Mininter pide respetar los cercos de seguridad durante la visita del papa León XIV y da estas recomendaciones para el resto de eventos

Las autoridades peruanas difundieron recomendaciones de seguridad para las actividades por la visita del papa León XIV, con énfasis en el respeto a los perímetros policiales, los desvíos de tránsito y las rutas destinadas a la comitiva. La convocatoria reúne a miles de fieles en distintos puntos de Perú y exige medidas de prevención ante las concentraciones masivas.
El Ministerio del Interior (Mininter) indicó que las vallas, cercos y zonas de acceso restringido instalados por la Policía Nacional del Perú (PNP) deben ser respetados. La institución advirtió que ingresar a vías previstas para el desplazamiento papal o acercarse a los vehículos oficiales puede provocar incidentes y dificultar las tareas de resguardo.
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La recomendación alcanza también a quienes se movilicen en automóvil. El sector pidió evitar el ingreso de vehículos particulares a los sectores donde se desarrollen las actividades y no estacionar en vías de paso ni en áreas restringidas. Según el Mininter, esa conducta puede generar congestión, bloquear las rutas de emergencia y afectar el trabajo de los agentes.
Para reducir los riesgos durante la jornada, la PNP recomienda a los asistentes:
- Respetar las barreras, los cercos policiales y los accesos autorizados.
- Seguir las instrucciones de los efectivos y del personal de apoyo.
- Evitar empujones, carreras y maniobras para avanzar entre la multitud.
- No invadir la calzada ni intentar seguir al papamóvil o a la comitiva.
- Priorizar el transporte público y los desplazamientos a pie por rutas habilitadas.
- Llevar solo objetos indispensables y mantener las pertenencias bajo vigilancia.
- Identificar las salidas, los puntos de asistencia y las rutas de evacuación al llegar al lugar.
- Acordar un punto de encuentro con familiares o acompañantes, especialmente si hay menores de edad o adultos mayores.
El Mininter también aconsejó mantener una hidratación adecuada, usar ropa ligera y recurrir a gorros o sombreros y protector solar cuando la exposición al sol sea prolongada. Estas indicaciones coinciden con las alertas sanitarias emitidas para las concentraciones previstas durante la visita apostólica.
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Minsa alerta por deshidratación y golpe de calor en las concentraciones
El Ministerio de Salud (Minsa) pidió a los asistentes tomar precauciones frente a las altas temperaturas, la radiación solar, el cansancio físico y la escasa ventilación, factores que pueden elevar el riesgo de deshidratación y golpe de calor durante las esperas y los recorridos.
La cartera de Salud recomendó llevar agua para consumo personal, beber con frecuencia incluso sin sensación de sed y planificar el trayecto antes de asistir. También sugirió conocer de antemano la ubicación de ambulancias y puestos de atención médica. Para limitar la exposición, aconsejó realizar pausas en zonas con sombra o ventiladas y moderar el esfuerzo durante las caminatas.
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La atención debe reforzarse en niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas. Entre las señales iniciales de una descompensación figuran el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas y una debilidad marcada. La piel caliente, la sudoración excesiva o la ausencia de sudor en etapas más avanzadas también requieren cuidado.
La confusión, los desmayos y las convulsiones demandan atención médica inmediata. Ante esos síntomas, el Minsa recomienda trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, aplicar compresas o paños humedecidos con agua fresca y solicitar ayuda de urgencia. Si pierde el conocimiento, no se le deben administrar líquidos por vía oral.
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El Minsa informó que mantendrá recursos de preparación y respuesta rápida para atender posibles emergencias durante las actividades por la visita del pontífice.
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