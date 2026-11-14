Perú

Real Plaza demolerá su mall en Trujillo tras tragedia que dejó seis fallecidos: construirán moderno centro comercial

La demolición avanzará por etapas durante los próximos meses. El nuevo proyecto incluirá tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento, además de generar miles de empleos

Municipalidad Provincial descarta una próxima aperta del Real Plaza Trujillo en medio de las investigaciones. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)
Municipalidad Provincial descarta una próxima aperta del Real Plaza Trujillo en medio de las investigaciones. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)
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El centro comercial donde un techo se desplomó y mató a seis personas en febrero de 2025 quedará reducido a escombros a partir de este lunes. Real Plaza dio inicio al proceso de demolición de su mall en Trujillo, un paso que marca el cierre definitivo de la estructura que permaneció clausurada desde la tragedia y el comienzo de un nuevo proyecto comercial valuado en S/500 millones.

La construcción avanzará en un terreno de 83.000 metros cuadrados, donde se levantará desde cero un edificio con tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento. Según informó RPP, los trabajos se ejecutarán de manera progresiva y por etapas, con intervenciones específicas que se extenderán durante los próximos meses.

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Fachada del centro comercial Real Plaza con letreros de tiendas por departamento, accesos peatonales y un estacionamiento exterior
El centro comercial Real Plaza en Trujillo inicia su proceso de demolición tras el colapso de un techo en 2025 para dar paso a un nuevo proyecto. (Difusión)

Tragedia en Real Plaza Trujillo

El 21 de febrero de 2025, parte de la estructura metálica del techo del patio de comidas de Real Plaza Trujillo se desplomó sobre las personas que se encontraban en el lugar, aproximadamente a las 8:41 de la noche. En ese momento, el espacio estaba ocupado por clientes y familias que se encontraban en los restaurantes y las zonas de circulación cuando la cubierta cedió.

El saldo del colapso fue de seis fallecidos y más de 80 heridos. La emergencia movilizó a bomberos, policías, personal de salud y equipos especializados de búsqueda y rescate, que trabajaron durante más de 40 horas para ubicar a las personas atrapadas entre los escombros. La magnitud del desastre llevó a la Municipalidad Provincial de Trujillo a disponer la clausura del establecimiento, que permaneció cerrado desde entonces.

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El colapso del techo del Real Plaza Trujillo provocó la muerte de 6 personas
El colapso del techo del Real Plaza Trujillo provocó la muerte de 6 personas. Foto: composición Infobae Perú/Real Plaza

La investigación sobre las causas del desplome tuvo un pronunciamiento administrativo en febrero de este año, cuando la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en La Libertad determinó, en primera instancia, que la caída del techo no fue un accidente fortuito, sino el resultado de infracciones y omisiones que comprometieron la seguridad de los visitantes. El organismo identificó deficiencias en la construcción, como el uso de materiales distintos a los contemplados en el diseño estructural y diferencias entre el proyecto aprobado por las autoridades municipales y lo que finalmente se instaló.

Además, Indecopi advirtió que, durante los nueve años de antigüedad de la estructura, el mantenimiento se limitó a trabajos de limpieza y pintura. Por estos hechos, impuso multas que sumaron 1.937,5 UIT, equivalentes a S/ 10.656.250, y ordenó medidas correctivas relacionadas con los gastos médicos de los heridos, los gastos de sepelio de las víctimas y la implementación de un sistema de análisis de riesgos estructurales.

Así quedó el Real Plaza Trujillo tras la caída del techo en el patio de comidas.
Así quedó el Real Plaza Trujillo tras la caída del techo en el patio de comidas. Foto: difusión

Construcción e inversión

Los trabajos de demolición del centro comercial comenzarán a retirarse por etapas, de manera ordenada, según informó RPP. “El inicio de estos trabajos representa un paso importante en el desarrollo del nuevo Real Plaza Trujillo. Se trata de un proyecto de gran envergadura que requiere avanzar de manera ordenada y por etapas”, señaló Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza.

El ejecutivo agregó que el compromiso de la empresa es construir el mall más moderno del país, acompañar el crecimiento de la ciudad y contribuir a generar nuevas oportunidades para sus habitantes. La inversión proyectada para el nuevo centro comercial asciende a S/ 500 millones, en un terreno de 83.000 metros cuadrados que integrará tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento.

Entrada a un centro comercial al aire libre con transeúntes, tiendas con letreros iluminados, palmeras y suelo de adoquines
Transeúntes caminan frente a la entrada del centro comercial Real Plaza en Trujillo, cuya estructura será demolida para edificar un nuevo proyecto. (Difusión)

Generación de empleo

La construcción del nuevo centro comercial tendrá un impacto directo en el mercado laboral de la región. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Economía y Empresa, la etapa de construcción generará alrededor de 3.250 puestos de trabajo.

Una vez que el nuevo mall entre en funcionamiento, se proyecta la generación de aproximadamente 10.700 empleos directos e indirectos, de los cuales cerca de 5.100 corresponderán a puestos de trabajo directos y permanentes, según las estimaciones presentadas para el proyecto.

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