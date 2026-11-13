Perú

¿Lluvia en Chiclayo?: el pronóstico del clima del viernes 13 de noviembre

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
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Decidir cómo vestir, seleccionar el medio de transporte más adecuado y organizar actividades al aire libre resulta más sencillo cuando se dispone del pronóstico del clima en Chiclayo. Saber este dato ayuda tanto a residentes como a visitantes a planificar con mayor exactitud sus rutinas diarias y eventos, disminuyendo los percances provocados por variaciones atmosféricas.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del sábado 14 de noviembre :

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Parcialmente nublado

La temperatura máxima del día alcanzará los 32°C.

La temperatura mínima será de 25°C.

Además, la actualización constante de las condiciones meteorológicas permite a agricultores y pescadores en Chiclayo tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, adaptando sus labores para minimizar riesgos y mejorar su producción. Contar con un pronóstico preciso resulta fundamental para planificar actividades productivas, ya que la agricultura en la región presenta alta sensibilidad a la variación de la temperatura y la precipitación.

La temperatura promedio de Chiclayo

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima de Chiclayo se caracteriza por su aridez y temperaturas cálidas, resultado de su ubicación en la costa norte de Perú, cerca del desierto y el océano Pacífico, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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Durante el invierno (junio a septiembre), las temperaturas máximas varían entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas pueden descender hasta 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. En esta estación, los días suelen iniciar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas y frescas, con brisas marinas más intensas.

En el verano (diciembre a marzo), las temperaturas máximas oscilan entre 25°C y 33°C, con picos de hasta 35°C en jornadas especialmente calurosas y mínimas entre 20°C y 23°C. Predominan los días soleados y despejados, acompañados de brisas marinas que refrescan por las tardes. Aunque las lluvias son escasas, esta temporada presenta la mayor probabilidad de precipitaciones en la ciudad.

La primavera (octubre a noviembre) marca un ascenso gradual de las temperaturas, con máximas de 22°C a 28°C y mínimas de 17°C a 20°C. Los días son soleados, los cielos permanecen despejados y la neblina matinal es menos frecuente que en invierno, mientras que el clima se mantiene cálido sin llegar a ser sofocante.

Durante el otoño (abril a mayo), las temperaturas máximas se sitúan entre 23°C y 29°C y las mínimas entre 18°C y 21°C. El clima es más templado, con días mayormente soleados y presencia ocasional de neblina en las mañanas cerca de la costa, mientras las brisas marinas continúan generando un ambiente agradable.

¿Qué puedo visitar en Chiclayo?

Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)
Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)

Chiclayo es una ciudad con una rica herencia cultural e histórica, especialmente por su cercanía a importantes sitios arqueológicos de las culturas Moche y Sicán. Entre sus sitios más visitados se encuentran:

Museo Tumbas Reales de Sipán: este museo alberga los impresionantes hallazgos de la tumba del Señor de Sipán, un gobernante moche descubierto en 1987. Exhibe joyas, cerámicas, ornamentos de oro y plata y una reconstrucción de la tumba. Es uno de los museos arqueológicos más importantes de América Latina.

Complejo Arqueológico Huaca Rajada: sitio donde se descubrió la tumba del Señor de Sipán. Incluye pirámides de adobe y plataformas ceremoniales. Hay un museo de sitio que complementa la experiencia.

Museo Arqueológico Nacional Brüning: el museo alberga una de las colecciones más importantes del país, con más de 1.500 piezas en exhibición y alrededor de 5.000 en su acervo, representando culturas como la Lambayeque, Moche, Chimú, Inca y otras sociedades prehispánicas. Entre sus piezas destacan textiles, cerámicas, metales, objetos de oro y plata y una sala dedicada exclusivamente a la orfebrería.

Mercado Modelo de Chiclayo: Uno de los mercados más grandes y vibrantes del norte de Perú. Ofrece productos locales, artesanías, comida típica y una sección conocida como el "Mercado de Brujos", donde se venden artículos relacionados con la medicina tradicional y chamanismo.

Pimentel: Balneario popular con una playa ideal para relajarse y practicar surf. También es conocido por los caballitos de totora, embarcaciones tradicionales usadas por pescadores.

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