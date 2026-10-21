Hija de Mondonguito revela el delicado diagnóstico de su padre: “Tiene el 80% del pulmón comprometido, ya no tiene cura”

El humorista peruano Mondonguito aparece en dos retratos, uno en exteriores y otro durante una atención médica con soporte respiratorio.

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Patricia Zubiate, hija del cómico Mondonguito, reveló que el estado de salud de su padre se ha complicado a causa de una fibrosis pulmonar. El artista permanece internado y requiere asistencia respiratoria, luego de que los médicos determinaran que tiene entre 70% y 80% de sus pulmones comprometidos.

Durante un enlace con América Hoy, Zubiate explicó que los especialistas solicitaron a la familia conseguir nintedanib, un medicamento que podría disminuir la velocidad con la que avanza el daño pulmonar. El tratamiento, sin embargo, representa un gasto que supera las posibilidades económicas de su entorno.

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La hija del humorista precisó que una caja de 60 pastillas tiene un precio aproximado de 13 mil soles. Ante esa situación, comenzó a pedir apoyo para ubicar el producto y poder iniciar la prueba médica que los doctores plantearon para su padre.

La hija del cómico Mondonguito declara para el programa América Hoy sobre la condición médica de su padre desde el distrito de San Martín de Porres.

“Me pidieron un medicamento que es un poco elevado para nuestro presupuesto. Eso haría que se le duerma un poco la fibrosis, igual va a avanzar, pero no al mismo ritmo. He buscado el medicamento, pero no lo he encontrado. He pedido ayuda a algunos compañeros de mi papá, ellos están en la búsqueda”, manifestó Patricia Zubiate.

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La familia espera conocer mayores detalles sobre la administración del medicamento, ya que todavía no recibió una explicación completa sobre la dosis ni sobre la frecuencia con la que debería tomarlo. Según indicó, la propuesta de los médicos apunta a evaluar la respuesta de Mondonguito frente a este tratamiento.

“Asumo yo que debe ser una pastilla diaria, no me lo han explicado, pero el doctor me dice que es para hacer una prueba con él, es algo que todavía no se ha usado”, señaló la hija del cómico al referirse al nintedanib.

El diagnóstico que recibió el artista corresponde a una fibrosis pulmonar, una enfermedad que afecta de manera progresiva la capacidad de los pulmones para cumplir su función. De acuerdo con lo que le explicaron los especialistas a Patricia, el fármaco no revertiría el cuadro, aunque podría ralentizar el avance de la enfermedad.

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Patricia, hija mayor del humorista, contó que su padre está consciente, aunque desconoce que se encuentra en una UCI.

Mondonguito usa una cánula especial y teme no salir del hospital

La preocupación de la familia aumentó tras conocer el nivel de afectación pulmonar. Patricia Zubiate contó que su padre requiere apoyo para respirar, aunque aclaró que no está intubado. El comediante utiliza una cánula especial conectada a un equipo de asistencia respiratoria.

“Mi papi está ahorita con el 70% u 80% del pulmón comprometido, es una fibrosis severa. El doctor me dice que podría esperar que haga una taquicardia quizá. Está conectado a un respirador, no está entubado, pero sí tiene una cánula especial”, explicó durante su conversación con América Hoy.

La hija de Mondonguito sostuvo que el equipo médico fue claro respecto de la complejidad del diagnóstico. Según su relato, el tratamiento que buscan conseguir tendría como único objetivo desacelerar el deterioro pulmonar, pues la enfermedad ya no tiene cura.

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Mondonguito agradeció entre lágrimas la donación de S/1.000 que recibió de Eddy Morales mientras permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia

“Mi papá tiene fibrosis pulmonar, es su diagnóstico. Solamente puede dormir un poco el avance de la enfermedad, ya no tiene cura”, expresó Patricia, con preocupación por las posibilidades de recuperación de su padre.

El impacto emocional de esta situación también afecta al humorista. Zubiate relató que él atravesó un día difícil luego de enterarse de la magnitud del compromiso en sus pulmones y de las advertencias que recibió de los médicos sobre su evolución.

“Mi papá ha estado mal ayer. El doctor ya le ha dicho que tiene el 70% u 80% del pulmón comprometido. Él supone que ya no va a salir del hospital”, contó la hija del artista.

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El humorista Cachay acompaña a su colega Mondonguito en el centro médico donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.

Patricia admitió que, durante parte del proceso, intentó evitar que su padre conociera todos los detalles de su condición para protegerlo. No obstante, señaló que el temor de Mondonguito creció tras recibir información sobre su diagnóstico y las dificultades que enfrenta.

“Estuvo mal ayer, deprimido. Sí me chocó porque he tratado yo todo este tiempo de ocultarle esto”, manifestó entre lágrimas. Mientras aguardan nuevas evaluaciones médicas, la familia mantiene la búsqueda del medicamento solicitado para intentar contener el avance de la fibrosis pulmonar.