino que sirva con fidelidad a la verdad. Ante todo, a la Verdad con mayúscula, que es Cristo, el Salvador del mundo. De esta forma, la universidad católica trabaja por la fecundidad del encuentro entre fe y razón, entre religión y ciencia: dialogando con humildad, indagando con rigor y buscando siempre el bien común. Este estilo académico nos libera de la tentación de producir mano de obra cualificada para un mercado exclusivo y muy competitivo.

Un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte. La universidad católica tiene, por ello, el deber de recordar, en el espacio público y político, que la ciencia sin conciencia arruina la vida de todos. Del mismo modo, la técnica sin alma no mejora realmente la vida: una educación humanista y cristiana, sin embargo, sostiene nuestra capacidad de tejer relaciones fraternas duraderas, de modo que atravesemos la era digital pasando de la mera conexión a auténticas relaciones que tiendan a la comunión. La tecnología, queridos amigos, no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla. Por eso, hace falta estudiarla con mente limpia y corazón puro.

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El riesgo más letal es el de la sumisión al paradigma tecnocrático, que reduce la realidad a datos materiales, teniendo como valor supremo la eficiencia. Tanto académicos como estudiantes están llamados a ejercitar el sentido crítico: busquen siempre aquella sabiduría que ni las máquinas ni los programas informáticos pueden tener. Solo así, el progreso tecnológico estará al servicio de nuestro desarrollo integral, custodiando la dignidad de cada persona y promoviendo el bien común.

Frente a esta misión, el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo nos ilumina el camino. En su época, cuando los pueblos originarios eran con frecuencia sometidos a la explotación y a la discriminación, él defendió, con vehemencia evangélica, su dignidad humana. Santo Toribio aprendió las lenguas de las personas a las que servía, anunciando el Evangelio en su cultura y escribiendo para ellos un catecismo, que fue uno de los primeros de América en lenguas nativas. Su obra pastoral atestigua cómo la lógica de la encarnación continúa dando fruto en cada tiempo y en cada lugar, mediante la misión de la Iglesia. El gran trabajo cultural de santo Toribio por estas tierras nos sigue estimulando. Hoy, de hecho, los desiertos no solo son las áridas extensiones de Lambayeque, que el santo pastor atravesó a caballo: son los nuevos analfabetismos morales y civiles que excluyen a los pobres. Una universidad conformada a su ejemplo está llamada a utilizar la innovación científica para reducir las distancias sociales y curar las heridas de la sociedad.

De esta forma, queridos profesores y estudiantes, llegamos a reflexionar ahora sobre un punto neurálgico del pensamiento contemporáneo: el límite humano, es decir, el hombre como límite. Hoy se multiplican las promesas del transhumanismo y del posthumanismo: son corrientes ideológicas, según las cuales —antes o después— la tecnología eliminará toda enfermedad o dolor, así como el envejecimiento e incluso la propia muerte. Precisamente porque el progreso en las ciencias es un óptimo fruto de la inteligencia humana, no se confunde con un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión. Se nos vende, así, la ilusión de seres humanos optimizados por la cibernética y la biotecnología. Frente a este espejismo, la antropología cristiana recuerda que el límite no es un defecto de fábrica, sino la condición de la grandeza humana.

El límite, de hecho, es llamada a la solidaridad y apertura a la trascendencia. Mientras que el mito de la autosuficiencia nos encierra en el egoísmo y nos lleva a descartar al débil, el reconocimiento de nuestra fragilidad nos hace estar atentos a las necesidades de todos. Santo Toribio de Mogrovejo experimentó el límite físico en sus extenuantes viajes; se enfermó, sufrió por el cansancio y por la incomprensión de los poderosos. Más aún, fue precisamente a través de una vida tan probada como transformó la historia eclesial y social de todo un país. ¡Hoy nos toca a nosotros renovar su ejemplo!

Queridos jóvenes estudiantes: ustedes son los “nativos” de este nuevo tiempo. Reciban las oportunidades que les ofrece, contémplenlas a la luz de la fe, que es antorcha en la confusión y en las tinieblas de la soledad, del aburrimiento y del dolor. Nos lo ha dicho Ángela, con gran sinceridad, mostrando que la fe da siempre esperanza. No engaña como la magia, que pretende hacer desaparecer cualquier problema. La relación viva con Dios nos conforta, dando sentido a nuestras cruces, que el Señor Jesús carga con nosotros. Este es el modo de vivir la fe como virtud, es decir, como fuerza que da sabiduría y fortaleza, que nos lleva a lo esencial, como ha contado Adriano. Tanto la oración como el estudio transforman nuestra mente hasta cambiar la vida. Entonces, la verdad se hace elección, y ya sea la oración como el estudio, pasan de la reflexión a la acción: ambos se convierten en una tarea que busca y encuentra alegría en cualquier fase de la vida.

A este respecto, la profesora Guzmán ha compartido con nosotros una palabra muy densa: sacrificio. En el lenguaje común, este término indica renuncia, pero sobre todo significa hacer sagrado: un gesto con el que toda nuestra existencia, incluso aquello que el mundo elimina, adquiere valor. Unidos al sacrificio de Cristo, que revela el sentido auténtico de esta experiencia, abramos nuestra vida, sus fatigas y esperanzas a la obra de Dios. Él transforma siempre en bien aquello que ponemos en sus manos de Padre.

Queridos profesores y autoridades académicas: descubran, con estupor y pasión, que su trabajo es una alta expresión de caridad intelectual. Mientras acompañan a estos jóvenes en sus clases y en sus investigaciones, denle a cada uno un testimonio coherente de vida: sean pensadores libres, para quienes la verdad antecede a la opinión, y la justicia, al interés. Junto con los estudiantes, busquen la sabiduría con tenacidad, para poder regalarla en sus ambientes de vida, entre sus colegas y a la sociedad peruana. Cultivando sus competencias científicas, tradúzcanlas en obras de justicia social, especialmente en beneficio de los más pobres y en el cuidado de la creación, hoy tan herida por especulaciones que desprecian el bien del pueblo.

Queridos amigos: los animo a seguir adelante con renovado impulso en su empeño educativo. Por esto invoco sobre todos ustedes, y sobre su trabajo, la intercesión de la Virgen María, Sedes Sapientiae. Ella, que acogió en su seno al Verbo eterno, les enseñe a recorrer este tiempo con valentía y con fe. ¡Que Dios los bendiga siempre!