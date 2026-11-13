‘La Papaleta’: el helado que nació por la llegada del papa León XIV y hoy convierte cada compra en una oportunidad de ayuda para decenas de niños

Un hombre sostiene una paleta de helado con la figura del papa León XIV y un folleto de la iniciativa benéfica Papaleta en una heladería de Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Guardar

En Chiclayo, la llegada del papa León XIV no solo despertó la emoción de miles de fieles que esperan volver a ver a quien fue su obispo. También inspiró una iniciativa que encontró en una paleta de helado una manera de prolongar sus enseñanzas y convertir la alegría de su elección en una oportunidad para quienes más lo necesitan. Se llama ‘La Papaleta León XIV’ y, aunque su figura reproduce la imagen del pontífice, su verdadera historia está en los niños que encuentran en ella una posibilidad de aprender, imaginar y descubrir sus propias capacidades.

La idea nació en 2025, cuando Robert Prevost fue elegido sucesor de Pedro. Para los propietarios de Mister Paleta, emprendimiento chiclayano que nació en 2017, la noticia tuvo un significado especial. No se trataba de un personaje lejano: conocían la trayectoria del entonces obispo de Chiclayo y conservaban recuerdos de su cercanía con la comunidad.

PUBLICIDAD

La noticia los encontró fuera del país, durante un viaje en el que se enteraron de que aquel religioso que había formado parte de la vida de su ciudad se había convertido en el nuevo papa León XIV. La sorpresa inicial dio paso a una idea: crear un producto que rindiera homenaje a su figura y, sobre todo, a las enseñanzas que había dejado en Lambayeque.

Pero había algo que querían que diferenciara a esta creación de cualquier otro producto alusivo al pontífice. No querían que fuera únicamente una novedad comercial. Desde el comienzo, la Papaleta debía tener un propósito solidario.

PUBLICIDAD

Así nació el primer producto de Mister Paleta concebido para ayudar.

La 'papaleta', un postre inspirado en el Papa León 14, cuyo 20% de recaudación se destina a mejorar la comprensión lectora de niños peruanos. Un proyecto que celebra la solidaridad, la educación y la creatividad.

Un helado que tiene un propósito más allá de su sabor

‘La Papaleta’ es una paleta artesanal de chocolate blanco, elaborada una por una y con una figura inspirada en el papa León XIV. Su creación tomó alrededor de veinte días. Los emprendedores evaluaron diferentes diseños: una paloma como símbolo de paz, la mitra papal y otras alternativas, hasta elegir una representación ilustrada del pontífice que pudiera conectar tanto con niños como con adultos.

También quisieron que tuviera un sabor distinto a los que ya ofrecía la marca. Eligieron el chocolate blanco por su color y por el significado de pureza que querían transmitir.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el detalle más importante no está en su presentación ni en su elaboración artesanal. El 20% de todo lo recaudado por su venta se destina al Proyecto Papaleta, una iniciativa que financia clases de comprensión lectora y reforzamiento escolar para niños de familias de bajos recursos.

Una persona sostiene una paleta de helado con la figura del papa León XIV en un local de Chiclayo, iniciativa vinculada a la ayuda a niños. (Paula Díaz / Infobae Perú)

“Es nuestro primer producto solidario. ¿Cómo la comunidad no va a amar un producto que ayuda a tantas personas?“, explica uno de sus creadores al recordar cómo fue recibida la propuesta.

Para hacer posible el proyecto, los emprendedores buscaron aliados que garantizaran que el dinero y el esfuerzo se tradujeran en una ayuda concreta. Sumaron a la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, a la organización Voices of Health y a la parroquia San Juan Apóstol, que facilitó un espacio para desarrollar las actividades.

PUBLICIDAD

La elección de esta última no fue casual. Está ubicada en José Leonardo Ortiz, un distrito extenso donde existen familias que enfrentan distintas carencias y cuyos hijos necesitan oportunidades de acompañamiento educativo.

La organización Voices of Health contribuyó a identificar a los menores que podían beneficiarse de las clases, mientras que una profesora asumió la tarea de acompañarlos durante su aprendizaje.

Una mano sostiene una paleta de helado con la figura de un pontífice y el nombre León XIV frente a una pantalla de diseño y el empaque del producto.

La verdadera historia está en las aulas

Tres veces por semana, una profesora llega al espacio acondicionado en la parroquia para trabajar con los niños. Las convocatorias se realizan en colegios cercanos y los padres autorizan la participación de sus hijos.

Allí no se trata solamente de abrir un libro y pedirles que lean. Las clases buscan mejorar su comprensión lectora, reforzar sus conocimientos escolares y brindarles un ambiente en el que puedan aprender, expresarse y desarrollar confianza.

PUBLICIDAD

Los resultados comenzaron a mostrar algo que los propios impulsores del proyecto no habían anticipado.

Helado inspirado en el Papa León XIV busca seguir con su legado en Chiclayo. Foto: Composición Infobae Perú

Los niños no solo mejoraban su capacidad para leer y comprender historias. También empezaban a desarrollar su imaginación, su creatividad y sus ganas de contar sus propias experiencias.

Lo que inicialmente era una actividad de lectura terminó convirtiéndose en un espacio donde los pequeños se animaban a inventar personajes, construir relatos y dibujar los mundos que imaginaban.

Ese descubrimiento llevó a los responsables del proyecto a impulsar una iniciativa adicional: elaborar un libro de cuentos con las historias creadas por los propios participantes. Los adultos se encargaron de recoger sus ideas y plasmarlas, pero el contenido nació de la imaginación infantil.

PUBLICIDAD

Los dibujos también tuvieron un lugar importante. En cada clausura, los niños reciben ejemplares impresos con sus cuentos e ilustraciones, de modo que puedan llevarse a casa un recuerdo tangible de lo que fueron capaces de crear.

Una periodista lee el libro de cuentos del proyecto Papaleta, vinculado a una iniciativa solidaria de helados en Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Es una de las imágenes más significativas del proyecto: niños que llegaron para reforzar su lectura y que terminan descubriendo que también pueden convertirse en autores de sus propias historias.

Actualmente, más de 60 menores han sido beneficiados en dos promociones y el proyecto ya desarrolla una tercera. La iniciativa cuenta con una profesora que trabaja tres veces por semana y con el apoyo de voluntarios. En total, más de treinta personas participan directa o indirectamente para mantener esta experiencia educativa.

PUBLICIDAD

Los padres también han encontrado motivos para sentirse satisfechos. Según cuentan sus impulsores, los menores disfrutan asistir a las clases y han encontrado un espacio donde reciben acompañamiento, aprenden valores y se sienten motivados a participar.

Varias cajas de helado de la marca Papaleta presentan una ilustración del papa León XIV como parte de una iniciativa solidaria para niños en Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Una iniciativa que también necesita mantenerse viva

Como ocurre con muchos proyectos solidarios, sostener las actividades representa un desafío. La novedad de la Papaleta generó entusiasmo en sus primeros meses, pero luego las ventas comenzaron a disminuir. Y con ellas apareció una dificultad concreta: mantener los recursos necesarios para pagar a la profesora y garantizar la continuidad de las clases.

Sus creadores decidieron no abandonar la iniciativa. Sabían que el proyecto necesitaba ingresos constantes y que la solidaridad no podía depender únicamente de la emoción inicial que había despertado el producto.

PUBLICIDAD

Entonces llegó una noticia que volvió a impulsar las ventas: el anuncio del regreso del papa León XIV a Chiclayo.

La visita apostólica multiplicó el interés por la Papaleta. Sus responsables estiman que la producción tuvo que incrementarse hasta cinco veces para responder a la demanda.

Más de 60 niños han sido beneficiados con el proyecto 'Paoaleta', donde por cada helado que se compra contribuye en su educación

“El mayor éxito es ayudar a los niños. Ese es nuestro foco con el producto. Queremos vender más Papaletas para tener más fondos y que el proyecto siga caminando”, sostiene uno de los emprendedores.

La historia tiene, además, un componente personal. La familia de los emprendedores mantiene vínculos con la comunidad católica de origen árabe y recuerda que el entonces obispo Robert Prevost fue quien impartió la primera bendición a una imagen de San Chárbel, patrono del Líbano, que llegó a la parroquia Nuestra Señora de la Consolación. Ese recuerdo fortaleció el vínculo que sentían con el religioso y explica por qué su elección como pontífice los conmovió de una manera particular.

Ahora esperan que, durante su visita a Chiclayo, León XIV pueda conocer la Papaleta. Sería un encuentro simbólico para quienes crearon el producto como una forma de agradecerle las enseñanzas que dejó en la ciudad.