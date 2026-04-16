“A mi querida diócesis de Chiclayo”: Lambayeque celebra un año del pontificado de León XIV con agenda culturales, académicas y religiosas

Antes de ser León XIV, monseñor Robert Prevost fue obispo de Chiclayo.

La ciudad de Chiclayo prepara una serie de actividades con motivo del primer aniversario del pontificado del papa León XIV. La conmemoración incluye encuentros académicos, espacios culturales y celebraciones litúrgicas que buscan poner en valor el vínculo entre el actual Sumo Pontífice y la región Lambayeque, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de su elección.

El programa gira en torno a la memoria de su paso por la Diócesis de Chiclayo y a la repercusión que tuvo su mención pública de esta jurisdicción eclesiástica durante uno de sus primeros mensajes como pontífice. Desde entonces, la ciudad quedó asociada a su trayectoria y adquirió mayor visibilidad internacional.

En este contexto, la Diócesis de Chiclayo impulsa iniciativas que combinan reflexión, recuerdo y participación ciudadana. La agenda contempla tanto actividades académicas como expresiones artísticas, con el propósito de convocar a distintos sectores de la comunidad.

Conversatorio sobre el legado pastoral

Uno de los eventos centrales será la tertulia titulada “A mi querida Diócesis de Chiclayo, que me ha dado tanto”. Según informó la Diócesis de Chiclayo, este conversatorio se desarrollará el martes 5 de mayo a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Colegio Nuestra Señora del Rosario.

El encuentro reunirá a cuatro ponentes con trayectoria en el ámbito teológico y eclesial. Cada uno abordará aspectos del magisterio episcopal del papa León XIV, con énfasis en su trabajo pastoral, su visión de la Iglesia y su relación con las comunidades locales. La actividad busca ofrecer un espacio de análisis que permita comprender el impacto de su labor antes de asumir el pontificado.

Los organizadores señalaron que el nombre de la tertulia remite a un momento específico de su primer discurso público como papa, cuando expresó: “Si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo”.

Exposición y memoria visual del pontificado

Las tradiciones peruanas adquiridas por Robert Prevost: de la Cruz de Motupe a su gusto por el chullo y la comida del norte del país. (Redes sociales)

Dentro del mismo día, a las 4 de la tarde, se inaugurará una exposición fotográfica en el mismo colegio. La muestra incluirá imágenes, objetos personales y elementos litúrgicos utilizados por el pontífice durante su etapa como obispo de Chiclayo.

De acuerdo con la Diócesis de Chiclayo, este recorrido permitirá recordar episodios relevantes de su ministerio en la región Lambayeque. La exhibición se plantea como un complemento al conversatorio, con un enfoque visual y testimonial que acerque al público a la dimensión cotidiana de su labor pastoral.

Ceremonia central y actividades culturales

El viernes 8 de mayo se realizará la jornada principal de celebración, fecha que coincide con el primer año exacto de su pontificado. Las actividades comenzarán a las 4 de la tarde en el atrio de la catedral de Chiclayo, con un evento artístico-cultural abierto al público.

Más tarde, a las 7 de la noche, se celebrará la Santa Misa presidida por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdova, junto con obispos invitados de distintas diócesis del Perú y sacerdotes locales. La jornada cerrará con un concierto musical que contará con la participación de un artista invitado.

Chiclayo conmemora el primer aniversario del pontificado del papa León XIV. Facebook

Significado para la comunidad local

La Diócesis de Chiclayo destacó que estas actividades no solo buscan recordar la trayectoria del pontífice, sino también reflexionar sobre su enseñanza y su cercanía con los sectores más necesitados. En un comunicado oficial, la institución señaló: “Se busca rendir homenaje a quien dejó una profunda huella espiritual, pastoral y social en nuestra Diócesis y en diferentes ciudades de nuestro Perú”.

Asimismo, los organizadores indicaron que la mención de Chiclayo en el discurso papal marcó un punto de inflexión en la proyección de la ciudad. A partir de ese momento, visitantes extranjeros comenzaron a interesarse por el lugar donde el entonces obispo desarrolló su misión, lo que generó un nuevo nivel de reconocimiento internacional.

Las autoridades eclesiásticas extendieron la invitación a la comunidad católica y a la ciudadanía en general para participar en las actividades programadas, que se desarrollarán durante varios días y en distintos espacios de la ciudad.