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El espesado lambayecano es uno de los platos más representativos de la gastronomía de Lambayeque, en el norte del Perú. Esta preparación tradicional destaca por su consistencia espesa, su intenso sabor a culantro y la combinación de choclo molido, zapallo loche y carne de res.

Es una comida casera muy apreciada en Chiclayo y otros lugares de la región. Generalmente se sirve acompañado de arroz colorado y una porción de pescado frito o carne, según la costumbre familiar. Su sabor y textura lo convierten en una receta especial de la cocina norteña.

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Receta de espesado lambayecano

Rendimiento: 4 porcionesPreparación: 25 minutosCocción: 50 minutosTiempo total: 1 hora y 15 minutos

Ingredientes

Para preparar el espesado

6 choclos grandes tiernos

300 g de zapallo loche

1 cebolla roja mediana picada

2 cucharadas de ajo molido

1 taza de culantro fresco picado

2 cucharadas de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca molido

400 g de carne de res (asado de tira o pecho)

1 litro de caldo de res o agua

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal, pimienta y comino al gusto

Para el arroz colorado

2 tazas de arroz

1 cucharada de ajo molido

½ cucharada de ají panca molido

½ cucharadita de palillo

3 tazas de agua

1 cucharada de aceite vegetal

Sal al gusto

Para acompañar

4 porciones de pescado frito o carne de res, opcional

Culantro picado para decorar

Salsa criolla, opcional

Preparación del espesado lambayecano paso a paso

1. Preparar el choclo

Retira las hojas y los pelos de los choclos. Desgrana cuidadosamente cada mazorca y coloca los granos en una licuadora o molino.

Agrega un poco de agua o caldo y procesa hasta obtener una mezcla molida, con una textura espesa. Reserva.

2. Preparar el culantro y el zapallo loche

Lava el culantro y licúalo con un poco de agua hasta conseguir una pasta verde.

Pela el zapallo loche, retira las semillas si las tuviera y córtalo en cubos pequeños. Reserva ambos ingredientes.

3. Cocinar la carne de res

En una olla grande coloca la carne de res cortada en trozos medianos junto con el caldo o agua.

Cocina a fuego medio durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que la carne comience a ablandarse. Retira la espuma que pueda aparecer en la superficie y reserva el caldo junto con la carne.

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4. Preparar el aderezo

En otra olla, calienta el aceite vegetal y agrega la cebolla picada. Sofríe hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo molido, el ají amarillo, el ají panca, la pimienta y una pizca de comino. Remueve y cocina durante unos minutos para integrar los sabores.

Agrega el culantro licuado y continúa cocinando hasta que el aderezo tenga un color verde intenso y desprenda su aroma.

5. Incorporar el choclo y el zapallo loche

Añade el choclo molido a la olla con el aderezo y mezcla constantemente para evitar que se formen grumos.

Incorpora el zapallo loche y agrega poco a poco el caldo de la carne. Remueve hasta conseguir una mezcla uniforme.

Cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 20 minutos, removiendo frecuentemente para evitar que el choclo se pegue al fondo de la olla.

6. Agregar la carne y terminar la cocción

Incorpora los trozos de carne de res previamente cocidos y mezcla suavemente.

Continúa cocinando hasta que el choclo esté completamente cocido, el zapallo se haya integrado y la preparación alcance una consistencia espesa y cremosa.

Rectifica la sal y agrega un poco más de caldo si la mezcla queda demasiado espesa.

7. Preparar el arroz colorado

En una olla aparte, calienta el aceite y sofríe el ajo molido. Agrega el ají panca y el palillo, mezclando durante unos segundos.

Incorpora el arroz lavado, remueve para que absorba el aderezo y añade el agua y la sal.

Tapa la olla y cocina a fuego medio hasta que el agua se reduzca. Luego baja el fuego y deja cocinar hasta que el arroz esté graneado.

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8. Servir el espesado lambayecano

Sirve el espesado caliente en platos hondos, acompañado de arroz colorado.

Puedes añadir una porción de pescado frito o carne de res, según la presentación que prefieras. Termina decorando con culantro picado y acompaña con salsa criolla si lo deseas.

Consejos para preparar un buen espesado lambayecano

Utiliza choclo fresco: los granos tiernos aportan una textura cremosa y un sabor ligeramente dulce.

No olvides el zapallo loche: este ingrediente es característico de la cocina lambayecana y aporta aroma y consistencia.

Prepara un buen aderezo de culantro: debe cocinarse antes de incorporar el choclo para desarrollar mejor su sabor.

Remueve constantemente: el choclo molido puede pegarse al fondo de la olla si no se mueve durante la cocción.

Controla la cantidad de caldo: agrégalo poco a poco para conseguir una consistencia espesa, sin que la preparación quede demasiado seca.

Preguntas frecuentes sobre el espesado

¿Qué es el espesado lambayecano?

Es un plato tradicional de Lambayeque preparado principalmente con choclo molido, culantro y zapallo loche. Se caracteriza por su textura espesa y su sabor particular, resultado de la combinación de ingredientes propios de la región.

¿Qué ingredientes le dan consistencia al espesado?

El choclo molido es el principal responsable de su textura. El zapallo loche también contribuye a darle cuerpo y una consistencia cremosa.

¿Con qué se acompaña el espesado?

Tradicionalmente se sirve con arroz colorado y puede acompañarse con pescado frito o carne de res. La presentación puede variar según las costumbres de cada familia.

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¿Se puede preparar espesado sin carne de res?

Sí. Puedes preparar una versión sin carne utilizando caldo de verduras o agua. El choclo, el culantro y el zapallo loche seguirán aportando sabor y consistencia al plato.

¿Cuál es la diferencia entre el espesado y otras cremas de choclo?

El espesado lambayecano tiene una identidad propia por el uso de culantro, zapallo loche y choclo fresco molido. Además, suele servirse como plato principal acompañado de arroz colorado y alguna proteína.