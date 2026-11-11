Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”

Lorenzo Zubiate, conocido como ‘Mondonguito’, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia.

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La familia de Lorenzo Zubiate, conocido artísticamente como Mondonguito, atraviesa horas de preocupación por el deterioro de su estado de salud. El cómico continúa internado y, en las últimas horas, necesitó un aumento en el soporte de oxígeno después de sufrir una descompensación.

Su hija, Patricia Zubiate, habló sobre la situación de su padre en el programa Desvelados. Allí contó que los médicos llevaron al máximo la asistencia respiratoria que recibe el artista y que su evolución durante las próximas horas puede ser determinante.

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“Hoy ha sido un día muy complicado para nosotros. Mi papi se descompensó ayer, le subieron el oxígeno a 95”, relató Patricia durante una comunicación con el espacio televisivo.

Una emisión televisiva reporta el estado de salud del cómico peruano Mondonguito junto a declaraciones en el estudio de su hija Patricia Zubiate.

La hija de Mondonguito explicó que, al día siguiente de esa recaída, el panorama se volvió más delicado. “El día de hoy mi papá llegó al máximo y ahorita está todo el día en ese nivel”, dijo sobre el soporte que requiere el comediante.

Patricia no ocultó la incertidumbre que enfrenta la familia. Aunque espera que su padre pueda responder al tratamiento, reconoció que los médicos les explicaron que se encuentran ante un cuadro de extrema gravedad.

“Como dice el médico: ‘Es todo lo que se puede’”, afirmó Zubiate en Desvelados. La frase aludió a que los especialistas ya emplean el máximo nivel de oxígeno para asistir al artista.

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La mujer sostuvo que todavía conserva la esperanza de que el cómico consiga estabilizarse. Aun así, admitió que debe contemplar un escenario adverso si no hay cambios en su condición.

La hija del cómico Mondonguito declara para el programa América Hoy sobre la condición médica de su padre desde el distrito de San Martín de Porres.

“Si Dios quiere, baja el oxígeno, lo pueden estabilizar; si no fuese así, tengo que estar preparada para lo que pueda venir, el día de hoy o mañana quizá”, expresó Patricia Zubiate con la voz quebrada.

Las declaraciones expusieron la preocupación que rodea a la familia de Lorenzo Zubiate. La prioridad inmediata es observar cómo responde su organismo al tratamiento y a la asistencia respiratoria que recibe en el centro de salud.

Patricia Zubiate pidió ayuda ante un posible desenlace

Durante la entrevista, Patricia fue consultada sobre las necesidades que tiene la familia ante la internación de su padre. En ese punto, aclaró que ya no busca una cama clínica, medicamentos ni equipos adicionales de oxígeno.

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“La verdad, yo no podría pedir una cama clínica, oxígeno, el día de hoy”, señaló la hija de Mondonguito. Sus palabras evidenciaron que la preocupación familiar ya se orienta hacia un posible desenlace.

Patricia indicó que el estado del artista permite entender qué tipo de apoyo podrían necesitar en los próximos días. “El caso de mi papá, como lo veo, ya más o menos la gente va a entender qué es lo que necesita para lo que pudiera venir más adelante”, manifestó.

El humorista peruano Mondonguito aparece en dos retratos, uno en exteriores y otro durante una atención médica con soporte respiratorio.

Mientras los conductores de Desvelados intentaban contenerla, Patricia precisó el pedido que hasta ese momento había dejado implícito. “Una funeraria, un camposanto, algo así”, dijo entre lágrimas.

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El entorno de Mondonguito permanece atento a cualquier cambio en su evolución. Por ahora, los médicos mantienen el soporte respiratorio al máximo y la familia espera que pueda producirse una estabilización.