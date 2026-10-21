Perú

Mondonguito permanece internado y su familia busca costear un medicamento de 13 000 soles

Patricia Zubiate contó que los especialistas propusieron nintedanib para ralentizar la fibrosis pulmonar del humorista, pero el tratamiento supera sus posibilidades económicas mientras sigue con asistencia respiratoria en el Cayetano Heredia

Dos fotografías de un hombre adulto: a la izquierda con gorra al aire libre y a la derecha recostado con un tubo respiratorio en el rostro
Lorenzo Zubiate permanece internado en el hospital Cayetano Heredia tras sufrir una descompensación de salud.
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El cómico Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, permanece internado en el hospital Cayetano Heredia desde el 7 de octubre, cuando sufrió una descompensación que obligó a cancelar presentaciones que tenía programadas en el norte del país. El artista de 67 años, con más de cuatro décadas de trayectoria como humorista ambulante, enfrenta ahora un nuevo obstáculo en su recuperación, pues el tratamiento que los médicos le recomendaron para frenar el avance de su enfermedad representa un costo que supera ampliamente las posibilidades económicas de su familia.

Su hija, Patricia Zubiate, reveló en un enlace con ‘América Hoy’ que los especialistas solicitaron conseguir nintedanib, un medicamento cuya caja de 60 pastillas tiene un precio aproximado de 13 000 soles. La cifra se convirtió en el principal obstáculo para iniciar la prueba médica que los doctores plantearon como alternativa frente al diagnóstico de fibrosis pulmonar que afecta al comediante.

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La familia busca apoyo para costear el tratamiento

“Me pidieron un medicamento que es un poco elevado para nuestro presupuesto. Eso haría que se le duerma un poco la fibrosis, igual va a avanzar, pero no al mismo ritmo. He buscado el medicamento, pero no lo he encontrado. He pedido ayuda a algunos compañeros de mi papá, ellos están en la búsqueda”, manifestó Zubiate durante la entrevista.

La hija del humorista precisó que todavía no cuenta con información completa sobre la forma en que debería administrarse el fármaco, ya que los médicos plantearon su uso como una prueba inédita en el caso de su padre. “Asumo yo que debe ser una pastilla diaria, no me lo han explicado, pero el doctor me dice que es para hacer una prueba con él, es algo que todavía no se ha usado”, señaló.

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Captura de pantalla de un programa televisivo con una mujer que habla frente a un micrófono, recuadros secundarios y texto informativo inferior
La hija del cómico Mondonguito declara para el programa América Hoy sobre la condición médica de su padre desde el distrito de San Martín de Porres.

Cachay, compañero del humorista, también pidió apoyo económico

José Luis Cachay, amigo y compañero de Mondonguito en los escenarios de la comedia ambulante, se sumó al pedido de ayuda y remarcó que la necesidad actual de la familia es, principalmente, de carácter económico.

“Mondonguito se encuentra muy mal, en mal estado, está con oxígeno. Necesita apoyo, pues. Ahorita si hay gente que le quiere apoyar económicamente sería sensacional. Yo con la parte de mi arte le brindo todo el apoyo que tenga, pero lamentablemente lo que se necesita es la economía, el dinero”, expresó el comediante.

Una trayectoria de más de cuatro décadas en la comedia ambulante

Mondonguito, cuyo nombre real es José Lorenzo Zubiate Zegarra, inició su carrera artística a los nueve años como payaso y malabarista en un circo, antes de convertirse en uno de los cómicos ambulantes más reconocidos de la plaza San Martín, en el Centro de Lima. Su salto a la televisión se produjo en 1991, cuando el conductor Augusto Ferrando lo invitó a participar en “Trampolín a la fama”, tras presenciar uno de sus espectáculos callejeros.

A lo largo de su carrera, el humorista formó parte de programas como “Ambulantísimo”, “Los reyes de la risa” y “Los ambulantes de la risa”, además de residir durante aproximadamente 16 años en Europa, donde se presentó en escenarios como el Moulin Rouge de Francia y realizó giras por Italia, Suiza, Alemania y Países Bajos.

A través de un video grabado dentro de un vehículo, el humorista José Luis Cachay solicita apoyo económico para su colega Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito. Durante el registro se observa a Zubiate hospitalizado y conectado a una mascarilla de oxígeno debido a complicaciones de salud. La intervención busca visibilizar la necesidad de fondos para cubrir los tratamientos médicos requeridos para su atención. Video: TikTok @farandula.lorcha

Tras su regreso al Perú, continuó con sus shows en el Parque Universitario del Centro de Lima y participó en distintas producciones televisivas, entre ellas “Esto es humor” y la secuencia “Los ambulantes de la risa” del programa de Andrés Hurtado.

El deterioro de su salud no es un hecho reciente. Días antes de su internamiento actual, el comediante ya había hablado sobre los problemas respiratorios que enfrentaba, aunque se mostró optimista sobre su recuperación. La fibrosis pulmonar que hoy compromete entre el 70% y el 80% de sus pulmones había sido diagnosticada con anterioridad, aunque Zubiate optó por mantenerlo en reserva para no alarmar a su familia.

El tratamiento solo busca retrasar el avance de la enfermedad

Según explicaron los médicos a la familia, el nintedanib no representa una cura para la fibrosis pulmonar, enfermedad que no tiene reversión conocida, sino una alternativa para ralentizar su progresión. Mientras continúa la búsqueda del medicamento y de los recursos necesarios para adquirirlo, el comediante permanece conectado a un equipo de asistencia respiratoria en el hospital Cayetano Heredia, a la espera de nuevas evaluaciones médicas que determinen los siguientes pasos de su tratamiento.

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