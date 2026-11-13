Congreso mantendrá ahorro de S/ 450 millones en 2027 pese a implementación de la bicameralidad

Miguel Ángel Torres destacó el acuerdo y afirmó que la bicameralidad no debe generar mayores gastos. El presupuesto aún requiere la aprobación de los plenos de ambas cámaras. Foto: Congreso

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El Congreso de la República mantendrá un recorte de casi S/ 450 millones en su presupuesto para 2027, luego de que la Comisión Directiva aprobara por unanimidad los recursos asignados para el próximo año. El acuerdo fue alcanzado entre las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, en medio de los cambios administrativos que implica la puesta en marcha del sistema bicameral.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, destacó el consenso entre ambas cámaras y sostuvo que la implementación de este nuevo modelo legislativo no debe representar un incremento del gasto público. La propuesta deberá pasar ahora por la ratificación de los plenos de ambas cámaras antes de quedar aprobada definitivamente.

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Congreso plantea destinar recursos ahorrados a prioridades nacionales

A través de un comunicado, el Legislativo señaló que el presupuesto aprobado para 2027 será inferior al del año anterior. Según indicó, la decisión responde al compromiso de las dos mesas directivas con la eficiencia en el gasto público y la utilización responsable de los recursos del Estado.

La institución también adelantó que propondrá al Poder Ejecutivo orientar el dinero ahorrado hacia la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño, el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y otras necesidades urgentes del país. La iniciativa busca que la reducción presupuestal tenga un impacto en la atención de estas prioridades.

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Entérate de la tensión entre el Senado y la Cámara de Diputados por el presupuesto del Congreso. Se debate la falta de consulta y la urgencia en la aprobación. (Crédito: X/@Congreso)

En esa línea, Torres resaltó la disposición del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, y de su respectiva mesa directiva para alcanzar el acuerdo. Durante una declaración en el Palacio Legislativo, manifestó: “Hemos logrado ponernos de acuerdo y hemos logrado mantener este ahorro para el presupuesto del próximo año. Creo que es una excelente noticia”.

Legislativo afirma que devolvió más de S/ 300 millones al Tesoro Público

El ahorro previsto para 2027 se suma a otras medidas de contención del gasto adoptadas durante la actual gestión. De acuerdo con lo señalado por el titular del Parlamento, desde el inicio de la administración de la Mesa Directiva se han devuelto más de S/ 300 millones al Tesoro Público.

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El presidente del Congreso sostuvo que estas acciones forman parte de una política orientada a optimizar los recursos disponibles y evitar desembolsos adicionales durante la transición hacia el nuevo esquema parlamentario. De esta manera, el Legislativo busca mantener el control de sus gastos pese a las modificaciones administrativas y operativas que supone contar con dos cámaras.

Por su parte, Torres reconoció que la puesta en funcionamiento de la bicameralidad traerá momentos complicados para el Parlamento, aunque expresó su confianza en que el Senado y la Cámara de Diputados puedan trabajar bajo criterios de coordinación y colaboración institucional.

La actual gestión también reportó la devolución de más de S/ 300 millones al Tesoro Público desde el inicio de su administración. Foto: Congreso

El comunicado suscrito por Torres y Reto también defendió que el nuevo sistema legislativo no implica necesariamente mayores gastos para el país. Sin embargo, el recorte presupuestal acordado todavía requiere la ratificación de los plenos de ambas cámaras para completar su aprobación.

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